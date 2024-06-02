موتو جي بي: بانيايا يُحقّق العلامة الكاملة ويتقدّم ثنائيّة دوكاتي في إيطاليا
أحرز فرانشيسكو بانيايا الفوز بالسباق الرئيسي لجائزة إيطاليا الكبرى في الوقت الذي ضمن فيه زميله إينيا باستيانيني ثنائيّة دوكاتي على أرضها من خلال تجاوزٍ قاتلٍ على خورخي مارتن في اللفّة الأخيرة.
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
حافظ مارتن على الصدارة عند الانطلاقة لكنّ بانيايا المنطلق خامسًا بعد عقوبته قدّم ردّة فعلٍ ناريّة وتمكّن من القفز إلى المركز الثاني عند المنعطف الأوّل قبل أن ينغمس بشكلٍ مثيرٍ على الخطّ الداخلي للمنعطف الثاني وينتزع الصدارة من مارتن وهو ما ألهب حماس الجماهير على المدرّجات.
وبدأ بانيايا في الاستفادة من إطار "سوفت" عبر الابتعاد قليلًا لوحده في الصدارة، في حين بدأت كوكبة رباعيّة بالتشكّل خلفه عبر مارتن، وإينيا باستيانيني ومارك ماركيز وبيدرو أكوستا.
لكنّ أفضليّة الإيطالي لم تتجاوز الثانية في أيٍ من من اللفّات العشر الأولى، وهو ما ترك الباب مفتوحًا أمام معارك لاحقة.
وبدا لوهلة أنّ ذلك ما سيحدث، حيث بدأ مارتن بالاقتراب بشكلٍ تدريجي من بانيايا مع دخول السباق نصفه الثاني.
وفي حين أنّ الجميع اعتقد بأنّ تلك المعركة لن تتجسّد على أرض الواقع، حيث بقي الفارق يتأرجح عند فلك 0.6 ثانية في بقيّة اللفّات، فإنّ مارتن وجد نفسه على مقربة من بانيايا مع تبقي 3 لفّات على النهاية على إثر لفّة بطيئة من الإيطالي.
لكنّ بطل العالم سرعان ما تدارك الأمر وعاد للابتعاد مجدّدًا متّجهًا نحو تحقيق الفوز.
بالتزامن مع ذلك أقدم إينيا باستيانيني على انتزاع آخر مراكز منصّة التتويج بتجاوزٍ شرسٍ على مارك ماركيز في اللفّة ما قبل الأخيرة.
وكان من الواضح أنّ باستيانيني يتمتّع بتماسك إطارات أعلى بكثيرٍ من منافسيه في تلك اللفّات الأخيرة، حيث ألهب حماس الجماهير الإيطاليّة عبر خطف المركز الثاني من براثن مارتن في المنعطف الأخير ليضمن ثنائيّة لفريق دوكاتي المصنعيّ.
وحلّ ماركيز رابعًا بفارق ثانيتين عن الفائز بانيايا في حين أكمل أكوستا السباق وحيدًا في المركز الخامس لصالح كاي تي ام.
وتواجد فرانكو موربيديللي سادسًا أماما فابيو دي جيانأنطونيو ومافيريك فينياليس، في حين أكمل أليكس ماركيز وبراد بيندر ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة السباق:
|المركز
|الدراج
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|النقاط
|1
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|23
|
40:51.385
|177.1
|25
|2
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|23
|
+0.799
40:52.184
|0.799
|177.1
|20
|3
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|23
|
+0.924
40:52.309
|0.125
|177.0
|16
|4
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|23
|
+2.064
40:53.449
|1.140
|177.0
|13
|5
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|23
|
+7.501
40:58.886
|5.437
|176.6
|11
|6
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|23
|
+9.890
41:01.275
|2.389
|176.4
|10
|7
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|23
|
+10.076
41:01.461
|0.186
|176.4
|9
|8
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|23
|
+11.683
41:03.068
|1.607
|176.3
|8
|9
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|23
|
+13.535
41:04.920
|1.852
|176.1
|7
|10
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|23
|
+15.901
41:07.286
|2.366
|176.0
|6
|11
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|23
|
+19.182
41:10.567
|3.281
|175.7
|5
|12
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|23
|
+20.307
41:11.692
|1.125
|175.7
|4
|13
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|23
|
+20.346
41:11.731
|0.039
|175.7
|3
|14
|م. أوليفيرا فريق تراك هوس
|88
|23
|
+23.292
41:14.677
|2.946
|175.4
|2
|15
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|23
|
+23.613
41:14.998
|0.321
|175.4
|1
|16
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|23
|
+28.417
41:19.802
|4.804
|175.1
|17
|ب. إسبارغارو ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|44
|23
|
+28.778
41:20.163
|0.361
|175.1
|18
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|23
|
+30.622
41:22.007
|1.844
|174.9
|19
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|23
|
+31.457
41:22.842
|0.835
|174.9
|20
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|23
|
+32.310
41:23.695
|0.853
|174.8
|21
|ل. سافادوري فريق أبريليا ريسينغ
|32
|23
|
+46.724
41:38.109
|14.414
|173.8
|dnf
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|9
|
+14 Laps
16:15.226
|14 Laps
|174.2
|dnf
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|6
|
+17 Laps
10:52.470
|3 Laps
|173.6
|dnf
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|4
|
+19 Laps
7:17.845
|2 Laps
|172.4
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