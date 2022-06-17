موتو جي بي: بانيايا يسجل زمنًا قياسيًا ويتقدم ثلاثية لدوكاتي في التجارب الحرة الثانية في ألمانيا

بعد تصدّرها للتجارب الحرة الأولى، تواصلت هيمنة دوكاتي على مجريات الأمور في ألمانيا في حصة ما بعد الظهر مع تسجيل بانيايا لأسرع زمن مع دقيقة و20.018 ثانية ليكسر الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله مارك ماركيز.

واستغرق الأمر 5 دقائق فقط ليتم تجاوز الزمن الأسرع من الحصة الصباحية والذي كان دقيقة و21.479 ثانية، حيث كانت الصدارة المبكرة من نصيب خورخي مارتين دراج براماك مع دقيقة و21.296 ثانية.

لكن تلك الصدارة لم تدم لأكثر من دقيقة، حيث تقدم ميغيل أوليفيرا دراج "كاي تي ام" ليحتل الصدارة مع دقيقة و21.166 ثانية.

وسرعان ما عاد مارتين لتحسين زمنه ليستعيد زمام المبادرة، لكنّ أليكس إسبارغارو دراج أبريليا تمكن من كسر حاجز الدقيقة و21 ثانية مسجلًا دقيقة و20.789 ثانية.

وظل ذلك الزمن صامدًا حتى الدقائق الست الأخيرة عندما سجل جاك ميلر الزمن الأسرع المؤقت مع دقيقة و20.211 ثانية.

وذلك قبل أن يطيح به زميله بانيايا الذي سجل دقيقة و20.132 ثانية قبل دقيقتين من النهاية، لكن نجح بتحسين ذلك في محاولته الأخيرة مسجلًا دقيقة و20.018 ثانية.

المركز الثاني كان من نصيب لوكا ماريني بفارق 0.115 ثانية خلف بانيايا وأمام ميلر الذي حل ثالثًا بفارق 0.078 ثانية إضافية.

أليكس إسبارغارو حل بالمركز الرابع أمام ثنائي براماك يوهان زاركو ومارتين، بينما اكتفى فابيو كوارتارارو حامل اللقب بالمركز السابع على متن دراجته ياماها بفارق 0.381 ثانية عن الصدارة.

وقد أكمل فابيو دي جيانانتونيو دراج غريسيني وجوان مير ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثانية: