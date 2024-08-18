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موتو جي بي جائزة النمسا الكبرى

موتو جي بي: بانيايا يسحق الجميع وينفرد بصدارة البطولة بعد فوزه في النمسا

قدّم فرانشيسكو بانيايا أداءً خاليًا من الأخطاء ليُحقّق الفوز بالسباق الرئيسي لجائزة النمسا الكبرى للموتو جي بي متفوّقًا على غريمه خورخي مارتن.

تم التحديث:
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

قدّم مارتن وبانيايا انطلاقة صاروخيّة وسرعان ما شرعا في الابتعاد في الأمام. بينما ارتكب مارك ماركيز خطأ في المنعطف الأوّل ليخرج عن المسار ويخسر الكثير من المراكز، حيث وجد نفسه في المرتبة الـ 13.

وسرعان ما اشتعلت المعركة بين الثنائيّ بدءًا من اللفّة الثانية، حيث تبادلا الصدارة عدّة مرّات ما سمح لإينيا باستيانيني بالانضمام إليهما.

وهدأ الوضع قليلًا بعد ذلك ببقاء بانيايا في الصدارة وتواجد مارتن خلفه ولم يكن باستيانيني قادرًا على مجاراتهما في تلك المرحلة.

في الأثناء كان مارك ماركيز بصدد تحقيق تقدّم سريعٍ نسبيًا، لكنّه كاد أن يتعرّض لحادثٍ بعد أن احتكّت يده بالإطار الخلفي لدرّاجة جاك ميلر ضمن معركتهما على المركز السادس.

لكنّ الأسترالي تعرّض لحادث في ذات الموقع في اللفّة التالية ما سمح للإسباني بكسب المركز بسهولة وبدء الضغط على ماركو بيزيكي وبراد بيندر أمامه، قبل أن يتمكّن من تجاوزهما لاحقًا.

ومع اقتراب السباق من منتصفه فقد بدأ بانيايا بالابتعاد وحيدًا في الأمام، حيث تجاوز الفارق بينهما عتبة الثانية مع بلوغ اللفّة الـ 15.

وواصل بانيايا ابتعاده في الأمام على مدار اللفّات التالية، وفي حين بدا لوهلة أنّ مارتن أصبح يُجاري وتيرته ونزل الفارق بينهما بعُشرين من الثانية، فإنّ بانيايا عاد للابتعاد أكثر إلى أن عبر خطّ النهاية مُحقّقًا فوزه السابع هذا الموسم ومُنفردًا بصدارة الترتيب العام.

وحدّ مارتن من الضرر إن صحّ التعبير بحلوله ثانيًا، في حين أكمل باستيانيني ترتيب مراكز منصّة التتويج وسط حجز دوكاتي للمراكز الأربعة الأولى بالنظر إلى حلول مارك ماركيز رابعًا ضمن تعافٍ جيّدٍ بعد خطأ الانطلاقة.

وذهب المركز الخامس لصالح بيندر على أرض كاي تي ام، حيث تقدّم على ماركو بيزيكي ومافيريك فينياليس.

وكان فرانكو موربيديللي ثامنًا بعد تفوّقه على أليكس إسبارغارو، في حين أكمل أليكس ماركيز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز الدراج # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س النقاط
1 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 28

-

     25
2 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 28

+3.232

3.232

 3.232   20
3 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 28

+7.357

7.357

 4.125   16
4 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 28

+13.836

13.836

 6.479   13
5 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 28

+18.620

18.620

 4.784   11
6 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 28

+21.206

21.206

 2.586   10
7 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 28

+24.322

24.322

 3.116   9
8 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 28

+27.677

27.677

 3.355   8
9 أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 28

+28.829

28.829

 1.152   7
10 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 28

+30.268

30.268

 1.439   6
11 ب. إسبارغارو ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 44 28

+30.526

30.526

 0.258   5
12 م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 28

+30.702

30.702

 0.176   4
13 ب. أكوستا تيك 3 31 28

+33.736

33.736

 3.034   3
14 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 28

+36.310

36.310

 2.574   2
15 ا. فيرنانديز تيك 3 37 28

+36.522

36.522

 0.212   1
16 أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 28

+37.571

37.571

 1.049    
17 ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 28

+40.432

40.432

 2.861    
18 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 28

+43.788

43.788

 3.356    
19 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 28

+44.134

44.134

 0.346    
20 ل. سافادوري فريق أبريليا ريسينغ 32 28

+44.576

44.576

 0.442    
21 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 28

+54.126

54.126

 9.550    
22 س. برادل فريق تجارب هوندا
 		6 28

+54.923

54.923

 0.797    
انسحب ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 27

1 لفّة

      
انسحب ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 5

23 لفّة

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