موتو جي بي: بانيايا يُحرز البول بوزشن وحادثٌ قويٌ لماركيز
أحرز فرانشيسكو بانيايا قطب الانطلاق الأوّل لجائزة هولندا الكبرى للموتو جي بي متفوّقًا بـ 0.081 ثانية على خورخي مارتن متصدّر البطولة، في الوقت الذي تعرّض فيه مارك ماركيز لحادثٍ قويٍ حرمه المنافسة على الصدارة.
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
كانت المنافسة مشتعلة في المقدّمة خاصة بين درّاجي دوكاتي بمختلف فرقهم.
لكنّ بانيايا واصل هيمنته وسرعان ما كسر عتبة الـ 91 ثانية ليُسجّل 1:30.540 دقيقة كاسرًا الزمن القياسي للحلبة.
وواصل مارك ماركيز ضغطه الشديد، وأقدم على محاولة متهوّرة بجانب أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا.
إذ انغمس درّاج غريسيني دوكاتي في الدقائق الأخيرة على الخطّ الداخلي قبل أن يفقد السيطرة على درّاجته ويسقط على سرعة عالية جدًا، ليخرج من التصفيات في الوقت الذي خسر فيه إسبارغارو لفّته وكان غضبه واضحًا للغاية.
ومن المرجّح أن يتلقى ماركيز عقوبة على شبكة الانطلاق بالنظر إلى عدائيّته المفرطة وتسبّبه في خسارة إسبارغارو للفّته.
أمّا في الأمام وبالرغم من ضغطه في محاولته الأخيرة واقترابه اللافت، لم يتمكّن متصدّر البطولة مارتن من التغلّب على بانيايا حيث كان أبطأ منه بـ 0.081 ثانية ليضمن الأخير قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في موسم 2024.
وسينطلق مافيريك فينياليس من الصفّ الأوّل بحلوله ثالثًا لصالح أبريليا.
وذهب المركز الرابع إلى أليكس ماركيز الذي تقدّم على إسبارغارو في ظلّ تغطية عُشرٍ من الثانية للثلاثي فينياليس، وماركيز وإسبارغارو.
وسينطلق فابيو دي جيانأطونيو سادسًا أمام مارك ماركيز الذي انتهى به المطاف سابعًا بفارق 0.027 ثانية أمام فرانكو موربيديللي.
وأكمل براد بيندر وبيدرو أكوستا ترتيب العشرة الأوائل لصالح كاي تي ام.
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|دوكاتي
|7
|
1:30.540
|180.596
|2
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|دوكاتي
|8
|
+0.081
1:30.621
|0.081
|180.434
|3
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|أبريليا
|7
|
+0.411
1:30.951
|0.330
|179.780
|4
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|دوكاتي
|8
|
+0.439
1:30.979
|0.028
|179.724
|5
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|أبريليا
|6
|
+0.537
1:31.077
|0.098
|179.531
|6
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|دوكاتي
|5
|
+0.734
1:31.274
|0.197
|179.144
|7
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|دوكاتي
|6
|
+0.838
1:31.378
|0.104
|178.940
|8
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|دوكاتي
|8
|
+0.865
1:31.405
|0.027
|178.887
|9
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|كاي تي ام
|8
|
+0.939
1:31.479
|0.074
|178.742
|10
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|كاي تي ام
|7
|
+0.942
1:31.482
|0.003
|178.736
|11
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|دوكاتي
|8
|
+1.088
1:31.628
|0.146
|178.452
|12
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|أبريليا
|8
|
+1.388
1:31.928
|0.300
|177.869
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