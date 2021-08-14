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موتو جي بي / جائزة النمسا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: بانيايا يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام كوارتارارو في النمسا

تصدر فرانسيشكو بانيايا دراج دوكاتي التجارب الحرة الثالثة من جولة النمسا في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بفارق 0.094 ثانية.

موتو جي بي: بانيايا يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام كوارتارارو في النمسا

حاول الدراجون الحفاظ على الإطارات الجافة بعد التجارب الحرة الثانية، حيث بدأت الأزمنة بالتحسن بشكل سريع.

وكان يوهان زاركو أول من سجل أسرع الأزمنة أما بانيايا فقد تقدم إلى المركز الرابع خلف خورخي مارتين الفائز بجائزة ستيريا الكبرى.

وحسّن فابيو كوارتارارو زمنه حتى المركز الثاني الإجمالي قبل أقل من مرور عشر دقائق من الحصة، ليتصدر الحصة قبل عودة زاركو إلى الصدارة.

لكن كوارتارارو ضغط بقوة ليحاول النيل من صدارة زاركو قبل عشرين دقيقة على نهاية الحصة. واقترب بالفعل في محاولته الأولى ونجح بالفعل لاحقاً في تحسين زمنه. 

أنهى زاركو الحصة بالمركز الثالث بينما تصدرها بانيايا مع دقيقة و22.874 ثانية، بينما تمسك كوارتارارو بالمركز الثاني.

مارك ماركيز حقق تقدماً جيداً لينهي رابعاً ضمن الترتيب العام أمام أليكس أسبارغارو، بينما أحرز جاك ميلر مركزاً مباشراً ضمن القسم الثاني للتصفيات.

جوان مير حامل اللقب، بات حالياً دراج سوزوكي الوحيد الذي وصل إلى القسم الثاني للتصفيات بعد أن فشل زميله في ذلك بفارق 0.001 ثانية مع المركز 11.

آخر دراج تأهل مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات كان تاكاكي ناكاغامي دراج أل سي آر وكذلك براد بيندر دراج كاي تي ام وبول أسبارغارو دراج هوندا.

التجارب الحرة الثالثة:

المركز الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 21 1:22.874    
2 France فابيو كوارتارارو ياماها 21 1:22.968 0.094 0.094
3 France يوهان زاركو دوكاتي 23 1:23.012 0.138 0.044
4 Spain مارك ماركيز هوندا 22 1:23.132 0.258 0.120
5 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 19 1:23.138 0.264 0.006
6 Australia جاك ميلر دوكاتي 23 1:23.245 0.371 0.107
7 Spain جوان مير سوزوكي 24 1:23.320 0.446 0.075
8 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 22 1:23.362 0.488 0.042
9 South Africa براد بيندر كاي تي ام 20 1:23.453 0.579 0.091
10 Spain بول إسبارغارو هوندا 21 1:23.481 0.607 0.028
11 Spain أليكس رينز سوزوكي 23 1:23.482 0.608 0.001
12 Italy لوكا ماريني دوكاتي 22 1:23.527 0.653 0.045
13 Spain خورخي مارتن دوكاتي 19 1:23.558 0.684 0.031
14 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 22 1:23.677 0.803 0.119
15 Italy فالنتينو روسي ياماها 21 1:23.687 0.813 0.010
16 Spain أليكس ماركيز هوندا 23 1:23.695 0.821 0.008
17 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 22 1:23.706 0.832 0.011
18 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 19 1:24.033 1.159 0.327
19 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 20 1:24.074 1.200 0.041
20 United Kingdom كال كراتشلو ياماها 22 1:24.193 1.319 0.119
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