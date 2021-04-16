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موتو جي بي / جائزة البرتغال الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: بانيايا الأسرع في التجارب الحرة الثانية لجولة البرتغال

تصدر فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي التجارب الحرة الثانية لجولة البرتغال في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، متقدماً على فابيو كوارتارارو دراج ياماها، بينما احتل العائد مارك ماركيز المركز السادس بعد لفة ختامية دراماتيكية.

موتو جي بي: بانيايا الأسرع في التجارب الحرة الثانية لجولة البرتغال

بالرغم من هطول الأمطار الخفيفة قبل الحصة، لكن الحلبة امتلأت بالدراجات مباشرة مع بداية التجارب الحرة الثانية.

لكنّ حصة تاكاكي ناكاغامي سرعان ما توقفت في بدايتها عندما عانى من حادثة عنيفة قبل المنعطف الأول.

وتم نقل دراج "أل سي آر" إلى المركز الطبي لإجراء الفحوص الطبية، ويبدو أنه نجا بالفعل من إصابة محتملة خطيرة، حيث عاد إلى الحلبة خلال الدقائق العشر الأخيرة من عمر الحصة.

أما جوان مير حامل اللقب فقد كان أول من سجل الزمن الأسرع على متن سوزوكي مع دقيقة و41.809 ثانية، قبل أن يتقدم كوارتارارو إلى المركز الأول محسناً الزمن بما يقارب خمسة أعشار الثانية، وقبل 32 دقيقة من النهاية.

وقبل تسع دقائق على النهاية، سجل ميغيل أوليفييرا دراج "كاي تي ام" دقيقة و41.038 ثانية، بينما حسّن أليكس رينز الزمن الأسرع إلى دقيقة و41.020 ثانية بعده بقليل على متن دراجة سوزوكي.

وكسر كوارتارارو حاجز الدقيقة و41 ثانية بعد رينز بدقيقة تقريباً ومن ثم حسّنه لاحقاً إلى دقيقة و40.952 ثانية.

أليكس إسبارغارو دراج أبريليا قفز إلى المركز الأول مع بقاء 11 دقيقة، حيث سجل دقيقة و40.907 ثانية.

وسرعان ما تقدم عليه أوليفييرا في الدقائق السبع الأخيرة مع دقيقة و40.703 ثانية، قبل أن يحسّن مير من زمنه بعدها.

لكنّ بانيايا سجل زمناً مذهلاً مع دقيقة و39.866 ثانية على متن دوكاتي. ونجح كوارتارارو بتقليص تلك الصدارة إلى 0.038 ثانية، بالرغم من أن زمن تلك اللفة شُطب بسبب خرقه قوانين العلم الأصفر، ليبقى الفارق أكثر من ثلاثة أعشار الثانية في نهاية المطاف.

وأكمل مير ترتيب الثلاثة الأوائل أمام أليكس رينز، بينما احتل جاك ميلر المركز الخامس على متن دراجة دوكاتي المصنعية الثانية.

أما مارك ماركيز فقد أنهى الحصة بالمركز السادس بفارق أقل من نصف ثانية بقليل بعد لفة ختامية جامحة، مسجلاً دقيقة و40.399 ثانية لينهي يومه الأول على متن دراجة "موتو جي بي" منذ تسعة أشهر، وموقع مبدئي ضمن القسم الثاني للتصفيات.

المركز السابع كان من نصيب مافيريك فينياليس دراج ياماها، بينما احتل يوهان زاركو المتصدر الحالي للترتيب العام المركز الثامن مع دراجته براماك دوكاتي.

وأكمل أوليفييرا وناكاغامي ترتيب المراكز العشرة الأولى، أمام أليكس ماركيز زميله في "أل سي آر".

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موتو جي بي: فينياليس الأسرع في التجارب الحرة الأولى وماركيز يعود في البرتغال

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