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الشرق الأوسط
موتو جي بي جائزة هولندا الكبرى

موتو جي بي: بانيايا يتغلّب على ماركيز في التجارب الحرّة الأولى في هولندا

تقدّم بانيايا ثلاثيّة دوكاتي مع انطلاق مجريات جائزة هولندا الكبرى للموتو جي بي.

تم التحديث:
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

تصدّر بطل العالم فرانشيسكو بانيايا حصّة التجارب الحرّة الأولى من جائزة هولندا الكبرى 2024، وذلك بعد شطب زمن فابيو دي جيانأنطونيو.

بعد ثلاثة أسابيع من العطلة الإجباريّة نتيجة تأخير جائزة كازاخستان الكبرى إلى سبتمبر المقبل، عادت الموتو جي بي صباح اليوم الجمعة على حلبة أسين تيتي الأيقونيّة.

وبدا دي جيانأنطونيو متّجهًا لتسجيل الزمن الأسرع في التجارب الأولى في ظلّ سعيه لتأمين مستقبله في الموتو جي بي.

وكان درّاج في.آر46 الأسرع بتسجيله 1:32.314 دقيقة في الثواني الأخيرة، لكنّ زمنه شُطب نتيجة تجاوزه حدود المسار ما تسبّب في تراجعه إلى المركز السابع.

ودفع ذلك بانيايا إلى الصدارة بتوقيت بلغ 1:32.401 دقيقة، حيث جاءت لفّته تلك قبل 20 دقيقة من نهاية الحصّة.

وتقدّم الإيطالي على زميله المستقبلي مارك ماركيز بفارق 0.065 ثانية. جاء ذلك بالرغم من اختيار بانيايا عدم تغيير إطاراته وسط الحصّة، ليُكمل 19 لفّة على إطار "ميديوم" خلفي، بينما استخدم ماركيز وفيرنانديز إطار "ميديوم" جديد.

أمّا راؤول فيرنانديز فقد أكمل ترتيب الثلاثة الأوائل على متن درّاجة أبريليا، في حين حلّ فابيو كوارتارارو بشكلٍ مفاجئ في المركز الرابع على متن درّاجة ياماها التي جلبت محرّكًا جديدًا في أسين له ولأليكس رينز.

وحلّ مافيريك فينياليس خامسًا أمام زميله أليكس إسبارغارو، بينما تراجع فابيو دي جيانأنطونيو إلى المركز السابع.

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 دوكاتي 19

1:32.401

   176.959
2 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 دوكاتي 19

+0.065

1:32.466

 0.065 176.834
3 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 أبريليا 17

+0.100

1:32.501

 0.035 176.767
4 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 ياماها 17

+0.193

1:32.594

 0.093 176.590
5 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 أبريليا 19

+0.277

1:32.678

 0.084 176.430
6 أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 أبريليا 16

+0.287

1:32.688

 0.010 176.411
7 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 دوكاتي 18

+0.352

1:32.753

 0.065 176.287
8 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 دوكاتي 20

+0.366

1:32.767

 0.014 176.260
9 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 كاي تي ام 22

+0.462

1:32.863

 0.096 176.078
10 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 دوكاتي 21

+0.526

1:32.927

 0.064 175.957
11 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 دوكاتي 20

+0.578

1:32.979

 0.052 175.859
12 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 دوكاتي 19

+0.628

1:33.029

 0.050 175.764
13 م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 أبريليا 21

+0.693

1:33.094

 0.065 175.641
14 ب. أكوستا تيك 3 31 كاي تي ام 21

+0.882

1:33.283

 0.189 175.285
15 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 دوكاتي 20

+1.002

1:33.403

 0.120 175.060
16 أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 ياماها 18

+1.287

1:33.688

 0.285 174.528
17 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 كاي تي ام 19

+1.393

1:33.794

 0.106 174.330
18 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 هوندا 20

+1.559

1:33.960

 0.166 174.022
19 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 هوندا 21

+1.695

1:34.096

 0.136 173.771
20 ا. فيرنانديز تيك 3 37 كاي تي ام 17

+1.719

1:34.120

 0.024 173.727
21 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 هوندا 20

+1.835

1:34.236

 0.116 173.513
22 ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 هوندا 18

+1.843

1:34.244

 0.008 173.498
23 ل. سافادوري فريق أبريليا ريسينغ 32 أبريليا 18

+2.154

1:34.555

 0.311 172.927

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