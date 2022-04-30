موتو جي بي: بانيايا يُسجّل لفّة العمر ويُحرز قطب الانطلاق الأوّل في خيريز

عرف القسم الأوّل معركة ناريّة بين العديد من الدرّاجين حول آخر مركزن عابرين إلى القسم الثاني.

وألهب الناشئ ماركو بيزيكي المعركة عندما تفوّق على بول إسبارغارو بـ 0.003 ثانية، وبدا أنّهما يتّجهان للعبور معًا.

لكن كانت ليوهان زاركو كلمة أخرى في اللحظات الأخيرة، حيث تمكّن من انتزاع الصدارة بـ 1:37.003 دقيقة ويعبر هو وبيزيكي إلى القسم الثاني.

وجاءت مجموعة القسم الثاني إثر ذلك وكانت الأزمنة ناريّة منذ البداية، حيث تمّ كسر حاجز الـ 97 ثانية سريعًا ومن قبل العديد من الدرّاجين.

وتواجد حامل اللقب والفائز بسباق البرتغال فابيو كورتارارو في الصدارة مع نهاية سلسلة محاولاته الأولى بـ 1:36.790 دقيقة.

لكن مع عودة الدرّاجين لإكمال المحاولات الأخيرة، ضرب فرانشيسكو بانيايا بقوّة على متن درّاجة دوكاتي ليُسجّل 1:36.170 دقيقة، وفي حين أنّ كوارتارارو حسّن زمنه إلّا أنّه كان أبطأ بـ 0.453 ثانية من بانيايا الذي ضمن قطب الانطلاق الأوّل بأريحيّة كبيرة.

وذهب المركز الثالث إلى أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا، بالرغم من أنّه كان على بُعد 0.763 ثانية عن الصدارة.

وتقدّم الإسباني على جاك ميلر الذي لم يتمكّن من مجاراة وتيرة بانيايا ليحلّ رابعًا. أمّا مارك ماركيز فقد إلغاء آخر لفّاته لتجاوزه حدود المسار وهو ما أدّى إلى اكتفائه بالمركز الخامس.

وذهب المركز السادس إلى يوهان زاركو الذي تفوّق على تاكاكي ناكاغامي، بينما واصل بيزيكي عروضه القويّة في موسمه الأوّل في البطولة ليحلّ ثامنًا أمام جوان مير، بينما سقط خورخي مارتن واكتفى بالمركز العاشر.

نتيجة القسم الثاني: