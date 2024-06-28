موتو جي بي: بانيايا يتغلّب على ماركيز في التجارب الحرّة الأولى في هولندا

تصدّر بطل العالم فرانشيسكو بانيايا حصّة التجارب الحرّة الأولى من جائزة هولندا الكبرى 2024، وذلك بعد شطب زمن فابيو دي جيانأنطونيو.

بعد ثلاثة أسابيع من العطلة الإجباريّة نتيجة تأخير جائزة كازاخستان الكبرى إلى سبتمبر المقبل، عادت الموتو جي بي صباح اليوم الجمعة على حلبة أسين تيتي الأيقونيّة.

وبدا دي جيانأنطونيو متّجهًا لتسجيل الزمن الأسرع في التجارب الأولى في ظلّ سعيه لتأمين مستقبله في الموتو جي بي.

وكان درّاج في.آر46 الأسرع بتسجيله 1:32.314 دقيقة في الثواني الأخيرة، لكنّ زمنه شُطب نتيجة تجاوزه حدود المسار ما تسبّب في تراجعه إلى المركز السابع.

ودفع ذلك بانيايا إلى الصدارة بتوقيت بلغ 1:32.401 دقيقة، حيث جاءت لفّته تلك قبل 20 دقيقة من نهاية الحصّة.

وتقدّم الإيطالي على زميله المستقبلي مارك ماركيز بفارق 0.065 ثانية. جاء ذلك بالرغم من اختيار بانيايا عدم تغيير إطاراته وسط الحصّة، ليُكمل 19 لفّة على إطار "ميديوم" خلفي، بينما استخدم ماركيز وفيرنانديز إطار "ميديوم" جديد.

أمّا راؤول فيرنانديز فقد أكمل ترتيب الثلاثة الأوائل على متن درّاجة أبريليا، في حين حلّ فابيو كوارتارارو بشكلٍ مفاجئ في المركز الرابع على متن درّاجة ياماها التي جلبت محرّكًا جديدًا في أسين له ولأليكس رينز.

وحلّ مافيريك فينياليس خامسًا أمام زميله أليكس إسبارغارو، بينما تراجع فابيو دي جيانأنطونيو إلى المركز السابع.