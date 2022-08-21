موتو جي بي: بانيايا يتفوق على كوارتارارو ليحرز الفوز الثالث على التوالي في النمسا

بات بانيايا يتأخر خلف كوارتارارو بـ 44 نقطة فقط ضمن الترتيب العام بعد الفوز في ريد بُل رينغ.

وقد تصدر السباق منذ البداية حتى النهاية، حيث بات أول دراج من دوكاتي منذ كايسي ستونر في 2008، يحرز الفوز بثلاثة سباقات على التوالي.

وخطف بانيايا الصدارة من المركز الثاني خلف إينيا باستيانيني صاحب قطب الانطلاق الأول الذي بات بالمركز الثاني خلف جاك ميلر.

ميلر تجاوز باستيانيني في المنعطف الثالث خلال اللفة الرابعة، بينما خاض خورخي مارتين دراج براماك دوكاتي معركة مع دراج غريزيني كذلك.

نجح باستيانيني بصدّ الهجمات مع بداية اللفة الخامسة لكن خسر مركزه في المنعطف الأخير.

وسرعان ما تهاوى سباق باستيانيني منذ تلك النقطة، أما المعركة بينه وبين مارتين وضعت فارق ثانية و3 أعشار الثانية بين المركز الثاني وميلر ثانياً الذي كان يلاحق بانيايا.

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي تصوير: صور موتورسبورت

ميلر شن هجومه بدءاً من اللفة التاسعة لكن بانيايا كان متمسكاً بمركزه. وحتى اللفة 17 اقترب كوارتارارو من رباعي الصدارة.

وعندما خرج مارتين عن خط التسابق، بات كوارتارارو إلى جانبه ومن ثم اقتنص المركز الثالث منه.

وفي المقدمة، وسع بانيايا فارق الصدارة أمام ميلر الذي حاول صدّ هجمات كوارتارارو الذي اقتنص المركز الثاني في اللفة 25.

وخلفه حاول مارتن استغلال فرصة في اللفة الأخيرة، لكنه تعرض لحادثة عندما كان إلى الجهة الجانبية من ميلر في معركة على المركز الثالث.

فابيو كوارتارارو، ياماها فاكتوري ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

وكان كوارتارارو يهاجم بانيايا بكل قوة لكن لم يفلح في الاقتراب حيث عبر بانيايا خط النهاية أولاً بفارق نصف ثانية تقريباً.

بينما أكمل ميلر ترتيب مراكز منصة التتويج ثالثاً بعد حادثة مارتن.

لوكا ماريني شق طريقه حتى المركز الرابع منطلقاً من 13، متقدماً على يوهان زاركو، بينما تعافى أليكس أسبارغارو إلى المركز السادس بعد انطلاقة سيئة.

وبات أسبارغارو بفارق 32 نقطة فقط خلف كوارتارارو متصدر الترتيب العام.

أما براد بيندر فأنهى السباق سابعاً على متن كاي تي أم متقدماً على أليكس رينز، بينما احتل ماركو بيزيتشي المركز التاسع.