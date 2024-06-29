موتو جي بي: بانيايا يبسط سيطرته ويفوز بالسباق القصير في أسين

حافظ بانيايا على الصدارة عند الانطلاقة أمام خورخي مارتن، في الوقت الذي قفز فيه أليكس ماركيز إلى المركز الثالث.

لكنّ الدراما استمرّت بالنسبة لمارك ماركيز، إذ فقد الإسباني السيطرة على درّاجته غريسيني دوكاتي بعد عبوره بشكلٍ مفرط على الحفف الجانبيّة للمنعطف الثاني في بداية اللفّة الثانية ما تسبّب في سقوطه.

في الأثناء وبعد أن ضغط مارتن على بانيايا في اللفّات الأولى، بدأ الأخير في توسيع الفارق بشكلٍ تدريجي إلى أن تجاوز عتبة الثانية مع تبقي 5 لفّات على النهاية.

واستعاد مافيريك فينياليس المركز الثالث من أليكس ماركيز الذي تقدّم خماسيًا متقاربًا متكوّنا منه ومن إينيا باستيانيني وأليكس إسبارغارو وبراد بيندر وفابيو دي جيانأنطونيو.

واستمرّ باستيانيني في عادته على صعيد التقدّم بوتيرة قويّة في اللفّات الختاميّة، حيث تمكّن من الوصول إلى المركز الرابع مع تبقي 4 لفّات على النهاية.

وأتمّ بانيايا هيمنته مُحقّقًا الفوز بفارق أكثر من ثانيتين عن خورخي مارتن ومُقلّصًا فارق النقاط معه في ترتيب البطولة.

وذهب آخر مراكز منصّة التتويج إلى فينياليس بأداء قويٍ جديدٍ على متن أبريليا.

وعرفت اللفّة الأخيرة تعرّض أليكس إسبارغارو لحادثٍ قويٍ جدًا بعد أن فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته، وفي حين أنّه غادر موقع الحادث وهو يمشي على قدميه، فإنّه كان ممسكًا بمعصمه الأيسر الذي كان يؤلمه.

وحلّ باستيانيني رابعًا أمام فابيو دي جيانأنطونيو وبراد بيندر.

أمّا أليكس ماركيز فقد تلقى عقوبة 3 ثوانٍ معادلة لعقوبة اللفّة الطويلة التي تلقاها لقاء خرقه حدود المسار في ثلاث مناسبات، لذا فقد انتهى به المطاف سابعًا بعد أن عبر خطّ النهاية خامسًا على المسار.

ووضع فابيو كوارتارارو درّاجة ياماها بمحرّكها الجديد في المركز الثامن أمام زميله السابق فرانكو موربيديللي، بينما أكمل بيدرو أكوستا ترتيب العشرة الأوائل.