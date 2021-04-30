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موتو جي بي / جائزة إسبانيا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: بانيايا يتصدّر التجارب الثانية في إسبانيا

سجّل فرانشيسكو بانيايا الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة إسبانيا الكبرى للموتو جي بي في حين اكتفى مارك ماركيز بالمركز السادس عشر.

موتو جي بي: بانيايا يتصدّر التجارب الثانية في إسبانيا

استخدم بطل العالم جوان مير إطارات ميديوم التي أنهى التجارب الأولى عليها مع بداية الحصة الثانية مسجّلا زمنا أولياً قدره دقيقة واحدة و39.781 ثانية حيث بدأ تجاربه على إطارات مستخدمة.

وكما حصل خلال التجارب الحرّة الأولى، تغيرت الصدارة باستمرار خلال الـ 15 دقيقة الأولى من الحصة إذ تناوب فابيو كوارتارارو وزميله في ياماها مافيريك فينياليس، ودراج براماك يوهان زاركو، وستيفان برادل لصالح "إتش آر سي" ودراج أبريليا أليكس إسبارغارو على صدارة الحصة.

وتقدّم دراج بيتروناس "أس آر تي" فرانكو موربيديللي على كوارتارارو مع تبقي 33 دقيقة على النهاية مسجلاً دقيقة واحدة و37.965 ثانية، قبل أن يحسّن زمنه ليصبح دقيقة واحدة و37.704 ثانية.

وظلّ هذا الزمن الأسرع إلى غاية اللحظات الأخيرة، في حين كان دراج "أل سي آر" تاكاكي ناكاغامي قاب قوسَين أو أدنى من التغلب على زمن موربيديللي حيث سجّل زمناً قدره دقيقة واحدة و37.787 ثانية.

واستغلّ معظم الدراجين الظروف الملائمة في المساء للقيام بتحضيرات السباق، إلاّ أنّ حصة تيتو راباط توقفت بعد سقوطه عند المنعطف الأخير مع تبقي 15 دقيقة على نهاية الحصة.

ومع تبقي 4 دقائق على النهاية، بدأ الجميع بتسجيل أزمنة سريعة مع خروجهم للحلبة على إطارات سوفت جديدة.

وقفز كوارتارارو إلى الصدارة أمام زميله بزمن قدره دقيقة واحدة و37.695 ثانية، قبل أن يتقدّم عليه إسبارغارو بعد تسجيله دقيقة واحدة و37.646 ثانية.

ولكن سرعان ما رمى بانيايا بهذه الأزمنة عرض الحائط، حيث نجح صاحب قطب الانطلاق الأوّل في قطر في تسجيل زمن قدره دقيقة واحدة و34.209 ثانية ليحسم صدارة التجارب الحرة الثانية لصالحه.

وتمكّن كوارتارارو من تقليص الفارق مع بانيايا إلى 0.178 ثانية، في حين أكمل إسبارغارو ترتيب الثلاثة الأوائل.

ومن جهته لم يستخدم موربيديللي إطارات سوفت مع نهاية الحصة لكنّه ظفر بالمركز الرابع على متن دراجة ياماها، بينما أكمل فينياليس ترتيب الخمسة الأوائل.

وحلّ ناكاغامي سادساً متقدّماً على دراج "كاي تي أم" ميغيل أوليفيرا ودراج سوزوكي أليكس رينز.

وأكمل زاركو ومتصدر التجارب الحرة الأولى براد بيندر ترتيب العشرة الأوائل.

واكتفى ثنائي الفريق المصنعي لهوندا بول إسبارغارو ومارك ماركيز بالمركزَين الرابع عشر والسادس عشر تباعاً، حيث لم يقم هذا الأخير بمحاولة لتسجيل زمن سريع.

وكان المركز الـ 20 من نصيب أليكس ماركيز لصالح "أل سي آر" هوندا، بينما حلّ فالنتينو روسي في المركز الـ 21 متقدّماً على ثنائي تيك3 إيكر ليكونا وراباط.

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موتو جي بي: بيندر الأسرع في التجارب الحرة الأولى في خيريز

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