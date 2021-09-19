موتو جي بي: بانيايا يدافع بشراسة ليتفوّق على كوارتارارو ويفوز في ميزانو

حافظ بانيايا على الصدارة عند الانطلاقة، في الوقت الذي تقدّم فيه كوارتارارو على ميلر عند المنعطف الأوّل.

لكنّ الأخير عاد لتجاوز الفرنسي بدءًا من المنعطف الثاني قبل أن يُتمّ المحاولة ويحسمها في الثالث.

وبدأ بانيايا في الابتعاد وحيدًا في الأمام منذ ذلك الحين، وفي حين بقي ميلر قريبًا منه في ظلّ تمتّع دوكاتي بوتيرة أفضل بشكلٍ واضح، فإنّ الأسترالي ارتكب لاحقًا خطأً وخرج عن المسار وهو ما أبعده عن زميله ووضعه على مقربة من كوارتارارو خلفه.

في الأثناء سقط خورخي مارتن في المنعطف الـ 14 من اللفّة الثالثة أثناء ضغطه على كوارتارارو على المركز الثالث وتبادلهما المراكز عدّة مرّات، وفي حين أنّه تمكّن من العودة إثر ذلك، فإنّه تلقى عقوبة إثر ذلك لخروقات المسار، قبل أن يُقرّر الانسحاب بعد ذلك.

ومع بقاء 14 لفّة على النهاية، أقدم كوارتارارو على تجاوز جريء على ميلر عند المنعطف السادس.

واتّجهت جميع الأنظار حينها صوب الفارق بين كوارتارارو وبانيايا المتصدّر والبالغ 2.8 ثانية وقدرة كوارتارارو على الاقتراب منه في ما تبقى من السباق.

أما في الوسط، فقد كان إينيا باستيانيني أسرع درّاجٍ على الحلبة وكان بصدد الاقتراب من ميلر صاحب المركز الثالث وحتّى بقيّة المتصدّرين، في الوقت الذي سقط فيه أليكس رينز درّاج سوزوكي مجدّدًا أثناء تواجده في المركز الخامس.

وبالفعل تقدّم باستيانيني على ميلر مع بقاء 8 لفّات على الصدارة، وبدأ بتشكيل تهديد على كوارتارارو وبانيايا.

وعلى ذكر ثنائيّ الصدارة، فقد قلّص كوارتارارو الفارق إلى 1.3 ثانية بحلول تلك المرحلة، وجاء ذلك نتيجة تآكل إطار بانيايا الخلفيّ "سوفت" على عكس اختيار كوارتارارو لتركيبة "ميديوم".

ونزل الفارق إلى نصف ثانية مع بقاء 3 لفّات على النهاية، لتبقى جميع الأنفاس منحبسة لمتابعة المعركة المثيرة على الفوز والتي لها تأثيرٌ كبيرٌ على اللقب.

لكنّ بانيايا قدّم ثلاث لفّات أخيرة قويّة وشجاعة ليتشبّث بالصدارة ويصدّ كامل ضغط كوارتارارو ويضمن فوزه الثاني على التوالي ويثأر لهزيمة العام الماضي عندما سقط في ميزانو أثناء تواجده في الصدارة.

وحلّ كوارتارارو ثانيا، ليتقلّص الفارق بينه وبين بانيايا إلى 48 نقطة مع بقاء 4 جولات على نهاية الموسم.

وذهب المركز الثالث إلى باستيانيني الذي أكمل مراكز منصّة التتويج، في حين تواصل تراجع جاك ميلر إلى الخلف ليخسر مركزين إضافيين لصالح مارك ماركيز وجوان مير في اللفّة الختاميّة.

لكنّ مير تلقى عقوبة تأخيره لمركزٍ إثر نهاية السباق بسبب خرقه لحدود المسار، وهو ما أدّى إلى ترقية ميلر إلى المركز الخامس.

وتفوّق بول إسبارغارو على شقيقه أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا، في حين أكمل براد بيندر وتاكاكي ناكاغامي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: