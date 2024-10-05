موتو جي بي: بانيايا يستفيد من سقوط أكوستا ليحرز الفوز بسباق اليابان القصير
سقط بيدرو أكوستا بينما كان في صدارة السباق القصير في اليابان مُهديًا الفوز في موتيغي لبانيايا بينما حل مارتن رابعًا.
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي
الصورة من قبل: موتو جي بي
قضم فرانشيسكو بانيايا 6 نقاط من أفضلية خورخي مارتن في صدارة ترتيب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بعد تقدّمه ثنائية دوكاتي المصنعية في السباق القصير لجائزة اليابان الكبرى اليوم السبت.
بعد أن أحرز البول بوزيشن، انطلق بيدرو أكوستا من المركز الأول في سعيه لحصد غرة انتصاراته في الموتو جي بي، لكن آماله ذهبت أدراج الرياح على إثر سقوط دراجته تيك3 كاي تي ام بينما كان في الصدارة قبل 3 لفات من النهاية.
في المقابل، وضمن صراع اللقب، نجح خورخي مارتن في الحد من نزيف النقاط الذي كان ليتسبب به فوز بانيايا بعد أدائه الرائع في السباق الذي انطلق فيه من المركز الـ 11 وأنهاه في المركز الرابع ليضمن حصيلة نقاط تبقيه في قمة الترتيب بفارق 15 نقطة أمام غريمه بالتوجه إلى سباق الجائزة الكبرى يوم غد الأحد.
إينيا باستيانيني أكمل ثنائي دوكاتي خلف زميله، في حين أكمل الأسطورة الإسبانية مارك ماركيز مراكز منصة التتويج.
وبالعودة إلى مجريات السباق، فلم يقدم أكوستا الانطلاقة المأمولة من المركز الأول، وهو ما سمح لبانيايا بانتزاع الصدارة مبكرًا، قبل أن يتمكن باستيانيني كذلك من تجاوز أكوستا إلى المركز الثاني.
وبدأ هذا الثلاثي بالابتعاد في الأمام قبل أن يتمكن أكوستا من استعاد الصدارة في اللفة الثالثة عبر حركة تجاوز مثيرة من الجهة الداخلية بالتوجه إلى المنعطف الخامس.
وقد نجح دراج تيك3 في بناء فارق بحلول اللفة الثامنة أمام ثنائي دوكاتي، لكنه كان يضغط أكثر من اللازم على القسم الأمامي ليسقط بالتوجه إلى المنعطف السابع في اللفة التالية لتتأجل آماله بإمكانية إحراز الفوز الأول ضمن أولى مواسمه في الموتو جي بي خلال سباق الجائزة الكبرى غدًا.
المركز الخامس كان من نصيب فرانكو موربيديللي خلف مارتن وأمام فابيو دي جيانانتونيو وأليك ماركيز.
في حين أكمل جاك ميلر ومافيريك فينياليس وماركو بيزيكي ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة السباق القصير:
|المركز
|الدراج
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|النقاط
|1
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|12
|
21:01.074
|164.4
|12
|2
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|12
|
+0.181
21:01.255
|0.181
|164.4
|9
|3
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|12
|
+0.349
21:01.423
|0.168
|164.4
|7
|4
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|12
|
+2.498
21:03.572
|2.149
|164.1
|6
|5
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|12
|
+4.326
21:05.400
|1.828
|163.9
|5
|6
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|12
|
+4.446
21:05.520
|0.120
|163.8
|4
|7
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|12
|
+11.444
21:12.518
|6.998
|162.9
|3
|8
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|12
|
+11.875
21:12.949
|0.431
|162.9
|2
|9
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|12
|
+11.947
21:13.021
|0.072
|162.9
|1
|10
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|12
|
+12.299
21:13.373
|0.352
|162.8
|11
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|12
|
+14.559
21:15.633
|2.260
|162.5
|12
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|12
|
+14.645
21:15.719
|0.086
|162.5
|13
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|12
|
+15.886
21:16.960
|1.241
|162.4
|14
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|12
|
+16.170
21:17.244
|0.284
|162.3
|15
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|12
|
+20.522
21:21.596
|4.352
|161.8
|16
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|12
|
+24.415
21:25.489
|3.893
|161.3
|17
|ل. سافادوري فريق تراك هوس
|32
|12
|
+25.482
21:26.556
|1.067
|161.2
|18
|ر. غاردنر ياماها فاكتوري ريسينغ
|87
|12
|
+32.620
21:33.694
|7.138
|160.3
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