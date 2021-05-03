موتو جي بي: بانيايا "سيعاني من بطء سرعته" لو بدأ يفكر باللقب

بعد تحقيق المركز الثاني في سباق إسبانيا، بات بانيايا يتصدر الترتيب العام للدراجين بفارق نقطتين أمام فابيو كوارتارارو دراج ياماها، والذي تراجع حتى المركز 13 بسبب مشكلة في يده.

ويمتلك بانيايا 66 نقطة في جعبته حتى الآن، أي أكثر بعشرين نقطة مما سجله الموسم الماضي، كما أنه الدراج الوحيد الذي أحرز منصة تتويج في جميع الجولات هذا الموسم.

لكنه اعترف بضرورة التفكير بكل سباق على حدة، وعدم تشتيت تركيزه بالتفكير في اللقب منذ الآن.

فقال: "أنا مسرور بتصدري للترتيب العام. عليّ تفهم ذلك لكن من دون التفكير به كثيراً، لأن أمامنا 16 سباقاً ولا بد من المواصلة على هذا النحو".

وأكمل: "أعتقد أنني وفي حال بدأت التفكير باللقب بعد أربعة سباقات فقط، فستضعف سرعتي".

وأردف: "لذا، لا بد من التفكير بكل سباق على حدة، وسنرى كيف تسير الأمور".

وتابع: "لذا، أنا مسرور مما لديّ الآن، لكن عليّ التفكير بكل سباق لوحده، خاصة مع اقترابنا من حلبات نفضّلها".

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي تصوير: صور موتورسبورت

وكان بانيايا قد اقترب من الفائز بالسباق وزميله جاك ميلر خلال المراحل الأخيرة، لكنه كاد يعاني من حادثة مرتين، لذا فضل التروي.

فقال: "أعتقد أن هذه النتيجة أفضل من بورتيماو. فقد كان إحساسي على متن الدراجة مذهلاً".

وأكمل: "كان الشعور رائعاً حقاً في كل النواحي. عانيت قليلاً عند الانطلاقة لأنني كنت أفكر أن ضغط الإطار الخلفي أكثر من اللازم سيعني صعوبة إكمال السباق".

وأردف: "لكنني رأيت العديد من الدراجين يضغطون كثيراً خلال الانطلاقة. من ثم لاحظت أن وتيرتي جيدة، حاولت استعادة المراكز، وحاولت تقليص الفارق خلف جاك".

وأضاف: "لكنني خاطرتُ بإطاري الأمامي، وخسرتُ السيطرة عليه في المنعطف السابع، لذا كان من الأفضل التروي والتأكد من إنهاء السباق".

واختتم: "تحقيق المركزين الأول والثاني سيمنحنا بالتأكيد دفعة معنوية كبيرة للسباق المقبل".