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موتو جي بي جائزة النمسا الكبرى

موتو جي بي: بانيايا الأسرع في التجارب الحرّة الثانية ومارتن ثالثًا في النمسا

تقدّم فرانشيسكو بانيايا إلى الصدارة مع نهاية التجارب الحرّة الثانية من جائزة النمسا الكبرى متفوّقًا على ثنائيّ براماك دوكاتي.

تم التحديث:
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

تصدّر بانيايا حامل اللقب التجارب الثانية بزمنٍ قياسي جديد ليتقدّم على خورخي مارتن وفرانكو موربيديللي درّاجَي براماك.

وتطلّب الأمر خمس دقائق من بانيايا للتغلّب للتغلّب على الزمن الأسرع من الحصّة الأولى، حيث سجّل درّاج الفريق المصنعيّ لدوكاتي 1:29.637 دقيقة.

وكان غريمه وزميله المستقبلي مارك ماركيز قد تمتّع بفترات قصيرة في المقدّمة، وذلك قبل أن يُحسّن بانيايا زمنه مُسجّلًا 1:29.280 دقيقة ليتقدّم بأكثر من ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن بقيّة منافسيه.

وبقي زمن بانيايا ثابتًا إلى حين تبقي أقلّ من 10 دقائق على النهاية، عندما انتقل مارتن إلى إطار "سوفت" وكسر عتبة الـ 89 ثانية مُسجّلًا 1:28.917 دقيقة.

وتقدّم عليه ماركيز بعد ذلك بفارقٍ طفيف، قبل أن يعود مارتن ومن ثمّ موربيديللي لتحسين زمنيهما.

لكنّ الكلمة الأخيرة عادت إلى بانيايا الذي انتزع المركز الأوّل بدقيقة و28.508 ثانية كاسرًا الزمن القياسي للحلبة.

وانتهى المطاف بموربيديللي ثانيًا ضمن أفضل تأدياته لهذا العام، بينما انتهى المطاف بمارتن ثالثًا بفارق أكثر من ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن غريمه بانيايا.

وتراجع ماركيز إلى المركز الرابع بعد سلسلة التحسينات الأخيرة، بينما قدّم براد بيندر لفّة أخيرة كافية لوضعه في المركز الخامس.

في الأثناء اكتفى أليكس ماركيز بالمركز السادس بعد عدم قدرته على كسر حاجز الـ 1:29 دقيقة، لكنّه تغلّب على ثنائيّ أبريليا أليكس إسبارغارو ومافيريك فينياليس.

نتيجة الحصّة:

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 دوكاتي 22

1:28.508

   175.956
2 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 دوكاتي 23

+0.281

1:28.789

 0.281 175.400
3 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 دوكاتي 27

+0.319

1:28.827

 0.038 175.325
4 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 دوكاتي 26

+0.350

1:28.858

 0.031 175.263
5 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 كاي تي ام 25

+0.461

1:28.969

 0.111 175.045
6 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 دوكاتي 27

+0.548

1:29.056

 0.087 174.874
7 أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 أبريليا 20

+0.599

1:29.107

 0.051 174.774
8 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 أبريليا 22

+0.609

1:29.117

 0.010 174.754
9 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 دوكاتي 24

+0.725

1:29.233

 0.116 174.527
10 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 دوكاتي 24

+0.773

1:29.281

 0.048 174.433
11 ب. أكوستا تيك 3 31 كاي تي ام 21

+0.800

1:29.308

 0.027 174.380
12 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 كاي تي ام 28

+0.821

1:29.329

 0.021 174.339
13 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 ياماها 26

+0.872

1:29.380

 0.051 174.240
14 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 هوندا 26

+1.098

1:29.606

 0.226 173.800
15 ا. فيرنانديز تيك 3 37 كاي تي ام 24

+1.254

1:29.762

 0.156 173.498
16 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 هوندا 27

+1.301

1:29.809

 0.047 173.408
17 أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 ياماها 22

+1.314

1:29.822

 0.013 173.382
18 م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 أبريليا 23

+1.373

1:29.881

 0.059 173.269
19 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 أبريليا 26

+1.444

1:29.952

 0.071 173.132
20 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 دوكاتي 8

+1.550

1:30.058

 0.106 172.928
21 ب. إسبارغارو ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 44 كاي تي ام 12

+1.675

1:30.183

 0.125 172.688
22 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 هوندا 23

+1.913

1:30.421

 0.238 172.234
23 ل. سافادوري فريق أبريليا ريسينغ 32 أبريليا 23

+2.037

1:30.545

 0.124 171.998
24 ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 هوندا 23

+2.149

1:30.657

 0.112 171.785
25 س. برادل HRC Test Team 6 هوندا 21

+2.387

1:30.895

 0.238 171.3

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