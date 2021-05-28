موتو جي بي: بانيايا الأسرع في التجارب الحرة الثانية المحتدمة في موجيللو

كان ميغيل أوليفيرا دراج "كاي تي ام" أول من اعتلى صدارة الحصة مع دقيقة و47.185 ثانية، قبل أن يسجل أسرع لفة في اليوم مع دقيقة و46.584 ثانية.

ومع تركيز معظم الدراجين على محاكاة السباق لمعظم الحصة، لم تكن هنالك تحسينات على الأزمنة، ليكون بانيايا الأقرب لزمن أوليفيرا بفارق 0.064 ثانية.

ومع الدخول في المراحل الختامية للحصة، بدأت الأزمنة تتحسن، بالرُغم من إجبار الزحام الشديد دراجين مثل فابيو كوارتارارو، فينياليس وجوان مير على إلغاء محاولاتهم.

لكنّ رينز لم يواجه تلك المشكلة مع بقاء أكثر من دقيقة ليسجل أسرع زمن مؤقت مع دقيقة و46.218 ثانية، قبل أن يُطيح به بانيايا من الصدارة مع دقيقة و46.147 ثانية.

فرانكو موربيديللي تقدم إلى المركز الثالث في اللحظات الأخيرة مع دقيقة و46.331 ثانية متقدمًا على كوارتارارو.

فيما كان المركز الخامس من نصيب براد بيندر أمام زميله أوليفيرا وتاكاكي ناكاغامي.

وقد أكمل أليكس إسبارغارو وجاك ميلر ويوهان زاركو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

جديرٌ بالذكر أن حامل اللقب جوان مير قد حل في المركز الـ 11 بفارق 0.7 ثانية عن الصدارة أمام ثنائي هوندا المصنعي مارك ماركيز وبول إسبارغارو.