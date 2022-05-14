موتو جي بي: بانيايا يتغلّب على زميله ميلر بـ 0.069 ثانية وينطلق أوّلًا في لومان

توجّهت الأنظار صوب البطلين المحليين فابيو كوارتارارو ويوهان زاركو بالدخول إلى التصفيات الحاسمة.

وتمحورت المعركة مجدّدًا حول كوارتارارو وفرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي، حيث تمكّن الأوّل من التفوّق على غريمه بـ 0.011 ثانية مع نهاية سلسلة المحاولات الناريّة الأولى.

وأثارت لفّة كوارتارارو انبهار الجميع، بمن فيهم لين جارفيس مدير فريق ياماها، خاصة في ظلّ عدم قدرة أيٍ من درّاجي ياماها الآخرين من مجاراته.

وعاد بانيايا إثر ذلك لكسر الزمن القياسي مجدّدًا مُسجّلًا 1:30.450 دقيقة وبقي الجميع بانتظار ما سيُقدّمه البقيّة، في ظلّ انضمام المزيد إلى معركة قطب الانطلاق الأوّل.

لكن في حين كان أغلبهم أسرع في أوّل مقطعين، إلّا أنّهم كانوا يُضيّعون ذلك في آخر مقطعين.

وضمن بذلك بانيايا قطب الانطلاق الأوّل للجولة الثانية على التوالي بزمنٍ قياسيٍ جديد.

وما زاد فرحة دوكاتي تحقيق جاك ميلر المركز الثاني على شبكة الانطلاق، بينما خطف أليكس إسبارغارو المركز الأخير على الصفّ الأوّل بحلوله ثالثًا على متن درّاجة أبريليا.

أمّا كوارتارارو فقد اكتفى بالمركز الرابع في النهاية بعد أن كان يُضيع أغلب الفارق في المقطع الرابع الأخير.

وحلّ إنيا باستيانيني خامسًا متقدّمًا على يوهان زاركو الذي ضمن تواجد أربع درّاجات دوكاتي ضمن الستّة الأوائل.

أمّا جوان مير فقد تفوّق على زميه في سوزوكي أليكس رينز ليحلّ سابعًا في ظلّ مواصلتهما البحث عن مقعدين لهما في العام المقبل.

وكان المركز التاسع من نصيب خورخي مارتن، في حين كان أداء مارك ماركيز خافتًا ليكتفي بالمركز العاشر، لكنّه يضع عينيه نصب تقدّم حثيث في سباق الأحد في ظلّ توقّعات عالية بهطول الأمطار.

نتيجة القسم الثاني: