موتو جي بي: بانيايا يستفيد من عقوبة مارتن ويفوز بالسباق القصير في النمسا
حقّق فرانشيسكو بانيايا حامل لقب بطولة العالم للموتو جي بي فوزًا جديدًا ضمن السباق القصير من جائزة النمسا الكبرى مستفيدًا من خطأ وعقوبة غريمه خورخي مارتن وكذلك من انسحاب مارك ماركيز.
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
قدّم بانيايا انطلاقة صاروخيّ من المركز الثاني وانتزع الصدارة من مارتن مباشرة، لكنّ الأخير لم يضيّع الكثير من الوقت وسرعان ما ردّ في المنعطف الرابع.
وسرعان ما بدأ الثنائيّ رفقة مارك ماركيز بالابتعاد في الأمام، واستمرّ تبادل مارتن وبانيايا للمراكز في بقيّة اللفّة الافتتاحيّة.
لكنّ مارتن أخطأ في الكبح في المنعطف المزدوج في اللفّة الثانية واختصره من دون خسارة وقتٍ كافٍ بالرغم من عودته في المركز الثاني خلف بانيايا وهو ما تركه تحت التحقيق.
وبالفعل تلقى الإسباني لاحقًا عقوبة اللفّة الطويلة، بالتزامن مع تراجع ماركيز خلفهما قليلًا.
وطبّق مارتن عقوبته في اللفّة الثامنة، وكاد أن يقع أصلًا أثناء عبوره القسم الواسع، قبل أن يعود في المركز الثالث على بُعد أربع ثوانٍ عن الصدارة.
وفي حين بدا أنّ الوضع هدأ حينها وأنّ المراكز ستبقى ثابتة، تعرّض مارك ماركيز لحادثٍ عند المنعطف الثاني أثناء محاولته الضغط للحاق ببانيايا وكان من الواضح أنّ درّاجته تضرّرت وهو ما دفعه للعودة ببطء إلى مرآب فريقه لينضمّ إلى شقيقه وزميله أليكس ماركيز الذي تعرّض لحادث في بداية السباق.
وبقي الوضع على حاله إلى حين عبور بانيايا خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز ومواصلًا معركة الأخذ والردّ مع غريمه مارتن ضمن بطولة الدرّاجين في ظلّ تعادلهما الآن بـ 250 نقطة في الصدارة.
وذهب آخر مراكز منصّة التتويج إلى أليكس إسبارغارو المستفيد من خروج ماركيز.
وحقّق إينيا باستيانيني تقدّمًا جيّدًا ليحلّ رابعًا في النهاية، أمّا جاك ميلر فقد انتزع المركز الخامس في اللحظات القاتلة من براثن فرانكو موربيديللي وبراد بيندر بعد معركة ثلاثيّة شرسة.
وحلّ ماركو بيزيكي ثامنًا أمام بول إسبارغارو المشارك ببطاقة دعوة، بينما أكمل بيدرو أكوستا ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة السباق:
|المركز
|الدراج
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|النقاط
|1
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|14
|
-
|12
|2
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|14
|
+4.673
4.673
|4.673
|9
|3
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|14
|
+7.584
7.584
|2.911
|7
|4
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|14
|
+9.685
9.685
|2.101
|6
|5
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|14
|
+10.421
10.421
|0.736
|5
|6
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|14
|
+10.523
10.523
|0.102
|4
|7
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|14
|
+10.941
10.941
|0.418
|3
|8
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|14
|
+11.932
11.932
|0.991
|2
|9
|ب. إسبارغارو ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|44
|14
|
+15.101
15.101
|3.169
|1
|10
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|14
|
+16.611
16.611
|1.510
|11
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|14
|
+16.759
16.759
|0.148
|12
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|14
|
+17.943
17.943
|1.184
|13
|م. أوليفيرا فريق تراك هوس
|88
|14
|
+18.304
18.304
|0.361
|14
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|14
|
+19.185
19.185
|0.881
|15
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|14
|
+21.330
21.330
|2.145
|16
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|14
|
+22.940
22.940
|1.610
|17
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|14
|
+25.830
25.830
|2.890
|18
|ل. سافادوري فريق أبريليا ريسينغ
|32
|14
|
+26.622
26.622
|0.792
|19
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|14
|
+27.458
27.458
|0.836
|20
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|14
|
+37.870
37.870
|10.412
|انسحب
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|11
|
3 لفّة
|انسحب
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|10
|
4 لفّة
|انسحب
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|10
|
4 لفّة
|انسحب
| س. برادل فريق هوندا للسباقات
|6
|5
|
9 لفّة
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
مارتن: بانيايا ليس أسرع مني بالرغم من سيطرته في النمسا
موتو جي بي: بانيايا يسحق الجميع وينفرد بصدارة البطولة بعد فوزه في النمسا
روسي: مارتن "تحسّن في كلّ الجوانب" لكنّ بانيايا "ليست له أيّ نقاط ضعف"
ويليامز: قدوم ساينز سيضع تحديًا صعبًا أمام الفريق
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات