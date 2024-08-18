موتو جي بي: بانيايا يسحق الجميع وينفرد بصدارة البطولة بعد فوزه في النمسا

قدّم مارتن وبانيايا انطلاقة صاروخيّة وسرعان ما شرعا في الابتعاد في الأمام. بينما ارتكب مارك ماركيز خطأ في المنعطف الأوّل ليخرج عن المسار ويخسر الكثير من المراكز، حيث وجد نفسه في المرتبة الـ 13.

وسرعان ما اشتعلت المعركة بين الثنائيّ بدءًا من اللفّة الثانية، حيث تبادلا الصدارة عدّة مرّات ما سمح لإينيا باستيانيني بالانضمام إليهما.

وهدأ الوضع قليلًا بعد ذلك ببقاء بانيايا في الصدارة وتواجد مارتن خلفه ولم يكن باستيانيني قادرًا على مجاراتهما في تلك المرحلة.

في الأثناء كان مارك ماركيز بصدد تحقيق تقدّم سريعٍ نسبيًا، لكنّه كاد أن يتعرّض لحادثٍ بعد أن احتكّت يده بالإطار الخلفي لدرّاجة جاك ميلر ضمن معركتهما على المركز السادس.

لكنّ الأسترالي تعرّض لحادث في ذات الموقع في اللفّة التالية ما سمح للإسباني بكسب المركز بسهولة وبدء الضغط على ماركو بيزيكي وبراد بيندر أمامه، قبل أن يتمكّن من تجاوزهما لاحقًا.

ومع اقتراب السباق من منتصفه فقد بدأ بانيايا بالابتعاد وحيدًا في الأمام، حيث تجاوز الفارق بينهما عتبة الثانية مع بلوغ اللفّة الـ 15.

وواصل بانيايا ابتعاده في الأمام على مدار اللفّات التالية، وفي حين بدا لوهلة أنّ مارتن أصبح يُجاري وتيرته ونزل الفارق بينهما بعُشرين من الثانية، فإنّ بانيايا عاد للابتعاد أكثر إلى أن عبر خطّ النهاية مُحقّقًا فوزه السابع هذا الموسم ومُنفردًا بصدارة الترتيب العام.

وحدّ مارتن من الضرر إن صحّ التعبير بحلوله ثانيًا، في حين أكمل باستيانيني ترتيب مراكز منصّة التتويج وسط حجز دوكاتي للمراكز الأربعة الأولى بالنظر إلى حلول مارك ماركيز رابعًا ضمن تعافٍ جيّدٍ بعد خطأ الانطلاقة.

وذهب المركز الخامس لصالح بيندر على أرض كاي تي ام، حيث تقدّم على ماركو بيزيكي ومافيريك فينياليس.

وكان فرانكو موربيديللي ثامنًا بعد تفوّقه على أليكس إسبارغارو، في حين أكمل أليكس ماركيز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: