موتو جي بي: بانيايا يُحرز قطب الانطلاق الأوّل في بداية مسيرته مع دوكاتي في قطر

وضع بول إسبارغارو درّاج هوندا المعيار مبكّرًا في بداية الحصّة، لكنّ بانيايا تفوّق عليه في مرحلة أولى بثانية ونصف مُسجّلًا زمنًا قياسيًا جديدًا.

لكنّ المعركة لم تتوقف عند ذلك الحدّ، حيث سرعان ما تفوّق عليه زميله جاك ميلر مُسجّلًا 1:53.215 دقيقة.

ولم تكن المنافسة منحصرة على درّاجي دوكاتي، إذ انضمّ إليهما فابيو كورتارارو ومافيريك فينياليس، حيث انتزع الأوّل الصدارة حينها.

وبقي الترتيب ثابتًا حتّى الوصول إلى الدقيقة الأخيرة عندما ألهب بانيايا حماس الجميع من خلال أوّل زمنٍ تحت حاجز الـ 1:53 دقيقة.

إذ سجّل الإيطاليّ الشاب دقيقة واحدة و52.772 ثانية ليضمن قطب الانطلاق الأوّل ضمن سباقه الأوّل بألوان الفريق المصنعيّ لدوكاتي.

وتشبّث كوارتارارو بالمركز الثاني، في حين حرم فينياليس زميله السابق فالنتينو روسي من صفّ الانطلاق الأوّل بخطفه المركز الثالث بفارق 0.026 ثانية فقط.

وذهب المركز الخامس إلى ميلر الذي لم يكن قادرًا على تحسين زمنه في النهاية، وسينطلق الأسترالي مباشرة أمام يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي.

أمّا فرانكو موربيديللي زميل روسي وتلميذه فسيبدأ سباق الأحد من الخانة السابعة أمام أليكس إسبارغارو.

في المقابل لم تكن تصفيات سوزوكي بالمستوى المطلوب، حيث سينطلق أليكس رينز تاسعًا مباشرة أمام زميله بطل العالم مير الذي اكتفى بالمركز العاشر بفارق أكثر من تسعة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.

نتيجة القسم الثاني:

نتيجة القسم الأوّل: