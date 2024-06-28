موتو جي بي: بانيايا يتغلّب على ماركيز في التجارب الحرّة الأولى في هولندا
تقدّم بانيايا ثلاثيّة دوكاتي مع انطلاق مجريات جائزة هولندا الكبرى للموتو جي بي.
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
تصدّر بطل العالم فرانشيسكو بانيايا حصّة التجارب الحرّة الأولى من جائزة هولندا الكبرى 2024، وذلك بعد شطب زمن فابيو دي جيانأنطونيو.
بعد ثلاثة أسابيع من العطلة الإجباريّة نتيجة تأخير جائزة كازاخستان الكبرى إلى سبتمبر المقبل، عادت الموتو جي بي صباح اليوم الجمعة على حلبة أسين تيتي الأيقونيّة.
وبدا دي جيانأنطونيو متّجهًا لتسجيل الزمن الأسرع في التجارب الأولى في ظلّ سعيه لتأمين مستقبله في الموتو جي بي.
وكان درّاج في.آر46 الأسرع بتسجيله 1:32.314 دقيقة في الثواني الأخيرة، لكنّ زمنه شُطب نتيجة تجاوزه حدود المسار ما تسبّب في تراجعه إلى المركز السابع.
ودفع ذلك بانيايا إلى الصدارة بتوقيت بلغ 1:32.401 دقيقة، حيث جاءت لفّته تلك قبل 20 دقيقة من نهاية الحصّة.
وتقدّم الإيطالي على زميله المستقبلي مارك ماركيز بفارق 0.065 ثانية. جاء ذلك بالرغم من اختيار بانيايا عدم تغيير إطاراته وسط الحصّة، ليُكمل 19 لفّة على إطار "ميديوم" خلفي، بينما استخدم ماركيز وفيرنانديز إطار "ميديوم" جديد.
أمّا راؤول فيرنانديز فقد أكمل ترتيب الثلاثة الأوائل على متن درّاجة أبريليا، في حين حلّ فابيو كوارتارارو بشكلٍ مفاجئ في المركز الرابع على متن درّاجة ياماها التي جلبت محرّكًا جديدًا في أسين له ولأليكس رينز.
وحلّ مافيريك فينياليس خامسًا أمام زميله أليكس إسبارغارو، بينما تراجع فابيو دي جيانأنطونيو إلى المركز السابع.
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|دوكاتي
|19
|
1:32.401
|176.959
|2
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|دوكاتي
|19
|
+0.065
1:32.466
|0.065
|176.834
|3
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|أبريليا
|17
|
+0.100
1:32.501
|0.035
|176.767
|4
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|ياماها
|17
|
+0.193
1:32.594
|0.093
|176.590
|5
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|أبريليا
|19
|
+0.277
1:32.678
|0.084
|176.430
|6
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|أبريليا
|16
|
+0.287
1:32.688
|0.010
|176.411
|7
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|دوكاتي
|18
|
+0.352
1:32.753
|0.065
|176.287
|8
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|دوكاتي
|20
|
+0.366
1:32.767
|0.014
|176.260
|9
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|كاي تي ام
|22
|
+0.462
1:32.863
|0.096
|176.078
|10
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|دوكاتي
|21
|
+0.526
1:32.927
|0.064
|175.957
|11
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|دوكاتي
|20
|
+0.578
1:32.979
|0.052
|175.859
|12
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|دوكاتي
|19
|
+0.628
1:33.029
|0.050
|175.764
|13
|م. أوليفيرا فريق تراك هوس
|88
|أبريليا
|21
|
+0.693
1:33.094
|0.065
|175.641
|14
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|كاي تي ام
|21
|
+0.882
1:33.283
|0.189
|175.285
|15
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|دوكاتي
|20
|
+1.002
1:33.403
|0.120
|175.060
|16
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|ياماها
|18
|
+1.287
1:33.688
|0.285
|174.528
|17
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|كاي تي ام
|19
|
+1.393
1:33.794
|0.106
|174.330
|18
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|هوندا
|20
|
+1.559
1:33.960
|0.166
|174.022
|19
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|هوندا
|21
|
+1.695
1:34.096
|0.136
|173.771
|20
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|كاي تي ام
|17
|
+1.719
1:34.120
|0.024
|173.727
|21
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|هوندا
|20
|
+1.835
1:34.236
|0.116
|173.513
|22
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|هوندا
|18
|
+1.843
1:34.244
|0.008
|173.498
|23
|ل. سافادوري فريق أبريليا ريسينغ
|32
|أبريليا
|18
|
+2.154
1:34.555
|0.311
|172.927
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