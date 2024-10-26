موتو جي بي: بانيايا يُحرز قطب الانطلاق الأوّل بالتزامن مع حادث مارتن

تمتّع بانيايا باليد العليا في تصفيات تايلاند عبر تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل الرابع له هذا الموسم في بوريرام، في الوقت الذي تعرّض فيه مارتن لحادث.

وكان الإيطالي متحكّمًا منذ بداية القسم الثاني من التصفيات، حيث حقّق 1:28.700 دقيقة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل.

بالتزامن مع ذلك بدا مارتن جاهزًا لمنافسة بانيايا على المركز الأوّل، لكنّه انزلق على سرعة بطيئة عند المنعطف الخامس. بالرغم من ذلك كان الإسباني في موقعٍ جيّدٍ عبر لفّاته الأخرى، حيث سينطلق ثالثًا في السباق وسيفصل بينهما إينيا باستيانيني.

ولم يكن مارتن الدرّاج الوحيد الذي سقط خلال القسم الثاني، حيث تعرّض كلٌ من مارك ماركيز، وفرانكو موربيديللي ويوهان زاركو لحوادث أنهت جهودهم.

وأدّت سلسلة الأعلام الصفراء إلى الحدّ من فرص الدرّاجين الآخرين في تحسين أزمنتهم، هو ما سمح لمارك ماركيز بالإفلات بمركزٍ خامسٍ على شبكة الانطلاق خلف ماركو بيزيكي.

وكان فابيو كوارتارارو أفضل الدرّاجين خارج مجموعة دوكاتي، حيث وضع درّاجة ياماها في المركز السادس بعد أن عبر من القسم الأوّل.

وسيتقدّم بيدرو أكوستا درّاجي الصفّ الثالث بتواجده سابعًا أمام فابيو دي جيانأنطونيو وأليكس ماركيز، بينما أكمل مافيريك فينياليس ترتيب العشرة الأوائل.