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موتو جي بي / جائزة الأرجنتين الكبرى أخبار

موتو جي بي: بانيايا يريد لمعاناته في الأرجنتين أن تكون "درسًا للمستقبل"

قال فرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي أنه يرغب بأن تكون معاناته في جائزة الأرجنتين الكبرى "درسًا بالنسبة له"، وذلك بعدما ترك الإحباط يؤثّر على أدائه في عطلة نهاية الأسبوع.

موتو جي بي: بانيايا يريد لمعاناته في الأرجنتين أن تكون "درسًا للمستقبل"

كان صاحب الانتصارات الأربعة في "الموتو جي بي" محظوظًا بأن أفلت من العقوبة إثر كبحه العنيف على المقطع المستقيم بدافع الإحباط مع نهاية التجارب الحرة الثانية بعد أن تأثّر بالزحام.

وأخفق بانيايا في النهاية في العبور إلى القسم الثاني للتصفيات، حيث تأهّل بالمركز الـ 14، لكنه تقدم مركزًا إثر عقوبة التراجع التي تعرض لها زميله جاك ميلر.

وبعد أن اكتشف إعدادات منحته ثقة أكبر بالقسم الأمامي من الدراجة، تمكن بانيايا من التقدم في الترتيب ليكمل السباق خامسًا.

"أودّ أن تكون عطلة نهاية هذا الأسبوع درسًا بالنسبة لي" اعترف بانيايا عقب السباق.

وأضاف: "بفضل ما قمت به في التصفيات، كنت اليوم أكثر هدوءًا وأودّ فهم ما حدث بالأمس كي لا يتكرر مجددًا".

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وتابع: "أثق أنه وبعد سباق اليوم سأكون أكثر تنافسية في أمريكا، كنت كذلك بالفعل العام الماضي هناك وأعتقد أن بقدورنا أن نكون أفضل هذا العام".

وأكمل: "أمر واحد سيكون مهمًا للغاية هو ألا أترك الضغط يسيطر عليّ، أن أكون ذكيًا وهادئًا وأن نبدأ من جديد مع ما قمنا به اليوم".

واختتم: "المركز الخامس ليس الهدف الأساسي بكل تأكيد، لكنه يساعدنا للمستقبل من أجل أن نبدأ من جديد ونستهدف التواجد على الصدارة".

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