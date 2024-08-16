موتو جي بي: بانيايا الأسرع في التجارب الحرّة الثانية ومارتن ثالثًا في النمسا

تصدّر بانيايا حامل اللقب التجارب الثانية بزمنٍ قياسي جديد ليتقدّم على خورخي مارتن وفرانكو موربيديللي درّاجَي براماك.

وتطلّب الأمر خمس دقائق من بانيايا للتغلّب للتغلّب على الزمن الأسرع من الحصّة الأولى، حيث سجّل درّاج الفريق المصنعيّ لدوكاتي 1:29.637 دقيقة.

وكان غريمه وزميله المستقبلي مارك ماركيز قد تمتّع بفترات قصيرة في المقدّمة، وذلك قبل أن يُحسّن بانيايا زمنه مُسجّلًا 1:29.280 دقيقة ليتقدّم بأكثر من ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن بقيّة منافسيه.

وبقي زمن بانيايا ثابتًا إلى حين تبقي أقلّ من 10 دقائق على النهاية، عندما انتقل مارتن إلى إطار "سوفت" وكسر عتبة الـ 89 ثانية مُسجّلًا 1:28.917 دقيقة.

وتقدّم عليه ماركيز بعد ذلك بفارقٍ طفيف، قبل أن يعود مارتن ومن ثمّ موربيديللي لتحسين زمنيهما.

لكنّ الكلمة الأخيرة عادت إلى بانيايا الذي انتزع المركز الأوّل بدقيقة و28.508 ثانية كاسرًا الزمن القياسي للحلبة.

وانتهى المطاف بموربيديللي ثانيًا ضمن أفضل تأدياته لهذا العام، بينما انتهى المطاف بمارتن ثالثًا بفارق أكثر من ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن غريمه بانيايا.

وتراجع ماركيز إلى المركز الرابع بعد سلسلة التحسينات الأخيرة، بينما قدّم براد بيندر لفّة أخيرة كافية لوضعه في المركز الخامس.

في الأثناء اكتفى أليكس ماركيز بالمركز السادس بعد عدم قدرته على كسر حاجز الـ 1:29 دقيقة، لكنّه تغلّب على ثنائيّ أبريليا أليكس إسبارغارو ومافيريك فينياليس.

نتيجة الحصّة: