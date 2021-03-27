موتو جي بي: بانيايا يُحرز قطب الانطلاق الأوّل في بداية مسيرته مع دوكاتي في قطر
كسر فرانشيسكو بانيايا الزمن القياسيّ لحلبة لوسيل القطريّة لينتزع قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في الموتو جي بي ضمن جائزة قطر الكبرى، في الوقت الذي اكتفى فيه حامل اللقب جوان مير بالمركز العاشر.
وضع بول إسبارغارو درّاج هوندا المعيار مبكّرًا في بداية الحصّة، لكنّ بانيايا تفوّق عليه في مرحلة أولى بثانية ونصف مُسجّلًا زمنًا قياسيًا جديدًا.
لكنّ المعركة لم تتوقف عند ذلك الحدّ، حيث سرعان ما تفوّق عليه زميله جاك ميلر مُسجّلًا 1:53.215 دقيقة.
ولم تكن المنافسة منحصرة على درّاجي دوكاتي، إذ انضمّ إليهما فابيو كورتارارو ومافيريك فينياليس، حيث انتزع الأوّل الصدارة حينها.
وبقي الترتيب ثابتًا حتّى الوصول إلى الدقيقة الأخيرة عندما ألهب بانيايا حماس الجميع من خلال أوّل زمنٍ تحت حاجز الـ 1:53 دقيقة.
إذ سجّل الإيطاليّ الشاب دقيقة واحدة و52.772 ثانية ليضمن قطب الانطلاق الأوّل ضمن سباقه الأوّل بألوان الفريق المصنعيّ لدوكاتي.
وتشبّث كوارتارارو بالمركز الثاني، في حين حرم فينياليس زميله السابق فالنتينو روسي من صفّ الانطلاق الأوّل بخطفه المركز الثالث بفارق 0.026 ثانية فقط.
وذهب المركز الخامس إلى ميلر الذي لم يكن قادرًا على تحسين زمنه في النهاية، وسينطلق الأسترالي مباشرة أمام يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي.
أمّا فرانكو موربيديللي زميل روسي وتلميذه فسيبدأ سباق الأحد من الخانة السابعة أمام أليكس إسبارغارو.
في المقابل لم تكن تصفيات سوزوكي بالمستوى المطلوب، حيث سينطلق أليكس رينز تاسعًا مباشرة أمام زميله بطل العالم مير الذي اكتفى بالمركز العاشر بفارق أكثر من تسعة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.
نتيجة القسم الثاني:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|7
|1:52.772
|171.744
|2
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|6
|1:53.038
|0.266
|0.266
|171.340
|3
|12
|مافيريك فينياليس
|ياماها
|7
|1:53.088
|0.316
|0.050
|171.264
|4
|46
|فالنتينو روسي
|ياماها
|7
|1:53.114
|0.342
|0.026
|171.225
|5
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|7
|1:53.215
|0.443
|0.101
|171.072
|6
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|7
|1:53.286
|0.514
|0.071
|170.965
|7
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|6
|1:53.313
|0.541
|0.027
|170.924
|8
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|7
|1:53.315
|0.543
|0.002
|170.921
|9
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|7
|1:53.490
|0.718
|0.175
|170.658
|10
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|7
|1:53.682
|0.910
|0.192
|170.369
|11
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|7
|1:53.721
|0.949
|0.039
|170.311
|12
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|6
|1:53.930
|1.158
|0.209
|169.999
نتيجة القسم الأوّل:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|7
|1:53.577
|170.527
|2
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|8
|1:53.728
|0.151
|0.151
|170.301
|3
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|7
|1:53.733
|0.156
|0.005
|170.293
|4
|89
|جورج مارتن
|دوكاتي
|6
|1:53.840
|0.263
|0.107
|170.133
|5
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|6
|1:53.915
|0.338
|0.075
|170.021
|6
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|7
|1:53.958
|0.381
|0.043
|169.957
|7
|6
|ستيفان برادل
|هوندا
|6
|1:53.995
|0.418
|0.037
|169.902
|8
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|7
|1:54.122
|0.545
|0.127
|169.713
|9
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|7
|1:54.240
|0.663
|0.118
|169.537
|10
|9
|دانيلو بيتروشي
|كاي تي ام
|7
|1:54.443
|0.866
|0.203
|169.237
|11
|27
|إيكر ليكونا
|كاي تي ام
|6
|1:54.627
|1.050
|0.184
|168.965
|12
|32
|لورينزو سافادوري
|أبريليا
|7
|1:55.183
|1.606
|0.556
|168.149
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