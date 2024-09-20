موتو جي بي: بانيايا يتقدم على مارتن وماركيز في التجارب الثانية في ميزانو

تفوق فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي على متصدر ترتيب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" خورخي مارتن في التجارب الحرة الثانية لجائزة إيميليا رومانيا الكبرى.

محاولة متأخرة من بانيايا منحته زمنًا قدره دقيقة و30.286 ثانية على متن دراجة دوكاتي المصنعية، والذي كان كافيًا ليتقدم على غريمه من براماك مارتن بأقل من عشرين من الثانية على حلبة ميزانو، بينما حل مارك ماركيز ثالثًأ على دراجة دوكاتي بمواصفات 2023.

وكان مارتن وبانيايا قد تناوبا على الصدارة في الربع الأول من الحصة، حيث كان مارتن أول من اعتلى قمة الأزمنة مع دقيقة و31.325 ثانية قبل أن يرد بانيايا بدقيقة و31.129 ثانية.

لاحقًا تمكن مارتن من كسر حاجز الدقيقة و31 ثانية، قبل أن يعود بانيايا ويسجل دقيقة و30.924 ثانية مستعيدًا الصدارة.

لكن الدقائق الـ 15 الأخيرة مع وضع الدراجين لإطار سوفت خلفي هي التي منحت بانيايا الصدارة المطلقة بفارق عشري ثانية أمام مارتن الذي انزلقت دراجته في المحاولة الأخيرة.

في المقابل، ماركيز الذي تصدر التجارب الأولى حل بفارق عشر ثانية إضافي في المركز الثالث

بزمن بلغ دقيقة و31.0607 ثانية حل دراج دوكاتي المصنعي الآخر إينيا باستيانيني رابعًا أمام فابيو كوراتارارو على متن دراجة ياماها المصنعية.

فيما ذهب المركز السادس إلى فرانكو موربيديللي على متن دراجة براماك أمام ماركو بيزيكي، مافيريك فينياليس، بيدرو أكوستا وأليكس إسبارغارو.