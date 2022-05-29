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موتو جي بي / جائزة إيطاليا الكبرى تقرير السباق

موتو جي بي: بانيايا يحرز الفوز على حلبة الموطن في إيطاليا

تفوق فرانشيسكو بانيايا على خصمه فابيو كوارتارارو ليحرز الفوز في جولة إيطاليا من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، بينما شارك مارك ماركيز في آخر سباق له قبل عمليته الجراحية.

موتو جي بي: بانيايا يحرز الفوز على حلبة الموطن في إيطاليا

بعد الانطلاق خامساً وتراجعه حتى المركز التاسع في اللفة الافتتاحية، عاد بانيايا بقوة ليتصدر السباق ويبتعد بفارق أكثر من ثانية ليحرز ثاني انتصاراته في موسم 2022.

أما فابيو دي جيانانتونيو صاحب قطب الانطلاق الأول فسرعان ما تخلى عن الصدارة في البداية من قبل لوكا ماريني ومن ثم ماركو بيزيتشي، الذي شق طريقه إلى الصدارة المؤقتة.

أما كوارتارارو حامل اللقب فكان يقترب من مراكز الصدارة، متجاوزاً اليكس اسبارغارو، دي جيانانتونيو وماريني.

لكنه لم يتمكن من صد هجمات بانيايا الذي انتزع المركز الأول في اللفة التاسعة من بيزيتشي.

ونجح بتوسيع الفارق إلى أكثر من ثانية خلف المجموعة التي يتصدرها كوارتارارو، والذي بدوره وسع الفارق أمام اسبارغارو.

وبالرغم من محاولات كوارتارارو لكن بانيايا قطع العلم المرقط أولاً أمامه، بينما نجح الفرنسي بتوسيع فارق صدارته ضمن الترتيب العام إلى ثماني نقاط.

اسبارغارو بات ثالثاً متجاوزاً بيزيتشي الذي خسر مركزه في القسم الأخير لصالح يوهان زاركو وماريني.

براد بيندر تقدم من المركز 16 حتى السابع في اللفة الثانية وحافظ على مركزه حتى النهاية، أمام تاكاكي ناغامي وميغيل مولينا.

بينما أكمل مارك ماركيز ترتيب المراكز العشرة الأولى، والذي أعلن أنه سيخضع لعملية جراحية تُقصيه عن الحلبات في المستقبل القريب.

النتائج:

المركز الدراج الدراجة الفارق الفاصل
1 Italy فرانشيسكو بانيايا Ducati    
2 France فابيو كوارتارارو Yamaha 0.635 0.635
3 Spain أليكس إسبارغارو Aprilia 1.983 1.348
4 France يوهان زاركو Ducati 2.590 0.607
5 Italy ماركو بيزيتشي Ducati 3.067 0.477
6 Italy لوكا ماريني Ducati 3.875 0.808
7 South Africa براد بيندر KTM 4.067 0.192
8 Japan تاكاكي ناكاغامي Honda 10.944 6.877
9 Portugal ميغيل أوليفيرا KTM 11.256 0.312
10 Spain مارك ماركيز Honda 11.800 0.544
11 Italy فابيو دي جيانانتونيو Ducati 12.916 1.116
12 Spain مافيريك فينياليس Aprilia 12.917 0.001
13 Spain خورخي مارتن Ducati 17.240 4.323
14 Spain أليكس ماركيز Honda 17.568 0.328
15 Australia جاك ميلر Ducati 17.687 0.119
16 South Africa دارين بيندر Yamaha 20.265 2.578
17 Italy فرانكو موربيديلي Yamaha 20.296 0.031
18 Italy ميكيلي بيرو Ducati 21.305 1.009
19 Australia ريمي غاردنر KTM 30.548 9.243
20 Italy أندريا دوفيزيوزو Yamaha 31.011 0.463
21 Spain راؤول فيرنانديز KTM 42.723 11.712
22 Italy لورينزو سافادوري Aprilia 1 Lap 1 Lap
  Italy إنيا باستيانيني Ducati 10 Laps 9 Laps
  Spain أليكس رينز Suzuki 16 Laps 6 Laps
  Spain جوان مير Suzuki 16 Laps 3.191
  Spain بول إسبارغارو Honda 19 Laps 3 Laps
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