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تقرير السباق
موتو جي بي جولة إيطاليا

موتو جي بي: بانيايا يُحقّق العلامة الكاملة ويتقدّم ثنائيّة دوكاتي في إيطاليا

أحرز فرانشيسكو بانيايا الفوز بالسباق الرئيسي لجائزة إيطاليا الكبرى في الوقت الذي ضمن فيه زميله إينيا باستيانيني ثنائيّة دوكاتي على أرضها من خلال تجاوزٍ قاتلٍ على خورخي مارتن في اللفّة الأخيرة.

تم التحديث:
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

حافظ مارتن على الصدارة عند الانطلاقة لكنّ بانيايا المنطلق خامسًا بعد عقوبته قدّم ردّة فعلٍ ناريّة وتمكّن من القفز إلى المركز الثاني عند المنعطف الأوّل قبل أن ينغمس بشكلٍ مثيرٍ على الخطّ الداخلي للمنعطف الثاني وينتزع الصدارة من مارتن وهو ما ألهب حماس الجماهير على المدرّجات.

وبدأ بانيايا في الاستفادة من إطار "سوفت" عبر الابتعاد قليلًا لوحده في الصدارة، في حين بدأت كوكبة رباعيّة بالتشكّل خلفه عبر مارتن، وإينيا باستيانيني ومارك ماركيز وبيدرو أكوستا.

لكنّ أفضليّة الإيطالي لم تتجاوز الثانية في أيٍ من من اللفّات العشر الأولى، وهو ما ترك الباب مفتوحًا أمام معارك لاحقة.

وبدا لوهلة أنّ ذلك ما سيحدث، حيث بدأ مارتن بالاقتراب بشكلٍ تدريجي من بانيايا مع دخول السباق نصفه الثاني.

وفي حين أنّ الجميع اعتقد بأنّ تلك المعركة لن تتجسّد على أرض الواقع، حيث بقي الفارق يتأرجح عند فلك 0.6 ثانية في بقيّة اللفّات، فإنّ مارتن وجد نفسه على مقربة من بانيايا مع تبقي 3 لفّات على النهاية على إثر لفّة بطيئة من الإيطالي.

لكنّ بطل العالم سرعان ما تدارك الأمر وعاد للابتعاد مجدّدًا متّجهًا نحو تحقيق الفوز.

بالتزامن مع ذلك أقدم إينيا باستيانيني على انتزاع آخر مراكز منصّة التتويج بتجاوزٍ شرسٍ على مارك ماركيز في اللفّة ما قبل الأخيرة.

وكان من الواضح أنّ باستيانيني يتمتّع بتماسك إطارات أعلى بكثيرٍ من منافسيه في تلك اللفّات الأخيرة، حيث ألهب حماس الجماهير الإيطاليّة عبر خطف المركز الثاني من براثن مارتن في المنعطف الأخير ليضمن ثنائيّة لفريق دوكاتي المصنعيّ.

وحلّ ماركيز رابعًا بفارق ثانيتين عن الفائز بانيايا في حين أكمل أكوستا السباق وحيدًا في المركز الخامس لصالح كاي تي ام.

وتواجد فرانكو موربيديللي سادسًا أماما فابيو دي جيانأنطونيو ومافيريك فينياليس، في حين أكمل أليكس ماركيز وبراد بيندر ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز الدراج # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س النقاط
1 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 23

40:51.385

   177.1 25
2 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 23

+0.799

40:52.184

 0.799 177.1 20
3 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 23

+0.924

40:52.309

 0.125 177.0 16
4 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 23

+2.064

40:53.449

 1.140 177.0 13
5 ب. أكوستا تيك 3 31 23

+7.501

40:58.886

 5.437 176.6 11
6 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 23

+9.890

41:01.275

 2.389 176.4 10
7 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 23

+10.076

41:01.461

 0.186 176.4 9
8 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 23

+11.683

41:03.068

 1.607 176.3 8
9 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 23

+13.535

41:04.920

 1.852 176.1 7
10 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 23

+15.901

41:07.286

 2.366 176.0 6
11 أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 23

+19.182

41:10.567

 3.281 175.7 5
12 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 23

+20.307

41:11.692

 1.125 175.7 4
13 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 23

+20.346

41:11.731

 0.039 175.7 3
14 م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 23

+23.292

41:14.677

 2.946 175.4 2
15 أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 23

+23.613

41:14.998

 0.321 175.4 1
16 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 23

+28.417

41:19.802

 4.804 175.1  
17 ب. إسبارغارو ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 44 23

+28.778

41:20.163

 0.361 175.1  
18 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 23

+30.622

41:22.007

 1.844 174.9  
19 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 23

+31.457

41:22.842

 0.835 174.9  
20 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 23

+32.310

41:23.695

 0.853 174.8  
21 ل. سافادوري فريق أبريليا ريسينغ 32 23

+46.724

41:38.109

 14.414 173.8  
dnf ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 9

+14 Laps

16:15.226

 14 Laps 174.2  
dnf ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 6

+17 Laps

10:52.470

 3 Laps 173.6  
dnf ا. فيرنانديز تيك 3 37 4

+19 Laps

7:17.845

 2 Laps 172.4  

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