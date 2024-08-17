موتو جي بي: بانيايا يستفيد من عقوبة مارتن ويفوز بالسباق القصير في النمسا

قدّم بانيايا انطلاقة صاروخيّ من المركز الثاني وانتزع الصدارة من مارتن مباشرة، لكنّ الأخير لم يضيّع الكثير من الوقت وسرعان ما ردّ في المنعطف الرابع.

وسرعان ما بدأ الثنائيّ رفقة مارك ماركيز بالابتعاد في الأمام، واستمرّ تبادل مارتن وبانيايا للمراكز في بقيّة اللفّة الافتتاحيّة.

لكنّ مارتن أخطأ في الكبح في المنعطف المزدوج في اللفّة الثانية واختصره من دون خسارة وقتٍ كافٍ بالرغم من عودته في المركز الثاني خلف بانيايا وهو ما تركه تحت التحقيق.

وبالفعل تلقى الإسباني لاحقًا عقوبة اللفّة الطويلة، بالتزامن مع تراجع ماركيز خلفهما قليلًا.

وطبّق مارتن عقوبته في اللفّة الثامنة، وكاد أن يقع أصلًا أثناء عبوره القسم الواسع، قبل أن يعود في المركز الثالث على بُعد أربع ثوانٍ عن الصدارة.

وفي حين بدا أنّ الوضع هدأ حينها وأنّ المراكز ستبقى ثابتة، تعرّض مارك ماركيز لحادثٍ عند المنعطف الثاني أثناء محاولته الضغط للحاق ببانيايا وكان من الواضح أنّ درّاجته تضرّرت وهو ما دفعه للعودة ببطء إلى مرآب فريقه لينضمّ إلى شقيقه وزميله أليكس ماركيز الذي تعرّض لحادث في بداية السباق.

وبقي الوضع على حاله إلى حين عبور بانيايا خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز ومواصلًا معركة الأخذ والردّ مع غريمه مارتن ضمن بطولة الدرّاجين في ظلّ تعادلهما الآن بـ 250 نقطة في الصدارة.

وذهب آخر مراكز منصّة التتويج إلى أليكس إسبارغارو المستفيد من خروج ماركيز.

وحقّق إينيا باستيانيني تقدّمًا جيّدًا ليحلّ رابعًا في النهاية، أمّا جاك ميلر فقد انتزع المركز الخامس في اللحظات القاتلة من براثن فرانكو موربيديللي وبراد بيندر بعد معركة ثلاثيّة شرسة.

وحلّ ماركو بيزيكي ثامنًا أمام بول إسبارغارو المشارك ببطاقة دعوة، بينما أكمل بيدرو أكوستا ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: