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موتو جي بي / جائزة إسبانيا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: بانيايا يتفوّق على كوارتارارو في التجارب الحرة الثالثة في خيريز

نجح فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي في التفوّق على غريمه فابيو كوارتارارو دراج ياماها ليتصدّر التجارب الحرة الثالثة من جائزة إسبانيا الكبرى في "الموتو جي بي"، في الوقت الذي تراجع فيه نجم بورتيماو أليكس رينز خارج العشرة الأوائل ليخوض القسم الأول من التصفيات اليوم.

موتو جي بي: بانيايا يتفوّق على كوارتارارو في التجارب الحرة الثالثة في خيريز

سمحت الأجواء المثالية صباح اليوم في خيريز بتحسينات على أزمنة اللفات ضمن الترتيب الإجمالي، والتي أتت على الفور في التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لنهاية هذا الأسبوع.

وكان أليكس إسبارغارو دراج أبريليا أول من حسّن بشكل كبير على زمنه الإجمالي بتسجيله دقيقة و37.732 ثانية ليتواجد في الصدارة المبدئية للتجارب الثالثة وفي المركز التاسع الإجمالي.

وذلك قبل أن ينجح بالتقدم أكثر والتواجد في المركز الخامس مع دقيقة و37.386 ثانية في محاولته الثانية.

ومع انتصاف الحصة، تمكن جوان مير دراج سوزوكي من القفز إلى المركز الرابع من المركز الـ 12 على إطار سوفت خلفي مستعمل بعدما سجّل دقيقة و37.341 ثانية.

وقبل 15 دقيقة من نهاية الحصة، عاد مير على إطار سوفت خلفي جديد ليحسن زمنه ويتقدم للمركز الثاني الإجمالي مع دقيقة و37.122 ثانية.

لكن الكلمة الأخيرة كانت لبانيايا - الذي سباق وتصدر تجارب خيريز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي - الذي أطاح في النهاية بلفة كوارتارارو من يوم أمس الجمعة وسجّل دقيقة و36.782 ثانية.

وتصدر بانيايا الحصة بفارق 0.067 ثانية بعد محاولة الفرنسي الأخيرة للتغلب على غريمه.

تاكاكي ناكاغامي تصدّر جهود هوندا هذا الصباح بحلوله ثالثًا في الترتيب الإجمالي لصالح فريقه "ال سي آر"، في الوقت الذي أحرز فيه الدراج المصنعي لهوندا مارك ماركيز تقدمًا كبيرًا بعد تواجده بالمركز الـ 19 بالأمس ليسجل دقيقة و36.925 ثانية ليتواجد بالمركز الرابع ويدخل تلقائيًا للمشاركة في القسم الثاني للتصفيات.

أفضل دراجي أبريليا كان مافيريك فينياليس الذي حل خامسًا أمام إينيا باستيانيني وأليكس إسبارغارو ومير وخورخي مارتين وجاك ميلر.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 16 1:36.782  
2 20 France فابيو كوارتارارو 21 1:36.849 0.067
3 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 19 1:36.899 0.117
4 93 Spain مارك ماركيز 20 1:36.925 0.143
5 12 Spain مافيريك فينياليس 16 1:36.975 0.193
6 23 Italy إنيا باستيانيني 18 1:36.976 0.194
7 41 Spain أليكس إسبارغارو 16 1:37.059 0.277
8 36 Spain جوان مير 21 1:37.060 0.278
9 89 Spain خورخي مارتن 20 1:37.074 0.292
10 43 Australia جاك ميلر 21 1:37.124 0.342
11 72 Italy ماركو بيزيتشي 20 1:37.201 0.419
12 5 France يوهان زاركو 20 1:37.230 0.448
13 42 Spain أليكس رينز 21 1:37.293 0.511

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