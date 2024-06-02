موتو جي بي: بانيايا يُحقّق العلامة الكاملة ويتقدّم ثنائيّة دوكاتي في إيطاليا

حافظ مارتن على الصدارة عند الانطلاقة لكنّ بانيايا المنطلق خامسًا بعد عقوبته قدّم ردّة فعلٍ ناريّة وتمكّن من القفز إلى المركز الثاني عند المنعطف الأوّل قبل أن ينغمس بشكلٍ مثيرٍ على الخطّ الداخلي للمنعطف الثاني وينتزع الصدارة من مارتن وهو ما ألهب حماس الجماهير على المدرّجات.

وبدأ بانيايا في الاستفادة من إطار "سوفت" عبر الابتعاد قليلًا لوحده في الصدارة، في حين بدأت كوكبة رباعيّة بالتشكّل خلفه عبر مارتن، وإينيا باستيانيني ومارك ماركيز وبيدرو أكوستا.

لكنّ أفضليّة الإيطالي لم تتجاوز الثانية في أيٍ من من اللفّات العشر الأولى، وهو ما ترك الباب مفتوحًا أمام معارك لاحقة.

وبدا لوهلة أنّ ذلك ما سيحدث، حيث بدأ مارتن بالاقتراب بشكلٍ تدريجي من بانيايا مع دخول السباق نصفه الثاني.

وفي حين أنّ الجميع اعتقد بأنّ تلك المعركة لن تتجسّد على أرض الواقع، حيث بقي الفارق يتأرجح عند فلك 0.6 ثانية في بقيّة اللفّات، فإنّ مارتن وجد نفسه على مقربة من بانيايا مع تبقي 3 لفّات على النهاية على إثر لفّة بطيئة من الإيطالي.

لكنّ بطل العالم سرعان ما تدارك الأمر وعاد للابتعاد مجدّدًا متّجهًا نحو تحقيق الفوز.

بالتزامن مع ذلك أقدم إينيا باستيانيني على انتزاع آخر مراكز منصّة التتويج بتجاوزٍ شرسٍ على مارك ماركيز في اللفّة ما قبل الأخيرة.

وكان من الواضح أنّ باستيانيني يتمتّع بتماسك إطارات أعلى بكثيرٍ من منافسيه في تلك اللفّات الأخيرة، حيث ألهب حماس الجماهير الإيطاليّة عبر خطف المركز الثاني من براثن مارتن في المنعطف الأخير ليضمن ثنائيّة لفريق دوكاتي المصنعيّ.

وحلّ ماركيز رابعًا بفارق ثانيتين عن الفائز بانيايا في حين أكمل أكوستا السباق وحيدًا في المركز الخامس لصالح كاي تي ام.

وتواجد فرانكو موربيديللي سادسًا أماما فابيو دي جيانأنطونيو ومافيريك فينياليس، في حين أكمل أليكس ماركيز وبراد بيندر ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: