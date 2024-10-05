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تقرير السباق
موتو جي بي جائزة اليابان الكبرى

موتو جي بي: بانيايا يستفيد من سقوط أكوستا ليحرز الفوز بسباق اليابان القصير

سقط بيدرو أكوستا بينما كان في صدارة السباق القصير في اليابان مُهديًا الفوز في موتيغي لبانيايا بينما حل مارتن رابعًا.

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فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: موتو جي بي

قضم فرانشيسكو بانيايا 6 نقاط من أفضلية خورخي مارتن في صدارة ترتيب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بعد تقدّمه ثنائية دوكاتي المصنعية في السباق القصير لجائزة اليابان الكبرى اليوم السبت.

بعد أن أحرز البول بوزيشن، انطلق بيدرو أكوستا من المركز الأول في سعيه لحصد غرة انتصاراته في الموتو جي بي، لكن آماله ذهبت أدراج الرياح على إثر سقوط دراجته تيك3 كاي تي ام بينما كان في الصدارة قبل 3 لفات من النهاية.

في المقابل، وضمن صراع اللقب، نجح خورخي مارتن في الحد من نزيف النقاط الذي كان ليتسبب به فوز بانيايا بعد أدائه الرائع في السباق الذي انطلق فيه من المركز الـ 11 وأنهاه في المركز الرابع ليضمن حصيلة نقاط تبقيه في قمة الترتيب بفارق 15 نقطة أمام غريمه بالتوجه إلى سباق الجائزة الكبرى يوم غد الأحد.

إينيا باستيانيني أكمل ثنائي دوكاتي خلف زميله، في حين أكمل الأسطورة الإسبانية مارك ماركيز مراكز منصة التتويج.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فلم يقدم أكوستا الانطلاقة المأمولة من المركز الأول، وهو ما سمح لبانيايا بانتزاع الصدارة مبكرًا، قبل أن يتمكن باستيانيني كذلك من تجاوز أكوستا إلى المركز الثاني.

وبدأ هذا الثلاثي بالابتعاد في الأمام قبل أن يتمكن أكوستا من استعاد الصدارة في اللفة الثالثة عبر حركة تجاوز مثيرة من الجهة الداخلية بالتوجه إلى المنعطف الخامس.

وقد نجح دراج تيك3 في بناء فارق بحلول اللفة الثامنة أمام ثنائي دوكاتي، لكنه كان يضغط أكثر من اللازم على القسم الأمامي ليسقط بالتوجه إلى المنعطف السابع في اللفة التالية لتتأجل آماله بإمكانية إحراز الفوز الأول ضمن أولى مواسمه في الموتو جي بي خلال سباق الجائزة الكبرى غدًا.

المركز الخامس كان من نصيب فرانكو موربيديللي خلف مارتن وأمام فابيو دي جيانانتونيو وأليك ماركيز.

في حين أكمل جاك ميلر ومافيريك فينياليس وماركو بيزيكي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق القصير:

المركز الدراج # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س النقاط
1 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 12

21:01.074

   164.4 12
2 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 12

+0.181

21:01.255

 0.181 164.4 9
3 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 12

+0.349

21:01.423

 0.168 164.4 7
4 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 12

+2.498

21:03.572

 2.149 164.1 6
5 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 12

+4.326

21:05.400

 1.828 163.9 5
6 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 12

+4.446

21:05.520

 0.120 163.8 4
7 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 12

+11.444

21:12.518

 6.998 162.9 3
8 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 12

+11.875

21:12.949

 0.431 162.9 2
9 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 12

+11.947

21:13.021

 0.072 162.9 1
10 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 12

+12.299

21:13.373

 0.352 162.8  
11 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 12

+14.559

21:15.633

 2.260 162.5  
12 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 12

+14.645

21:15.719

 0.086 162.5  
13 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 12

+15.886

21:16.960

 1.241 162.4  
14 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 12

+16.170

21:17.244

 0.284 162.3  
15 ا. فيرنانديز تيك 3 37 12

+20.522

21:21.596

 4.352 161.8  
16 أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 12

+24.415

21:25.489

 3.893 161.3  
17 ل. سافادوري فريق تراك هوس 32 12

+25.482

21:26.556

 1.067 161.2  
18 ر. غاردنر ياماها فاكتوري ريسينغ 87 12

+32.620

21:33.694

 7.138 160.3

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