موتو جي بي: بانيايا يُحرز قطب الانطلاق الأوّل بالتزامن مع حادث مارتن
أحرز فرانشيسكو بانيايا قطب الانطلاق الأوّل لجائزة تايلاند الكبرى في الوقت الذي تأهّل فيه غريمه خورخي مارتن على الصفّ الأوّل بالرغم من حادثه المتأخّر.
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي وإينيا باستيانيني، دوكاتي وخورخي مارتن، براماك
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
تمتّع بانيايا باليد العليا في تصفيات تايلاند عبر تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل الرابع له هذا الموسم في بوريرام، في الوقت الذي تعرّض فيه مارتن لحادث.
وكان الإيطالي متحكّمًا منذ بداية القسم الثاني من التصفيات، حيث حقّق 1:28.700 دقيقة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل.
بالتزامن مع ذلك بدا مارتن جاهزًا لمنافسة بانيايا على المركز الأوّل، لكنّه انزلق على سرعة بطيئة عند المنعطف الخامس. بالرغم من ذلك كان الإسباني في موقعٍ جيّدٍ عبر لفّاته الأخرى، حيث سينطلق ثالثًا في السباق وسيفصل بينهما إينيا باستيانيني.
ولم يكن مارتن الدرّاج الوحيد الذي سقط خلال القسم الثاني، حيث تعرّض كلٌ من مارك ماركيز، وفرانكو موربيديللي ويوهان زاركو لحوادث أنهت جهودهم.
وأدّت سلسلة الأعلام الصفراء إلى الحدّ من فرص الدرّاجين الآخرين في تحسين أزمنتهم، هو ما سمح لمارك ماركيز بالإفلات بمركزٍ خامسٍ على شبكة الانطلاق خلف ماركو بيزيكي.
وكان فابيو كوارتارارو أفضل الدرّاجين خارج مجموعة دوكاتي، حيث وضع درّاجة ياماها في المركز السادس بعد أن عبر من القسم الأوّل.
وسيتقدّم بيدرو أكوستا درّاجي الصفّ الثالث بتواجده سابعًا أمام فابيو دي جيانأنطونيو وأليكس ماركيز، بينما أكمل مافيريك فينياليس ترتيب العشرة الأوائل.
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|التوقيت
|كم/س
|1
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|Ducati
|
1:28.700
|184.829
|2
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|Ducati
|
+0.232
1:28.932
|184.347
|3
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|Ducati
|
+0.430
1:29.130
|183.938
|4
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|Ducati
|
+0.624
1:29.324
|183.538
|5
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|Ducati
|
+0.686
1:29.386
|183.411
|6
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|Yamaha
|
+0.708
1:29.408
|183.366
|7
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|KTM
|
+0.719
1:29.419
|183.343
|8
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|Ducati
|
+0.735
1:29.435
|183.310
|9
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|Ducati
|
+0.827
1:29.527
|183.122
|10
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|Aprilia
|
+0.928
1:29.628
|182.916
|11
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|Ducati
|
+1.036
1:29.736
|182.695
|12
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|Honda
|
+1.097
1:29.797
|182.571
|13
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|KTM
|
+0.835
1:29.535
|183.106
|14
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|Aprilia
|
+0.868
1:29.568
|183.038
|15
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|KTM
|
+1.073
1:29.773
|182.620
|16
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|KTM
|
+1.128
1:29.828
|182.508
|17
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|Yamaha
|
+1.135
1:29.835
|182.494
|18
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|Honda
|
+1.203
1:29.903
|182.356
|19
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|Honda
|
+1.345
1:30.045
|182.068
|20
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|
+1.402
1:30.102
|181.953
|21
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|Honda
|
+1.437
1:30.137
|181.883
|22
|ل. سافادوري فريق تراك هوس
|32
|Aprilia
|
+1.892
1:30.592
|180.969
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