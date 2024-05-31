موتو جي بي: بانيايا الأسرع في التجارب الحرة الثانية في إيطاليا

سيطر بانيايا على مجريات الحصة التي امتدت لساعة من الزمن، مسجلًا الزمن الأسرع البالغ دقيقة و44.938 ثانية، لكنه تحت التحقيق الآن من المراقبين على إثر احتمالية إعاقته أليكس ماركيز خلال لفة سريعة.

فيما تمكن بيدرو أكوستا ناشئ تيك3 غاس غاس من العودة ليحتل المركز الثالث بعد حادثة سريعة تعرض لها عند المنعطف الـ 13 في منتصف الحصة، بينما أمّن مارك ماركيز وصولًا مباشرًا إلى القسم الثاني من التصفيات للمرة الأولى منذ جائزة إسبانيا الكبرى.

وكانت الصدارة المبكرة في الحصة من نصيب مافيريك فينياليس الذي تصدر التجارب الأولى، حيث سجل على متن دراجة أبريليا المصنعية دقيقة و46.165 ثانية، قبل أن يطيح به مارك ماركيز ويسجل دقيقة و45.582 ثانية.

وظل زمن بطل العالم ست مرات صامدًا حتى عاد فينياليس مع إطار سوفت خلفي جديد ليتقدم عليه مسجلًا دقيقة و45.245 ثانية مع دخول الحصة في الدقائق الـ 20 الأخيرة.

وبعد واقعته مع أليكس ماركيز – والتي تركت دراج غريسيني غاضبًا بعد إعاقته قبل 10 دقائق من النهاية – فقد تقدم بانيايا ليسجل زمنًا صاروخيًا في محاولته الأخيرة.

المركز الرابع كان من نصيب ميغيل أوليفيرا متقدمًا على مارك ماركيز، إنيا باستيانيني، خورخي مارتن وأليكس ماركيز، فيما أكمل فينياليس وأليكس إسبارغارو ترتيب المراكز العشرة الأولى.