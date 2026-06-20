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موتو جي بي: بانيايا يحقق فوزه الأول في 2026 من بوابة سباق برنو القصير وبيزيكي يسقط

حقق فرانشيسكو بانيايا أول انتصار له في موسم 2026 من بطولة العالم للموتو جي بي، بعدما فاز بالسباق القصير لجائزة التشيك الكبرى في برنو اليوم السبت، في وقت اشتدت فيه المنافسة على صدارة البطولة.

تم التحرير:
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

انطلق درّاج دوكاتي الرسمي بشكل ممتاز متجاوزًا صاحب قطب الانطلاق الأول آي أوغورا عند البداية، قبل أن يقضي بقية السباق تحت ضغط مستمر من درّاج تراكهاوس أبريليا، وخلفهما مباشرة زميله مارك ماركيز.

في المقابل، خرج ماركو بيزيكي من سباق سرعة آخر من دون نقاط، بعدما تعرض لحادثه الرابع يوم السبت هذا الموسم، لكن درّاج أبريليا احتفظ بصدارة البطولة.

وشهد السباق القصير معركة تكتيكية غير معتادة بسبب اختلاف خيارات الإطارات بين المتصدرين. فقد اختار ثنائي دوكاتي الرسمي بانيايا ومارك ماركيز الإطار الخلفي اللين، في حين اعتمد أوغورا ومعظم المنافسين في المقدمة الإطار المتوسط.

ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في برنو، شكّل تآكل الإطارات لدى دوكاتي عنصرًا مهمًا في مجريات السباق، بالإضافة إلى تحدي إدارة الإطارات بالنسبة إلى الدراجة الحمراء.

وفي النهاية، حافظ الثلاثي المتصدر على مراكزه حتى خط النهاية، رغم التقلبات والشعور المستمر بإمكانية حدوث تجاوز أو خطأ في أي لحظة.

وجاءت معظم الإثارة عبر الحوادث، التي بلغ عددها ستة، أكثر من عمليات التجاوز. وكان من بينها سقوط ديوغو موريرا (إل سي آر هوندا) من المركز الثالث في نهاية اللفة الأولى.

وبحلول اللفة الثانية، رسخ فابيو دي جيانانتونيو (في آر46 دوكاتي) وجوده في المركز الرابع أمام بيزيكي، وبيدرو أكوستا (كيه تي إم)، وراؤول فرنانديز (تراكهاوس أبريليا)، وخورخي مارتين (أبريليا).

ووصل دي جيانانتونيو إلى خط النهاية في المركز الرابع من دون مشاكل، لكن بيزيكي لم يتمكن من الحفاظ على المركز الخامس، بعدما سقط قبل نهاية السباق بلفتين.

واستفاد مارتين من الحادث ليصعد إلى المركز الخامس، ويقلص الفارق في بطولة العالم مع زميله في أبريليا إلى 15 نقطة. وكان مارتين قد تجاوز فرنانديز مبكرًا، ثم دخل في صراع مع أكوستا قبل أن يسقط درّاج كيه تي إم في اللفة السادسة.

وأتاح ذلك لفرنانديز إنهاء السباق في المركز السادس، بعدما كان قد تساءل علنًا في وقت سابق عما إذا كان سيتمكن من إكمال السباق القصير أصلًا، إثر معاناته من التهاب الزائدة الدودية خلال الأسبوع.

وجاء إينيا باستيانيني (تيك3 كيه تي إم)، وفيرمين ألديغير (غريسيني دوكاتي)، والفائز بجائزة التشيك الكبرى لعام 2020 براد بيندر في المراكز الثلاثة الأخيرة التي منحت النقاط.

سباق قصير

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط
1 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 10

18:55.527

   171.2   12
2 Japan آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 10

+0.241

18:55.768

 0.241 171.2   9
3 Spain م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 10

+0.794

18:56.321

 0.553 171.1   7
4 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 10

+2.905

18:58.432

 2.111 170.8   6
5 Spain خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 10

+6.404

19:01.931

 3.499 170.3   5
6 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 10

+7.440

19:02.967

 1.036 170.1   4
7 Italy إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 10

+8.110

19:03.637

 0.670 170.0   3
8 Spain ف. ألديغير غريسيني موتو2 54 Ducati 10

+10.195

19:05.722

 2.085 169.7   2
9 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 10

+10.984

19:06.511

 0.789 169.6   1
10 Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 10

+11.103

19:06.630

 0.119 169.6    
11 Turkey ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ 7 Yamaha 10

+13.497

19:09.024

 2.394 169.2    
12 Italy ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 10

+14.942

19:10.469

 1.445 169.0    
13 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 10

+15.038

19:10.565

 0.096 169.0    
14 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 10

+15.535

19:11.062

 0.497 168.9    
15 Australia ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 10

+16.151

19:11.678

 0.616 168.8    
dnf United Kingdom ك. كراتشلو فريق إل سي آر 35 Honda 9

+1 اللفة

17:22.337

 1 اللفة 167.9 الحادث  
dnf Italy م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 8

+2 عدد اللفات

15:12.985

 1 اللفة 170.4 الحادث  
dnf Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 6

+4 عدد اللفات

11:31.210

 2 عدد اللفات 168.8 الحادث  
dnf Spain ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 5

+5 عدد اللفات

9:33.180

 1 اللفة 169.6 الحادث  
dnf Brazil د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 0

+10 عدد اللفات

1:28.673

 5 عدد اللفات   الحادث  
dnf Spain م. فينياليس تيك 3 12 KTM 0

+10 عدد اللفات

1:30.230

 1.557   الحادث  
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