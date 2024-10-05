موتو جي بي: بانيايا يستفيد من سقوط أكوستا ليحرز الفوز بسباق اليابان القصير

قضم فرانشيسكو بانيايا 6 نقاط من أفضلية خورخي مارتن في صدارة ترتيب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بعد تقدّمه ثنائية دوكاتي المصنعية في السباق القصير لجائزة اليابان الكبرى اليوم السبت.

بعد أن أحرز البول بوزيشن، انطلق بيدرو أكوستا من المركز الأول في سعيه لحصد غرة انتصاراته في الموتو جي بي، لكن آماله ذهبت أدراج الرياح على إثر سقوط دراجته تيك3 كاي تي ام بينما كان في الصدارة قبل 3 لفات من النهاية.

في المقابل، وضمن صراع اللقب، نجح خورخي مارتن في الحد من نزيف النقاط الذي كان ليتسبب به فوز بانيايا بعد أدائه الرائع في السباق الذي انطلق فيه من المركز الـ 11 وأنهاه في المركز الرابع ليضمن حصيلة نقاط تبقيه في قمة الترتيب بفارق 15 نقطة أمام غريمه بالتوجه إلى سباق الجائزة الكبرى يوم غد الأحد.

إينيا باستيانيني أكمل ثنائي دوكاتي خلف زميله، في حين أكمل الأسطورة الإسبانية مارك ماركيز مراكز منصة التتويج.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فلم يقدم أكوستا الانطلاقة المأمولة من المركز الأول، وهو ما سمح لبانيايا بانتزاع الصدارة مبكرًا، قبل أن يتمكن باستيانيني كذلك من تجاوز أكوستا إلى المركز الثاني.

وبدأ هذا الثلاثي بالابتعاد في الأمام قبل أن يتمكن أكوستا من استعاد الصدارة في اللفة الثالثة عبر حركة تجاوز مثيرة من الجهة الداخلية بالتوجه إلى المنعطف الخامس.

وقد نجح دراج تيك3 في بناء فارق بحلول اللفة الثامنة أمام ثنائي دوكاتي، لكنه كان يضغط أكثر من اللازم على القسم الأمامي ليسقط بالتوجه إلى المنعطف السابع في اللفة التالية لتتأجل آماله بإمكانية إحراز الفوز الأول ضمن أولى مواسمه في الموتو جي بي خلال سباق الجائزة الكبرى غدًا.

المركز الخامس كان من نصيب فرانكو موربيديللي خلف مارتن وأمام فابيو دي جيانانتونيو وأليك ماركيز.

في حين أكمل جاك ميلر ومافيريك فينياليس وماركو بيزيكي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق القصير: