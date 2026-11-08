موتو جي بي جائزة قطر الكبرى

موتو جي بي: بانيايا يتغيب عن سباق قطر الرئيسي بسبب كسرين في قدمه اليمنى

تعرض دراج دوكاتي المصنعي لقذف عنيف في الهواء بعدما اصطدم به فيرمين ألدغير خلال السباق القصير.

منشور: 08-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

تعرّض بطل العالم للدراجات النارية مرتين فرانشيسكو بانيايا لكسرين في قدمه اليمنى، إثر حادثه المروّع خلال سباق السرعة لجائزة قطر الكبرى يوم السبت.

وستمنعه الإصابة، على أقل تقدير، من المشاركة في سباق جائزة قطر الكبرى يوم الأحد، فيما تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركته في بقية الموسم، بالتزامن مع تقييم احتمالية خضوعه لعملية جراحية.

وتعرّض بانيايا لقذف عنيف في الهواء بعدما فقد فيرمين ألدغير، دراج فريق غريسيني دوكاتي، السيطرة على دراجته أثناء الكبح، ليصطدم به بقوة في المراحل المبكرة من السباق الأصلي.

اقرأ أيضاً:

وأدى الحادث إلى رفع العلم الأحمر واستئناف سباق جديد بالكامل، بطبيعة الحال من دون مشاركة بانيايا. وبذلك، انتهت مبكراً عطلة نهاية أسبوع بدت وكأنها الأكثر إيجابية بالنسبة إليه منذ فترة طويلة.

وخضع بانيايا لفحص من قبل الطبيب أنخيل شارتي، المدير الطبي لبطولة العالم للدراجات النارية، وعقب ذلك أصدر فريق دوكاتي بياناً رسمياً.

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: Gold and Goose Photography / Getty Images

وجاء في البيان: "كشفت الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها بيكو بانيايا في المركز الطبي بحلبة لوسيل الدولية عن وجود كسرين في قدمه اليمنى، طالا عظمتي مشط القدم الرابعة والخامسة".

وأضاف فريق بورغو بانيغالي في ختام بيانه: "سيُنقل الدراج الليلة إلى مستشفى الدوحة لإجراء المزيد من الفحوصات، بهدف تحديد ما إذا كانت الكسور تستدعي تدخلاً جراحياً".

ولم يتبقَّ سوى جولتين على روزنامة بطولة العالم للدراجات النارية بعد جائزة قطر الكبرى. وقد تكون فترة التوقف الممتدة لأسبوعين قبل الجولتين المتتاليتين في شبه الجزيرة الإيبيرية، واللتين تختتمان الموسم، عاملاً مساعداً لبانيايا، لكن من المحتمل في هذه المرحلة أن تكون مسيرته مع دوكاتي قد وصلت بالفعل إلى نهايتها.

وكان بانيايا، الذي أحرز لقبين عالميين مع الفريق في عامي 2022 و2023، يقترب من نهاية موسمين صعبين، قبل انتقاله إلى صفوف أبريليا في العام المقبل.

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق موتو جي بي: مارك ماركيز يفوز بالسباق القصير في قطر وسط صمود مارتن وانتزاعه المركز الثالث

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

فرانشيسكو بانيايا





موتو جي بي: بانيايا ينتقد بشدة فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اتهامات دوكاتي



موتو جي بي



موتو جي بي



سباق جائزة سان مارينو الكبرى



موتو جي بي: بانيايا ينتقد بشدة فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اتهامات دوكاتي





موتو جي بي: بانيايا "يشعر بالإهانة" بسبب معاناته الأخيرة.. "لا أرى أي مخرج"



موتو جي بي



موتو جي بي



جائزة آراغون الكبرى



موتو جي بي: بانيايا "يشعر بالإهانة" بسبب معاناته الأخيرة.. "لا أرى أي مخرج"





موتو جي بي: دوكاتي تؤكد رحيل فرانشيسكو بانيايا لموسم 2027



موتو جي بي



موتو جي بي



جائزة التشيك



موتو جي بي: دوكاتي تؤكد رحيل فرانشيسكو بانيايا لموسم 2027

أحدث الأخبار





بياستري يوضح أسباب خيبة أمله في تصفيات جائزة البرازيل الكبرى



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



9 دقيقة



بياستري يوضح أسباب خيبة أمله في تصفيات جائزة البرازيل الكبرى





موتو جي بي: بانيايا يتغيب عن سباق قطر الرئيسي بسبب كسرين في قدمه اليمنى



موتو جي بي



MGP موتو جي بي



جائزة قطر الكبرى



15 دقيقة



موتو جي بي: بانيايا يتغيب عن سباق قطر الرئيسي بسبب كسرين في قدمه اليمنى





فاسور ساهم شخصياً بمليون دولار لتمويل أولى مشاركات أوكون في الفورمولا 1



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



19 دقيقة



فاسور ساهم شخصياً بمليون دولار لتمويل أولى مشاركات أوكون في الفورمولا 1





وولف يرد على رسائل راسل الغاضبة عبر الراديو خلال تصفيات جائزة البرازيل الكبرى



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



40 دقيقة



وولف يرد على رسائل راسل الغاضبة عبر الراديو خلال تصفيات جائزة البرازيل الكبرى

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك