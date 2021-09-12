موتو جي بي: بانيايا يتصدّى لماركيز ويحقق الفوز بسباق أراغون

أقدم ماركيز دراج هوندا على سبع محاولات خلال اللفات الثلاث الأخيرة لتجاوز بانيايا لكنّها باءت بالفشل، إذ حافظ دراج دوكاتي على صدارته حتّى النهاية ليصبح الفائز الثامن في موسم 2021.

وبالعودة لمجريات السباق، تشبث بانيايا بالمركز الأوّل عند الانطلاقة، في حين تقدم ماركيز على جاك ميلر بالوصول للمنعطف الأوّل ليظفر بالمركز الثاني بعد انطلاقه رابعاً.

وفي المقابل تراجع متصدّر الترتيب العام كوارتارارو إلى المركز الخامس بعد انطلاقته السيئة واستمرت وتيرته في التراجع خلال اللفات التالية.

وبحلول اللفة السادسة تراجع كوارتارارو للمركز السابع بعد أن تجاوزه دراج براماك خورخي مارتين ودراج تيك 3 إيكر ليكونا، قبل أن يتمكن دارج فريق "كاي تي أم" براد بيندر من التقدم عليه ليتراجع الفرنسي للمركز التاسع.

وفي المقدمة كانت وتيرة بانيايا وماركيز قوية ليوسعا الفارق على الفور مع ميلر صاحب المركز الثالث إلى أكثر من 0.6 ثانية.

واتسع هذا الفارق شيئاً فشيئاً بمرور اللفات إذ كانت أزمنة ماركيز وبانيايا تقريباً متساوية في معركة محتدمة على الفوز.

وتبخرت آمال ميلر بالصعود على منصة التتويج عندما خرج عن المسار عند المنعطفَين الأخيرين بحلول اللفة 11، ليسمح لثنائي أبريليا وسوزوكي أليكس إسبارغارو وجوان مير بالتقّدم عليه.

ونجح مير إثرها في خطف المركز الثالث من إسبارغارو بالوصول للمنعطف الرابع.

ومع احتدام السباق، تجاوز الفارق بين ثنائي الصدارة والمجموعة في الخلف الأربع ثواني مع تبقي 10 لفات على النهاية.

وبالرغم من التوقعات بتراجع وتيرة الدراجات – التي كانت جميعها على إطارات "سوفت" – بحلول اللفة 15، إلاّ أنّ وتيرة بانيايا وماركيز ظلت قوية وثابتة.

وخلال اللفة 21 أقدم الإسباني على محاولته الأولى لافتكاك الصدارة من بانيايا عند المنعطف الخامس.

ولكن نجح دراج هوندا في الحفاظ على خطّ التسابق عند الخروج من المنعطف ليعود بانيايا ويتقدّم عليه مجدّداً – وأعاد نفس المحاولة عند المنعطف 15.

وحاول ماركيز نفس الشيء في اللفة التالية، لكن النتيجة لم تختلف.

ومع بداية اللفة الأخيرة، حاول ماركيز التجاوز عند المنعطف الأوّل لكنه خرج عن المسار، وتصدّى له بانيايا مجدّداً عند المنعطف الخامس.

وجاءت محاولة ماركيز الأخيرة عند المنعطف 12 لكنه دخل المنعطف بسرعة، ليعبر بانيايا خطّ النهاية بفارق 0.673 ثانية ليحتفل الإيطالي بالفوز الأوّل لدوكاتي في أراغون منذ فوز كايسي ستونر في 2010.

وأكمل بطل العالم الحالي مراكز منصة التتويج بعد تراجع وتيرة إسبارغارو لاحقاً في المركز الرابع، بينما حلّ ميلر خامساً.

وحقّق دراج أفينتيا إينيا باستيانيني أفضل نتيجة له في الموسم من بوابة المركز السادس بعد تقدمه على بيندر في وقتٍ لاحق.

وبعد اعترافه يوم السبت بأنّه لا يمتلك الوتيرة الكافية للتواجد على منصة التتويج، تمسّك كوارتارارو بالكاد بالمركز الثامن إذ تقدّم على مارتين بفارق 0.040 ثانية.

وبعد فوز بانيايا، تقلصت صدارة كوارتارارو للترتيب العام من 65 نقطة إلى 53 نقطة قبل التوجه إلى ميزانو.

وأكمل تاكاكي ناكاغامي ترتيب العشرة الأوائل على متن دراجة "أل سي آر" هوندا الوحيدة في السباق بعد تعرض زميله أليكس ماركيز لحادث وانسحابه في اللفة الأولى، في حين تراجع ليكونا للمركز الحادي عشر بعد ارتكابه لخطأ.

وتقدّم أليكس رينز من المركز الـ 20 ليُنهي السباق في المركز الـ 12 على متن دراجة سوزوكي الأخرى، في حين أكمل بول إسبارغارو، وميغيل أوليفيرا ودانيلو بيتروشي مراكز النقاط.