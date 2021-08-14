موتو جي بي: بانيايا يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام كوارتارارو في النمسا

حاول الدراجون الحفاظ على الإطارات الجافة بعد التجارب الحرة الثانية، حيث بدأت الأزمنة بالتحسن بشكل سريع.

وكان يوهان زاركو أول من سجل أسرع الأزمنة أما بانيايا فقد تقدم إلى المركز الرابع خلف خورخي مارتين الفائز بجائزة ستيريا الكبرى.

وحسّن فابيو كوارتارارو زمنه حتى المركز الثاني الإجمالي قبل أقل من مرور عشر دقائق من الحصة، ليتصدر الحصة قبل عودة زاركو إلى الصدارة.

لكن كوارتارارو ضغط بقوة ليحاول النيل من صدارة زاركو قبل عشرين دقيقة على نهاية الحصة. واقترب بالفعل في محاولته الأولى ونجح بالفعل لاحقاً في تحسين زمنه.

أنهى زاركو الحصة بالمركز الثالث بينما تصدرها بانيايا مع دقيقة و22.874 ثانية، بينما تمسك كوارتارارو بالمركز الثاني.

مارك ماركيز حقق تقدماً جيداً لينهي رابعاً ضمن الترتيب العام أمام أليكس أسبارغارو، بينما أحرز جاك ميلر مركزاً مباشراً ضمن القسم الثاني للتصفيات.

جوان مير حامل اللقب، بات حالياً دراج سوزوكي الوحيد الذي وصل إلى القسم الثاني للتصفيات بعد أن فشل زميله في ذلك بفارق 0.001 ثانية مع المركز 11.

آخر دراج تأهل مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات كان تاكاكي ناكاغامي دراج أل سي آر وكذلك براد بيندر دراج كاي تي ام وبول أسبارغارو دراج هوندا.

التجارب الحرة الثالثة: