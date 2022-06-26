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موتو جي بي / جائزة هولندا الكبرى تقرير السباق

موتو جي بي: بانيايا يُحرز الفوز وكارثة لكوارتارارو في هولندا

أحرز فرانشيسكو بانيايا الفوز على متن درّاجته دوكاتي بعد سيطرته المطلقة على مجريات سباق جائزة هولندا الكبرى للموتو جي بي، في الوقت الذي واجه فيه متصدّر البطولة فابيو كوارتارارو الكارثة بسقوطه مرّتين.

موتو جي بي: بانيايا يُحرز الفوز وكارثة لكوارتارارو في هولندا

قدّم بانيايا الانطلاقة الأفضل وحافظ على الصدارة، في حين انغمس كوارتارارو بشكلٍ واسعٍ في المنعطف الأوّل وخسر مركزه الثاني لصالح أليكس إسبارغارو.

وبعد أن أمضى لفّتين بصدد بناء وتيرته، بدأ كوارتارارو باستعادة زخمه والضغط بقوّة على إسبارغارو أمامه، في الوقت الذي بدأ فيه بانيايا بالابتعاد بشكلٍ طفيف في الأمام.

لكنّ الكارثة حلّت إثر ذلك، إذ أثناء تجاوزه لدرّاج أبريليا في المنعطف الخامس، فقد كوارتارارو السيطرة على مقدّمة درّاجته وانزلق دافعًا إسبارغارو خارج المسار معه على المنطقة الحصويّة، لكنّ الأخير لم يسقط وتمكّن من العودة في المركز الـ 15.

في المقابل رفع كوارتارارو درّاجته وعاد في المركز الـ 24 الأخير، وكانت الواقعة تحت التحقيق بعد السباق.

وترك ذلك بانيايا في الصدارة أمام ماركو بيزيكي بفارق ثانية، بينما أصبح خورخي مارتن ثالثًا.

وازداد يوم ياماها سوءًا بسقوط كلٍ من فرانكو موربيديللي ودارين بيندر بعد ذلك، بينما توجّه كوارتارارو إلى خطّ الحظائر وبقي يتحدث إلى ميكانيكييه مُشيرًا إلى وجود مشكلة في درّاجته قبل العودة إلى الحلبة.

ولم تمض سوى بضع لفّات قليلة بعد ذلك إلى أن سقط كوارتارارو مجدّدًا عند ذات المنعطف الخامس، حيث اهتزّت درّاجته بعنفٍ كبير وقذفته بقوّة عنها، لكنّه غادر موقع الحادث من دون إصابات.

وبعد أن بقي الوضع مستقرًا في الأمام، جاء العلم الأبيض والأحمر مع بقاء 10 لفّات على النهاية ليُعلن عن بدء بعض زخّات المطار بالتساقط.

في الأثناء كان جاك ميلر بصدد تحقيق تقدّم على إثر تطبيقه لعقوبة اللفّة الطويلة مبكّرًا بعد واقعة الأمس مع مافيريك فينياليس.

وعبر بانيايا خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز واستفاد من انسحاب كوارتارارو ليُقلّص الفجوة الضخمة بينهما في ترتيب البطولة.

وذهب المركز الثاني إلى الناشئ الباهر بيزيكي، بينما عاد فينياليس للصعود إلى منصّة التتويج بعد غيابٍ طويل لصالح أبريليا مستفيدًا من تجاوز خاطئ من ميلر في نهاية اللفّة ما قبل الأخيرة.

وبقيادة مثيرة للغاية، تعافى أليكس إسبارغارو بشكلٍ مدهش ليعبر خطّ النهاية في المركز الرابع بعد تجاوز مزدوجٍ على براد بيندر وميلر في المنعطف ما قبل الأخير في اللفّة الختاميّة.

وحلّ خورخي مارتن سابعًا في النهاية، بينما ذهب المركز الثامن إلى جوان مير وميغيل أوليفيرا، بينما أكمل أليكس رينز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 26 -    
2   72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 26 0.444 0.444 0.444
3   12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 26 1.209 1.209 0.765
4   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 26 2.585 2.585 1.376
5   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 26 2.721 2.721 0.136
6   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 26 3.045 3.045 0.324
7   89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 26 4.340 4.340 1.295
8   36 Spain جوان مير سوزوكي 26 8.185 8.185 3.845
9   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 26 8.325 8.325 0.140
10   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 26 8.596 8.596 0.271
11   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 26 9.783 9.783 1.187
12   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 26 10.617 10.617 0.834
13   5 France يوهان زاركو دوكاتي 26 14.405 14.405 3.788
14   49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 26 17.681 17.681 3.276
15   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 26 25.866 25.866 8.185
16   4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 26 29.711 29.711 3.845
17   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 26 30.296 30.296 0.585
18   6 Germany ستيفان برادل هوندا 26 32.225 32.225 1.929
19   87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 26 34.947 34.947 2.722
20   32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 26 35.798 35.798 0.851
  انسحب 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 18      
  انسحب 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 11      
  انسحب 40 South Africa دارين بيندر ياماها 8      
  انسحب 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 8      
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