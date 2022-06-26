موتو جي بي: بانيايا يُحرز الفوز وكارثة لكوارتارارو في هولندا

قدّم بانيايا الانطلاقة الأفضل وحافظ على الصدارة، في حين انغمس كوارتارارو بشكلٍ واسعٍ في المنعطف الأوّل وخسر مركزه الثاني لصالح أليكس إسبارغارو.

وبعد أن أمضى لفّتين بصدد بناء وتيرته، بدأ كوارتارارو باستعادة زخمه والضغط بقوّة على إسبارغارو أمامه، في الوقت الذي بدأ فيه بانيايا بالابتعاد بشكلٍ طفيف في الأمام.

لكنّ الكارثة حلّت إثر ذلك، إذ أثناء تجاوزه لدرّاج أبريليا في المنعطف الخامس، فقد كوارتارارو السيطرة على مقدّمة درّاجته وانزلق دافعًا إسبارغارو خارج المسار معه على المنطقة الحصويّة، لكنّ الأخير لم يسقط وتمكّن من العودة في المركز الـ 15.

في المقابل رفع كوارتارارو درّاجته وعاد في المركز الـ 24 الأخير، وكانت الواقعة تحت التحقيق بعد السباق.

وترك ذلك بانيايا في الصدارة أمام ماركو بيزيكي بفارق ثانية، بينما أصبح خورخي مارتن ثالثًا.

وازداد يوم ياماها سوءًا بسقوط كلٍ من فرانكو موربيديللي ودارين بيندر بعد ذلك، بينما توجّه كوارتارارو إلى خطّ الحظائر وبقي يتحدث إلى ميكانيكييه مُشيرًا إلى وجود مشكلة في درّاجته قبل العودة إلى الحلبة.

ولم تمض سوى بضع لفّات قليلة بعد ذلك إلى أن سقط كوارتارارو مجدّدًا عند ذات المنعطف الخامس، حيث اهتزّت درّاجته بعنفٍ كبير وقذفته بقوّة عنها، لكنّه غادر موقع الحادث من دون إصابات.

وبعد أن بقي الوضع مستقرًا في الأمام، جاء العلم الأبيض والأحمر مع بقاء 10 لفّات على النهاية ليُعلن عن بدء بعض زخّات المطار بالتساقط.

في الأثناء كان جاك ميلر بصدد تحقيق تقدّم على إثر تطبيقه لعقوبة اللفّة الطويلة مبكّرًا بعد واقعة الأمس مع مافيريك فينياليس.

وعبر بانيايا خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز واستفاد من انسحاب كوارتارارو ليُقلّص الفجوة الضخمة بينهما في ترتيب البطولة.

وذهب المركز الثاني إلى الناشئ الباهر بيزيكي، بينما عاد فينياليس للصعود إلى منصّة التتويج بعد غيابٍ طويل لصالح أبريليا مستفيدًا من تجاوز خاطئ من ميلر في نهاية اللفّة ما قبل الأخيرة.

وبقيادة مثيرة للغاية، تعافى أليكس إسبارغارو بشكلٍ مدهش ليعبر خطّ النهاية في المركز الرابع بعد تجاوز مزدوجٍ على براد بيندر وميلر في المنعطف ما قبل الأخير في اللفّة الختاميّة.

وحلّ خورخي مارتن سابعًا في النهاية، بينما ذهب المركز الثامن إلى جوان مير وميغيل أوليفيرا، بينما أكمل أليكس رينز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: