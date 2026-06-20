موتو جي بي: بانيايا يحقق فوزه الأول في 2026 من بوابة سباق برنو القصير وبيزيكي يسقط

انطلق درّاج دوكاتي الرسمي بشكل ممتاز متجاوزًا صاحب قطب الانطلاق الأول آي أوغورا عند البداية، قبل أن يقضي بقية السباق تحت ضغط مستمر من درّاج تراكهاوس أبريليا، وخلفهما مباشرة زميله مارك ماركيز.

في المقابل، خرج ماركو بيزيكي من سباق سرعة آخر من دون نقاط، بعدما تعرض لحادثه الرابع يوم السبت هذا الموسم، لكن درّاج أبريليا احتفظ بصدارة البطولة.

وشهد السباق القصير معركة تكتيكية غير معتادة بسبب اختلاف خيارات الإطارات بين المتصدرين. فقد اختار ثنائي دوكاتي الرسمي بانيايا ومارك ماركيز الإطار الخلفي اللين، في حين اعتمد أوغورا ومعظم المنافسين في المقدمة الإطار المتوسط.

ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في برنو، شكّل تآكل الإطارات لدى دوكاتي عنصرًا مهمًا في مجريات السباق، بالإضافة إلى تحدي إدارة الإطارات بالنسبة إلى الدراجة الحمراء.

وفي النهاية، حافظ الثلاثي المتصدر على مراكزه حتى خط النهاية، رغم التقلبات والشعور المستمر بإمكانية حدوث تجاوز أو خطأ في أي لحظة.

وجاءت معظم الإثارة عبر الحوادث، التي بلغ عددها ستة، أكثر من عمليات التجاوز. وكان من بينها سقوط ديوغو موريرا (إل سي آر هوندا) من المركز الثالث في نهاية اللفة الأولى.

وبحلول اللفة الثانية، رسخ فابيو دي جيانانتونيو (في آر46 دوكاتي) وجوده في المركز الرابع أمام بيزيكي، وبيدرو أكوستا (كيه تي إم)، وراؤول فرنانديز (تراكهاوس أبريليا)، وخورخي مارتين (أبريليا).

ووصل دي جيانانتونيو إلى خط النهاية في المركز الرابع من دون مشاكل، لكن بيزيكي لم يتمكن من الحفاظ على المركز الخامس، بعدما سقط قبل نهاية السباق بلفتين.

واستفاد مارتين من الحادث ليصعد إلى المركز الخامس، ويقلص الفارق في بطولة العالم مع زميله في أبريليا إلى 15 نقطة. وكان مارتين قد تجاوز فرنانديز مبكرًا، ثم دخل في صراع مع أكوستا قبل أن يسقط درّاج كيه تي إم في اللفة السادسة.

وأتاح ذلك لفرنانديز إنهاء السباق في المركز السادس، بعدما كان قد تساءل علنًا في وقت سابق عما إذا كان سيتمكن من إكمال السباق القصير أصلًا، إثر معاناته من التهاب الزائدة الدودية خلال الأسبوع.

وجاء إينيا باستيانيني (تيك3 كيه تي إم)، وفيرمين ألديغير (غريسيني دوكاتي)، والفائز بجائزة التشيك الكبرى لعام 2020 براد بيندر في المراكز الثلاثة الأخيرة التي منحت النقاط.