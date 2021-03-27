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موتو جي بي / جائزة قطر الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: بانيايا يُحرز قطب الانطلاق الأوّل في بداية مسيرته مع دوكاتي في قطر

كسر فرانشيسكو بانيايا الزمن القياسيّ لحلبة لوسيل القطريّة لينتزع قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في الموتو جي بي ضمن جائزة قطر الكبرى، في الوقت الذي اكتفى فيه حامل اللقب جوان مير بالمركز العاشر.

موتو جي بي: بانيايا يُحرز قطب الانطلاق الأوّل في بداية مسيرته مع دوكاتي في قطر

وضع بول إسبارغارو درّاج هوندا المعيار مبكّرًا في بداية الحصّة، لكنّ بانيايا تفوّق عليه في مرحلة أولى بثانية ونصف مُسجّلًا زمنًا قياسيًا جديدًا.

لكنّ المعركة لم تتوقف عند ذلك الحدّ، حيث سرعان ما تفوّق عليه زميله جاك ميلر مُسجّلًا 1:53.215 دقيقة.

ولم تكن المنافسة منحصرة على درّاجي دوكاتي، إذ انضمّ إليهما فابيو كورتارارو ومافيريك فينياليس، حيث انتزع الأوّل الصدارة حينها.

وبقي الترتيب ثابتًا حتّى الوصول إلى الدقيقة الأخيرة عندما ألهب بانيايا حماس الجميع من خلال أوّل زمنٍ تحت حاجز الـ 1:53 دقيقة.

إذ سجّل الإيطاليّ الشاب دقيقة واحدة و52.772 ثانية ليضمن قطب الانطلاق الأوّل ضمن سباقه الأوّل بألوان الفريق المصنعيّ لدوكاتي.

وتشبّث كوارتارارو بالمركز الثاني، في حين حرم فينياليس زميله السابق فالنتينو روسي من صفّ الانطلاق الأوّل بخطفه المركز الثالث بفارق 0.026 ثانية فقط.

وذهب المركز الخامس إلى ميلر الذي لم يكن قادرًا على تحسين زمنه في النهاية، وسينطلق الأسترالي مباشرة أمام يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي.

أمّا فرانكو موربيديللي زميل روسي وتلميذه فسيبدأ سباق الأحد من الخانة السابعة أمام أليكس إسبارغارو.

في المقابل لم تكن تصفيات سوزوكي بالمستوى المطلوب، حيث سينطلق أليكس رينز تاسعًا مباشرة أمام زميله بطل العالم مير الذي اكتفى بالمركز العاشر بفارق أكثر من تسعة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.

نتيجة القسم الثاني:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 7 1:52.772     171.744
2 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 6 1:53.038 0.266 0.266 171.340
3 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 7 1:53.088 0.316 0.050 171.264
4 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 7 1:53.114 0.342 0.026 171.225
5 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 7 1:53.215 0.443 0.101 171.072
6 5 France يوهان زاركو دوكاتي 7 1:53.286 0.514 0.071 170.965
7 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 6 1:53.313 0.541 0.027 170.924
8 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 7 1:53.315 0.543 0.002 170.921
9 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 7 1:53.490 0.718 0.175 170.658
10 36 Spain جوان مير سوزوكي 7 1:53.682 0.910 0.192 170.369
11 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 7 1:53.721 0.949 0.039 170.311
12 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 6 1:53.930 1.158 0.209 169.999

نتيجة القسم الأوّل:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 7 1:53.577     170.527
2 36 Spain جوان مير سوزوكي 8 1:53.728 0.151 0.151 170.301
3 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 7 1:53.733 0.156 0.005 170.293
4 89 Spain جورج مارتن دوكاتي 6 1:53.840 0.263 0.107 170.133
5 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 6 1:53.915 0.338 0.075 170.021
6 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 7 1:53.958 0.381 0.043 169.957
7 6 Germany ستيفان برادل هوندا 6 1:53.995 0.418 0.037 169.902
8 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 7 1:54.122 0.545 0.127 169.713
9 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 7 1:54.240 0.663 0.118 169.537
10 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 7 1:54.443 0.866 0.203 169.237
11 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 6 1:54.627 1.050 0.184 168.965
12 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 7 1:55.183 1.606 0.556 168.149
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موتو جي بي: موربيديللي يتصدر التجارب الحرة الثالثة وميلر يسقط من جديد في قطر

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موتو جي بي: موربيديللي يتصدر التجارب الحرة الثالثة وميلر يسقط من جديد في قطر
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السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة قطر الكبرى
الحدث الفرعي القسم الثاني من التصفيات

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