جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
موتو جي بي جائزة النمسا الكبرى

موتو جي بي: بانيايا يستفيد من عقوبة مارتن ويفوز بالسباق القصير في النمسا

حقّق فرانشيسكو بانيايا حامل لقب بطولة العالم للموتو جي بي فوزًا جديدًا ضمن السباق القصير من جائزة النمسا الكبرى مستفيدًا من خطأ وعقوبة غريمه خورخي مارتن وكذلك من انسحاب مارك ماركيز.

تم التحديث:
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

قدّم بانيايا انطلاقة صاروخيّ من المركز الثاني وانتزع الصدارة من مارتن مباشرة، لكنّ الأخير لم يضيّع الكثير من الوقت وسرعان ما ردّ في المنعطف الرابع.

وسرعان ما بدأ الثنائيّ رفقة مارك ماركيز بالابتعاد في الأمام، واستمرّ تبادل مارتن وبانيايا للمراكز في بقيّة اللفّة الافتتاحيّة.

لكنّ مارتن أخطأ في الكبح في المنعطف المزدوج في اللفّة الثانية واختصره من دون خسارة وقتٍ كافٍ بالرغم من عودته في المركز الثاني خلف بانيايا وهو ما تركه تحت التحقيق.

وبالفعل تلقى الإسباني لاحقًا عقوبة اللفّة الطويلة، بالتزامن مع تراجع ماركيز خلفهما قليلًا.

وطبّق مارتن عقوبته في اللفّة الثامنة، وكاد أن يقع أصلًا أثناء عبوره القسم الواسع، قبل أن يعود في المركز الثالث على بُعد أربع ثوانٍ عن الصدارة.

وفي حين بدا أنّ الوضع هدأ حينها وأنّ المراكز ستبقى ثابتة، تعرّض مارك ماركيز لحادثٍ عند المنعطف الثاني أثناء محاولته الضغط للحاق ببانيايا وكان من الواضح أنّ درّاجته تضرّرت وهو ما دفعه للعودة ببطء إلى مرآب فريقه لينضمّ إلى شقيقه وزميله أليكس ماركيز الذي تعرّض لحادث في بداية السباق.

وبقي الوضع على حاله إلى حين عبور بانيايا خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز ومواصلًا معركة الأخذ والردّ مع غريمه مارتن ضمن بطولة الدرّاجين في ظلّ تعادلهما الآن بـ 250 نقطة في الصدارة.

وذهب آخر مراكز منصّة التتويج إلى أليكس إسبارغارو المستفيد من خروج ماركيز.

وحقّق إينيا باستيانيني تقدّمًا جيّدًا ليحلّ رابعًا في النهاية، أمّا جاك ميلر فقد انتزع المركز الخامس في اللحظات القاتلة من براثن فرانكو موربيديللي وبراد بيندر بعد معركة ثلاثيّة شرسة.

وحلّ ماركو بيزيكي ثامنًا أمام بول إسبارغارو المشارك ببطاقة دعوة، بينما أكمل بيدرو أكوستا ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز الدراج # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س النقاط
1 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 14

-

     12
2 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 14

+4.673

4.673

 4.673   9
3 أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 14

+7.584

7.584

 2.911   7
4 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 14

+9.685

9.685

 2.101   6
5 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 14

+10.421

10.421

 0.736   5
6 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 14

+10.523

10.523

 0.102   4
7 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 14

+10.941

10.941

 0.418   3
8 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 14

+11.932

11.932

 0.991   2
9 ب. إسبارغارو ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 44 14

+15.101

15.101

 3.169   1
10 ب. أكوستا تيك 3 31 14

+16.611

16.611

 1.510    
11 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 14

+16.759

16.759

 0.148    
12 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 14

+17.943

17.943

 1.184    
13 م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 14

+18.304

18.304

 0.361    
14 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 14

+19.185

19.185

 0.881    
15 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 14

+21.330

21.330

 2.145    
16 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 14

+22.940

22.940

 1.610    
17 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 14

+25.830

25.830

 2.890    
18 ل. سافادوري فريق أبريليا ريسينغ 32 14

+26.622

26.622

 0.792    
19 ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 14

+27.458

27.458

 0.836    
20 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 14

+37.870

37.870

 10.412    
انسحب ا. فيرنانديز تيك 3 37 11

3 لفّة

      
انسحب أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 10

4 لفّة

      
انسحب م. ماركيز غريسيني موتو2 93 10

4 لفّة

      
انسحب س. برادل فريق هوندا للسباقات
 		6 5

9 لفّة

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق موتو جي بي: مارتن يكسر الزمن القياسي ويتغلّب على بانيايا ليضمن قطب الانطلاق الأوّل في النمسا

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

مارتن: بانيايا ليس أسرع مني بالرغم من سيطرته في النمسا

مارتن: بانيايا ليس أسرع مني بالرغم من سيطرته في النمسا

MGP موتو جي بي
مارتن: بانيايا ليس أسرع مني بالرغم من سيطرته في النمسا
موتو جي بي: بانيايا يسحق الجميع وينفرد بصدارة البطولة بعد فوزه في النمسا

موتو جي بي: بانيايا يسحق الجميع وينفرد بصدارة البطولة بعد فوزه في النمسا

MGP موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
موتو جي بي: بانيايا يسحق الجميع وينفرد بصدارة البطولة بعد فوزه في النمسا
روسي: مارتن "تحسّن في كلّ الجوانب" لكنّ بانيايا "ليست له أيّ نقاط ضعف"

روسي: مارتن "تحسّن في كلّ الجوانب" لكنّ بانيايا "ليست له أيّ نقاط ضعف"

MGP موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
روسي: مارتن "تحسّن في كلّ الجوانب" لكنّ بانيايا "ليست له أيّ نقاط ضعف"
ويليامز: قدوم ساينز سيضع تحديًا صعبًا أمام الفريق

ويليامز: قدوم ساينز سيضع تحديًا صعبًا أمام الفريق

F1 فورمولا 1
ويليامز: قدوم ساينز سيضع تحديًا صعبًا أمام الفريق

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط