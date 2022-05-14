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موتو جي بي / جائزة فرنسا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: بانيايا يتغلّب على زميله ميلر بـ 0.069 ثانية وينطلق أوّلًا في لومان

أحرز فرانشيسكو بانيايا قطب الانطلاق الأوّل للجولة الثانية على التوالي ضمن جائزة فرنسا الكبرى للموتو جي بي بعد تفوّقه على زميله جاك ميلر بفارق 0.069 ثانية.

موتو جي بي: بانيايا يتغلّب على زميله ميلر بـ 0.069 ثانية وينطلق أوّلًا في لومان

توجّهت الأنظار صوب البطلين المحليين فابيو كوارتارارو ويوهان زاركو بالدخول إلى التصفيات الحاسمة.

وتمحورت المعركة مجدّدًا حول كوارتارارو وفرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي، حيث تمكّن الأوّل من التفوّق على غريمه بـ 0.011 ثانية مع نهاية سلسلة المحاولات الناريّة الأولى.

وأثارت لفّة كوارتارارو انبهار الجميع، بمن فيهم لين جارفيس مدير فريق ياماها، خاصة في ظلّ عدم قدرة أيٍ من درّاجي ياماها الآخرين من مجاراته.

وعاد بانيايا إثر ذلك لكسر الزمن القياسي مجدّدًا مُسجّلًا 1:30.450 دقيقة وبقي الجميع بانتظار ما سيُقدّمه البقيّة، في ظلّ انضمام المزيد إلى معركة قطب الانطلاق الأوّل.

لكن في حين كان أغلبهم أسرع في أوّل مقطعين، إلّا أنّهم كانوا يُضيّعون ذلك في آخر مقطعين.

وضمن بذلك بانيايا قطب الانطلاق الأوّل للجولة الثانية على التوالي بزمنٍ قياسيٍ جديد.

وما زاد فرحة دوكاتي تحقيق جاك ميلر المركز الثاني على شبكة الانطلاق، بينما خطف أليكس إسبارغارو المركز الأخير على الصفّ الأوّل بحلوله ثالثًا على متن درّاجة أبريليا.

أمّا كوارتارارو فقد اكتفى بالمركز الرابع في النهاية بعد أن كان يُضيع أغلب الفارق في المقطع الرابع الأخير.

وحلّ إنيا باستيانيني خامسًا متقدّمًا على يوهان زاركو الذي ضمن تواجد أربع درّاجات دوكاتي ضمن الستّة الأوائل.

أمّا جوان مير فقد تفوّق على زميه في سوزوكي أليكس رينز ليحلّ سابعًا في ظلّ مواصلتهما البحث عن مقعدين لهما في العام المقبل.

وكان المركز التاسع من نصيب خورخي مارتن، في حين كان أداء مارك ماركيز خافتًا ليكتفي بالمركز العاشر، لكنّه يضع عينيه نصب تقدّم حثيث في سباق الأحد في ظلّ توقّعات عالية بهطول الأمطار.

نتيجة القسم الثاني:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 9 1:30.450     176.796
2 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 9 1:30.519 0.069 0.069 176.661
3 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 8 1:30.609 0.159 0.090 176.485
4 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 8 1:30.688 0.238 0.079 176.332
5 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 9 1:30.711 0.261 0.023 176.287
6 5 France يوهان زاركو دوكاتي 8 1:30.863 0.413 0.152 175.992
7 36 Spain جوان مير سوزوكي 7 1:30.943 0.493 0.080 175.837
8 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 8 1:30.977 0.527 0.034 175.771
9 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 7 1:31.068 0.618 0.091 175.596
10 93 Spain مارك ماركيز هوندا 7 1:31.148 0.698 0.080 175.442
11 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 8 1:31.526 1.076 0.378 174.717
12 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 9 1:31.595 1.145 0.069 174.585
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موتو جي بي: ماركيز "ليس هنا للمنافسة على اللقب" في موسم 2022
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