موتو جي بي: بانيايا يحرز الفوز على حلبة الموطن في إيطاليا

بعد الانطلاق خامساً وتراجعه حتى المركز التاسع في اللفة الافتتاحية، عاد بانيايا بقوة ليتصدر السباق ويبتعد بفارق أكثر من ثانية ليحرز ثاني انتصاراته في موسم 2022.

أما فابيو دي جيانانتونيو صاحب قطب الانطلاق الأول فسرعان ما تخلى عن الصدارة في البداية من قبل لوكا ماريني ومن ثم ماركو بيزيتشي، الذي شق طريقه إلى الصدارة المؤقتة.

أما كوارتارارو حامل اللقب فكان يقترب من مراكز الصدارة، متجاوزاً اليكس اسبارغارو، دي جيانانتونيو وماريني.

لكنه لم يتمكن من صد هجمات بانيايا الذي انتزع المركز الأول في اللفة التاسعة من بيزيتشي.

ونجح بتوسيع الفارق إلى أكثر من ثانية خلف المجموعة التي يتصدرها كوارتارارو، والذي بدوره وسع الفارق أمام اسبارغارو.

وبالرغم من محاولات كوارتارارو لكن بانيايا قطع العلم المرقط أولاً أمامه، بينما نجح الفرنسي بتوسيع فارق صدارته ضمن الترتيب العام إلى ثماني نقاط.

اسبارغارو بات ثالثاً متجاوزاً بيزيتشي الذي خسر مركزه في القسم الأخير لصالح يوهان زاركو وماريني.

براد بيندر تقدم من المركز 16 حتى السابع في اللفة الثانية وحافظ على مركزه حتى النهاية، أمام تاكاكي ناغامي وميغيل مولينا.

بينما أكمل مارك ماركيز ترتيب المراكز العشرة الأولى، والذي أعلن أنه سيخضع لعملية جراحية تُقصيه عن الحلبات في المستقبل القريب.

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