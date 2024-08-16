موتو جي بي: بانيايا الأسرع في التجارب الحرّة الثانية ومارتن ثالثًا في النمسا
تقدّم فرانشيسكو بانيايا إلى الصدارة مع نهاية التجارب الحرّة الثانية من جائزة النمسا الكبرى متفوّقًا على ثنائيّ براماك دوكاتي.
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
تصدّر بانيايا حامل اللقب التجارب الثانية بزمنٍ قياسي جديد ليتقدّم على خورخي مارتن وفرانكو موربيديللي درّاجَي براماك.
وتطلّب الأمر خمس دقائق من بانيايا للتغلّب للتغلّب على الزمن الأسرع من الحصّة الأولى، حيث سجّل درّاج الفريق المصنعيّ لدوكاتي 1:29.637 دقيقة.
وكان غريمه وزميله المستقبلي مارك ماركيز قد تمتّع بفترات قصيرة في المقدّمة، وذلك قبل أن يُحسّن بانيايا زمنه مُسجّلًا 1:29.280 دقيقة ليتقدّم بأكثر من ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن بقيّة منافسيه.
وبقي زمن بانيايا ثابتًا إلى حين تبقي أقلّ من 10 دقائق على النهاية، عندما انتقل مارتن إلى إطار "سوفت" وكسر عتبة الـ 89 ثانية مُسجّلًا 1:28.917 دقيقة.
وتقدّم عليه ماركيز بعد ذلك بفارقٍ طفيف، قبل أن يعود مارتن ومن ثمّ موربيديللي لتحسين زمنيهما.
لكنّ الكلمة الأخيرة عادت إلى بانيايا الذي انتزع المركز الأوّل بدقيقة و28.508 ثانية كاسرًا الزمن القياسي للحلبة.
وانتهى المطاف بموربيديللي ثانيًا ضمن أفضل تأدياته لهذا العام، بينما انتهى المطاف بمارتن ثالثًا بفارق أكثر من ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن غريمه بانيايا.
وتراجع ماركيز إلى المركز الرابع بعد سلسلة التحسينات الأخيرة، بينما قدّم براد بيندر لفّة أخيرة كافية لوضعه في المركز الخامس.
في الأثناء اكتفى أليكس ماركيز بالمركز السادس بعد عدم قدرته على كسر حاجز الـ 1:29 دقيقة، لكنّه تغلّب على ثنائيّ أبريليا أليكس إسبارغارو ومافيريك فينياليس.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|دوكاتي
|22
|
1:28.508
|175.956
|2
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|دوكاتي
|23
|
+0.281
1:28.789
|0.281
|175.400
|3
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|دوكاتي
|27
|
+0.319
1:28.827
|0.038
|175.325
|4
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|دوكاتي
|26
|
+0.350
1:28.858
|0.031
|175.263
|5
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|كاي تي ام
|25
|
+0.461
1:28.969
|0.111
|175.045
|6
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|دوكاتي
|27
|
+0.548
1:29.056
|0.087
|174.874
|7
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|أبريليا
|20
|
+0.599
1:29.107
|0.051
|174.774
|8
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|أبريليا
|22
|
+0.609
1:29.117
|0.010
|174.754
|9
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|دوكاتي
|24
|
+0.725
1:29.233
|0.116
|174.527
|10
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|دوكاتي
|24
|
+0.773
1:29.281
|0.048
|174.433
|11
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|كاي تي ام
|21
|
+0.800
1:29.308
|0.027
|174.380
|12
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|كاي تي ام
|28
|
+0.821
1:29.329
|0.021
|174.339
|13
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|ياماها
|26
|
+0.872
1:29.380
|0.051
|174.240
|14
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|هوندا
|26
|
+1.098
1:29.606
|0.226
|173.800
|15
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|كاي تي ام
|24
|
+1.254
1:29.762
|0.156
|173.498
|16
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|هوندا
|27
|
+1.301
1:29.809
|0.047
|173.408
|17
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|ياماها
|22
|
+1.314
1:29.822
|0.013
|173.382
|18
|م. أوليفيرا فريق تراك هوس
|88
|أبريليا
|23
|
+1.373
1:29.881
|0.059
|173.269
|19
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|أبريليا
|26
|
+1.444
1:29.952
|0.071
|173.132
|20
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|دوكاتي
|8
|
+1.550
1:30.058
|0.106
|172.928
|21
|ب. إسبارغارو ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|44
|كاي تي ام
|12
|
+1.675
1:30.183
|0.125
|172.688
|22
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|هوندا
|23
|
+1.913
1:30.421
|0.238
|172.234
|23
|ل. سافادوري فريق أبريليا ريسينغ
|32
|أبريليا
|23
|
+2.037
1:30.545
|0.124
|171.998
|24
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|هوندا
|23
|
+2.149
1:30.657
|0.112
|171.785
|25
|س. برادل HRC Test Team
|6
|هوندا
|21
|
+2.387
1:30.895
|0.238
|171.3
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
موتو جي بي: بانيايا يستفيد من عقوبة مارتن ويفوز بالسباق القصير في النمسا
ماركو: فيتيل مهتم بالعودة إلى الفورمولا 1
بوتاس كان "مثل الروبوت" في الماضي وسعيدٌ بتخلّصه من ذلك
برياتوري يحدد الموعد الذي ستتمكن فيه ألبين من صعود منصات التتويج
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات