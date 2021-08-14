موتو جي بي: بانيايا يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام كوارتارارو في النمسا
تصدر فرانسيشكو بانيايا دراج دوكاتي التجارب الحرة الثالثة من جولة النمسا في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بفارق 0.094 ثانية.
حاول الدراجون الحفاظ على الإطارات الجافة بعد التجارب الحرة الثانية، حيث بدأت الأزمنة بالتحسن بشكل سريع.
وكان يوهان زاركو أول من سجل أسرع الأزمنة أما بانيايا فقد تقدم إلى المركز الرابع خلف خورخي مارتين الفائز بجائزة ستيريا الكبرى.
وحسّن فابيو كوارتارارو زمنه حتى المركز الثاني الإجمالي قبل أقل من مرور عشر دقائق من الحصة، ليتصدر الحصة قبل عودة زاركو إلى الصدارة.
لكن كوارتارارو ضغط بقوة ليحاول النيل من صدارة زاركو قبل عشرين دقيقة على نهاية الحصة. واقترب بالفعل في محاولته الأولى ونجح بالفعل لاحقاً في تحسين زمنه.
أنهى زاركو الحصة بالمركز الثالث بينما تصدرها بانيايا مع دقيقة و22.874 ثانية، بينما تمسك كوارتارارو بالمركز الثاني.
مارك ماركيز حقق تقدماً جيداً لينهي رابعاً ضمن الترتيب العام أمام أليكس أسبارغارو، بينما أحرز جاك ميلر مركزاً مباشراً ضمن القسم الثاني للتصفيات.
جوان مير حامل اللقب، بات حالياً دراج سوزوكي الوحيد الذي وصل إلى القسم الثاني للتصفيات بعد أن فشل زميله في ذلك بفارق 0.001 ثانية مع المركز 11.
آخر دراج تأهل مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات كان تاكاكي ناكاغامي دراج أل سي آر وكذلك براد بيندر دراج كاي تي ام وبول أسبارغارو دراج هوندا.
التجارب الحرة الثالثة:
|المركز
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|1
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|21
|1:22.874
|2
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|21
|1:22.968
|0.094
|0.094
|3
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|23
|1:23.012
|0.138
|0.044
|4
|مارك ماركيز
|هوندا
|22
|1:23.132
|0.258
|0.120
|5
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|19
|1:23.138
|0.264
|0.006
|6
|جاك ميلر
|دوكاتي
|23
|1:23.245
|0.371
|0.107
|7
|جوان مير
|سوزوكي
|24
|1:23.320
|0.446
|0.075
|8
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|22
|1:23.362
|0.488
|0.042
|9
|براد بيندر
|كاي تي ام
|20
|1:23.453
|0.579
|0.091
|10
|بول إسبارغارو
|هوندا
|21
|1:23.481
|0.607
|0.028
|11
|أليكس رينز
|سوزوكي
|23
|1:23.482
|0.608
|0.001
|12
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|22
|1:23.527
|0.653
|0.045
|13
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|19
|1:23.558
|0.684
|0.031
|14
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|22
|1:23.677
|0.803
|0.119
|15
|فالنتينو روسي
|ياماها
|21
|1:23.687
|0.813
|0.010
|16
|أليكس ماركيز
|هوندا
|23
|1:23.695
|0.821
|0.008
|17
|إيكر ليكونا
|كاي تي ام
|22
|1:23.706
|0.832
|0.011
|18
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|19
|1:24.033
|1.159
|0.327
|19
|دانيلو بيتروشي
|كاي تي ام
|20
|1:24.074
|1.200
|0.041
|20
|كال كراتشلو
|ياماها
|22
|1:24.193
|1.319
|0.119
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