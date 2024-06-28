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موتو جي بي جائزة هولندا الكبرى

موتو جي بي: بانيايا يتصدّر التجارب وحادثٌ قويٌ لإسبارغارو

واصل بطل العالم فرانشيسكو بانيايا تصدّره لمجريات جائزة هولندا الكبرى للموتو جي بي، في الوقت الذي تعرّض فيه أليكس إسبارغارو لحادث قويّ متأخّرٍ على لحبة أسين.

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فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

تنوّعت برامج الدرّاجين مع بداية الحصّة، حيث صبّ بعضهم تركيزه على إطارات "ميديوم" لمحاكاة السباق، بينما ضغط الآخرون قليلًا.

وكاد إينيا باستيانيني أن يتعرّض لحادث سقوط مع انتصاف الحصّة، وخرج عدّة مرّات عن المسار حتّى بعد ذلك في ظلّ معاناته مع مقدّمة درّاجته دوكاتي.

وضغط بانيايا حامل اللقب بعد ذلك ليُصبح أوّل من يكسر عتبة الـ 92 ثانية بتسجيله 1:31.901 دقيقة.

وبعد تمضية معظم الحصّة في العمل على المسافات الطويلة وتحسين الإعدادات، انتقل الدرّاجون إلى الضغط ومحاكاة التصفيات.

وتتالت اللفّات السريعة وانهارت الأزمنة بعد ذلك، وكان بانيايا مجدّدًا في الصدارة بـ 1:31.340 دقيقة مع تبقي 9 دقائق على النهاية.

وعمّت الفوضى بعد ذلك في ظلّ سعي العديد من الدرّاجين لكسب عامل السحب خلف الآخرين.

وفي الوقت الذي كان فيه أليكس إسبارغارو بصدد تقديم لفّة جيّدة، لكنّه فقد السيطرة على القسم الخلفي من درّاجته في المنعطف ما قبل الأخير، وقُذف بقوّة عن درّاجته ما تسبّب في حادثة قويّة نسبيًا ورفع الأعلام الصفراء التي ألغت المحاولات الأخيرة للدرّاجين.

وذهبت الصدارة إلى بانيايا بزمنه السابق، بينما حلّ مافيريك فينياليس ثانيًا لصالح أبريليا عبر لفّة قويّة متأخّرة.

وحلّ أليكس ماركيز ثالثًا على متن درّاجة غريسيني دوكاتي، بينما انتهى المطاف بإسبارغارو رابعًا.

أمّا متصدّر ترتيب البطولة خورخي مارتن فقد كان بعيدًا عن الأضواء مجدّدًا واحتلّ المركز الخامس في الترتيب، وكان تذمّره واضحًا لدى مهندسيه وميكانيكييه.

وذهب المركز السادس إلى مارك ماركيز الذي كان أبطأ من بانيايا بنصف ثانية، وتقدّم الإسباني سلسلة من أربعة درّاجين لم تفصل بينهم سوى 0.058 ثانية، وذلك عبر تواجده أمام براد بيندر وباستيانيني وراؤول فيرنانديز، بينما أكمل فرانكو موربيديللي ترتيب العشرة الأوائل.

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