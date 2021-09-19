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موتو جي بي / جائزة سان مارينو الكبرى تقرير السباق

موتو جي بي: بانيايا يدافع بشراسة ليتفوّق على كوارتارارو ويفوز في ميزانو

بالرغم من ابتعاده وحيدًا في الأمام خلال النصف الأوّل من السباق، تعيّن على فرانشيسكو بانيايا الدفاع بشراسة في اللفّات الأخيرة أمام غريمه فابيو كوارتارارو ليُحقّق الفوز بسباق جائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي.

موتو جي بي: بانيايا يدافع بشراسة ليتفوّق على كوارتارارو ويفوز في ميزانو

حافظ بانيايا على الصدارة عند الانطلاقة، في الوقت الذي تقدّم فيه كوارتارارو على ميلر عند المنعطف الأوّل.

لكنّ الأخير عاد لتجاوز الفرنسي بدءًا من المنعطف الثاني قبل أن يُتمّ المحاولة ويحسمها في الثالث.

وبدأ بانيايا في الابتعاد وحيدًا في الأمام منذ ذلك الحين، وفي حين بقي ميلر قريبًا منه في ظلّ تمتّع دوكاتي بوتيرة أفضل بشكلٍ واضح، فإنّ الأسترالي ارتكب لاحقًا خطأً وخرج عن المسار وهو ما أبعده عن زميله ووضعه على مقربة من كوارتارارو خلفه.

في الأثناء سقط خورخي مارتن في المنعطف الـ 14 من اللفّة الثالثة أثناء ضغطه على كوارتارارو على المركز الثالث وتبادلهما المراكز عدّة مرّات، وفي حين أنّه تمكّن من العودة إثر ذلك، فإنّه تلقى عقوبة إثر ذلك لخروقات المسار، قبل أن يُقرّر الانسحاب بعد ذلك.

ومع بقاء 14 لفّة على النهاية، أقدم كوارتارارو على تجاوز جريء على ميلر عند المنعطف السادس.

واتّجهت جميع الأنظار حينها صوب الفارق بين كوارتارارو وبانيايا المتصدّر والبالغ 2.8 ثانية وقدرة كوارتارارو على الاقتراب منه في ما تبقى من السباق.

أما في الوسط، فقد كان إينيا باستيانيني أسرع درّاجٍ على الحلبة وكان بصدد الاقتراب من ميلر صاحب المركز الثالث وحتّى بقيّة المتصدّرين، في الوقت الذي سقط فيه أليكس رينز درّاج سوزوكي مجدّدًا أثناء تواجده في المركز الخامس.

وبالفعل تقدّم باستيانيني على ميلر مع بقاء 8 لفّات على الصدارة، وبدأ بتشكيل تهديد على كوارتارارو وبانيايا.

وعلى ذكر ثنائيّ الصدارة، فقد قلّص كوارتارارو الفارق إلى 1.3 ثانية بحلول تلك المرحلة، وجاء ذلك نتيجة تآكل إطار بانيايا الخلفيّ "سوفت" على عكس اختيار كوارتارارو لتركيبة "ميديوم".

ونزل الفارق إلى نصف ثانية مع بقاء 3 لفّات على النهاية، لتبقى جميع الأنفاس منحبسة لمتابعة المعركة المثيرة على الفوز والتي لها تأثيرٌ كبيرٌ على اللقب.

لكنّ بانيايا قدّم ثلاث لفّات أخيرة قويّة وشجاعة ليتشبّث بالصدارة ويصدّ كامل ضغط كوارتارارو ويضمن فوزه الثاني على التوالي ويثأر لهزيمة العام الماضي عندما سقط في ميزانو أثناء تواجده في الصدارة.

وحلّ كوارتارارو ثانيا، ليتقلّص الفارق بينه وبين بانيايا إلى 48 نقطة مع بقاء 4 جولات على نهاية الموسم.

وذهب المركز الثالث إلى باستيانيني الذي أكمل مراكز منصّة التتويج، في حين تواصل تراجع جاك ميلر إلى الخلف ليخسر مركزين إضافيين لصالح مارك ماركيز وجوان مير في اللفّة الختاميّة.

لكنّ مير تلقى عقوبة تأخيره لمركزٍ إثر نهاية السباق بسبب خرقه لحدود المسار، وهو ما أدّى إلى ترقية ميلر إلى المركز الخامس.

وتفوّق بول إسبارغارو على شقيقه أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا، في حين أكمل براد بيندر وتاكاكي ناكاغامي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل
1   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 27 -  
2   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 27 0.364 0.364
3   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 27 4.789 4.425
4   93 Spain مارك ماركيز هوندا 27 10.245 5.456
5   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 27 10.469 0.224
6   36 Spain جوان مير سوزوكي 27 10.325  
7   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 27 13.234 2.909
8   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 27 15.698 2.464
9   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 27 16.129 0.431
10   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 27 18.519 2.390
11   51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 27 20.373 1.854
12   5 France يوهان زاركو دوكاتي 27 21.066 0.693
13   12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 27 21.258 0.192
14   6 Germany ستيفان برادل هوندا 27 28.142 6.884
15   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 27 30.686 2.544
16   9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 27 32.654 1.968
17   46 Italy فالنتينو روسي ياماها 27 33.853 1.199
18   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 27 36.272 2.419
19   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 27 36.839 0.567
20   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 27 37.202 0.363
21   4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 27 42.587 5.385
  انسحب 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 17    
  انسحب 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 14    
  انسحب 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 10    
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