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موتو جي بي جائزة تايلاند الكبرى

موتو جي بي: بانيايا يُحرز قطب الانطلاق الأوّل بالتزامن مع حادث مارتن

أحرز فرانشيسكو بانيايا قطب الانطلاق الأوّل لجائزة تايلاند الكبرى في الوقت الذي تأهّل فيه غريمه خورخي مارتن على الصفّ الأوّل بالرغم من حادثه المتأخّر.

تم التحديث:
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي وإينيا باستيانيني، دوكاتي وخورخي مارتن، براماك

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي وإينيا باستيانيني، دوكاتي وخورخي مارتن، براماك

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

تمتّع بانيايا باليد العليا في تصفيات تايلاند عبر تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل الرابع له هذا الموسم في بوريرام، في الوقت الذي تعرّض فيه مارتن لحادث.

وكان الإيطالي متحكّمًا منذ بداية القسم الثاني من التصفيات، حيث حقّق 1:28.700 دقيقة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل.

بالتزامن مع ذلك بدا مارتن جاهزًا لمنافسة بانيايا على المركز الأوّل، لكنّه انزلق على سرعة بطيئة عند المنعطف الخامس. بالرغم من ذلك كان الإسباني في موقعٍ جيّدٍ عبر لفّاته الأخرى، حيث سينطلق ثالثًا في السباق وسيفصل بينهما إينيا باستيانيني.

ولم يكن مارتن الدرّاج الوحيد الذي سقط خلال القسم الثاني، حيث تعرّض كلٌ من مارك ماركيز، وفرانكو موربيديللي ويوهان زاركو لحوادث أنهت جهودهم.

وأدّت سلسلة الأعلام الصفراء إلى الحدّ من فرص الدرّاجين الآخرين في تحسين أزمنتهم، هو ما سمح لمارك ماركيز بالإفلات بمركزٍ خامسٍ على شبكة الانطلاق خلف ماركو بيزيكي.

وكان فابيو كوارتارارو أفضل الدرّاجين خارج مجموعة دوكاتي، حيث وضع درّاجة ياماها في المركز السادس بعد أن عبر من القسم الأوّل.

وسيتقدّم بيدرو أكوستا درّاجي الصفّ الثالث بتواجده سابعًا أمام فابيو دي جيانأنطونيو وأليكس ماركيز، بينما أكمل مافيريك فينياليس ترتيب العشرة الأوائل.

   
1
 - 
3
   
المركز الدراج # الدراجة التوقيت كم/س
1 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 Ducati

1:28.700

 184.829
2 Italy إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 Ducati

+0.232

1:28.932

 184.347
3 Spain خ. مارتن براماك ريسينغ 89 Ducati

+0.430

1:29.130

 183.938
4 Italy م. بيزيتشي فريق في آر46 72 Ducati

+0.624

1:29.324

 183.538
5 Spain م. ماركيز غريسيني موتو2 93 Ducati

+0.686

1:29.386

 183.411
6 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha

+0.708

1:29.408

 183.366
7 Spain ب. أكوستا تيك 3 31 KTM

+0.719

1:29.419

 183.343
8 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati

+0.735

1:29.435

 183.310
9 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati

+0.827

1:29.527

 183.122
10 Spain م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 Aprilia

+0.928

1:29.628

 182.916
11 Italy ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 Ducati

+1.036

1:29.736

 182.695
12 France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda

+1.097

1:29.797

 182.571
13 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM

+0.835

1:29.535

 183.106
14 Spain أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 Aprilia

+0.868

1:29.568

 183.038
15 Australia ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 KTM

+1.073

1:29.773

 182.620
16 Spain ا. فيرنانديز تيك 3 37 KTM

+1.128

1:29.828

 182.508
17 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha

+1.135

1:29.835

 182.494
18 Japan ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 Honda

+1.203

1:29.903

 182.356
19 Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda

+1.345

1:30.045

 182.068
20 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia

+1.402

1:30.102

 181.953
21 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda

+1.437

1:30.137

 181.883
22 Italy ل. سافادوري فريق تراك هوس 32 Aprilia

+1.892

1:30.592

 180.969
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