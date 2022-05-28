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موتو جي بي / جائزة إيطاليا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: بانيايا الأسرع في التجارب الحرة الثالثة في موجيللو

سجّل فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي الزمن الأسرع ضمن حصة التجارب الحرة الثالثة المحتدمة في جائزة إيطاليا الكبرى بالرُغم من تعرضه لحادثة، بينما اكتفى مارك ماركيز بالمركز الـ 21.

موتو جي بي: بانيايا الأسرع في التجارب الحرة الثالثة في موجيللو

على الرُغم من أنه المفضّل على حلبة موجيللو، فقد شهدت التجارب الثالثة بداية كارثية للصانع الإيطالي دوكاتي.

حيث خرج فابيو دي جيانانطونيو ناشئ غريسيني عن المسار إلى المنطقة الحصوية في بداية الحصة، في ذات الوقت الذي حصل فيه ذات الأمر مع ماركو بيزيتشي دراج "في آر46"، ولكن مع سقوط الأخير.

ولم تم لحظات قبل أن يتوقف جاك ميلر الدراج المصنعي لدوكاتي عند المنعطف الثامن جراء مشكلة تقنية، بينما سقط زميله بانيايا عند المنعطف الـ 12 بعد ذلك بفترة قصيرة.

واستمر مسلسل حوادث دراجات دوكاتي مع سقوط خورخي مارتين دراج براماك مع بقاء أقل من نصف ساعة على نهاية الحصة.

ولم تشهد الأزمنة الإجمالية تحسينات كثيرة، حيث لم تكن هنالك تغييرات على ترتيب العشرة الأوائل الأكثر أهمية من أجل تأمين وصول مباشر إلى القسم الثاني للتصفيات حتى الدقائق الـ 15 الأخيرة.

وكان مافيريك فينياليس دراج أبريليا أول من حسّن زمنه، حيث تقدم إلى المركز الثالث الإجمالي مع دقيقة و46.121 ثانية قبل 20 دقيقة من النهاية.

بينما دخل جوان مير دراج سوزوكي ضمن العشرة الأوائل في وقت لاحق، ما دفع بدوره فابيو كوارتارارو حامل اللقب مؤقتًا خارج مراكز القسم الثاني للتصفيات، حيث عاد للتواجد تاسعًا بعد محاولته الأولى.

في الأثناء كان بانيايا يقدم لفة صاروخية سجل من خلالها دقيقة و45.393 ثانية قبل 11 دقيقة من النهاية ليتقدم بفارق نصف ثانية تقريبًا عن منافسيه ضمن الأزمنة المجمعة.

وكان ذلك الزمن كافيًا ليضمن له صدارة الحصة أمام أليكس إسبارغارو الذي حسّن زمنه إلى دقيقة و45.669 ثانية.

لوكا ماريني أكمل الثلاثة الأوائل على متن دراجته "في آر46 دوكاتي" أمام كل من زاركو، بيزيتشي، إينيا باستيانيني ومارتين.

بينما أكمل بول إسبارغارو دراج هوندا وتاكاكي ناكاغامي دراج ال سي آر وكوارتارارو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 16 1:45.393  
2 41 Spain أليكس إسبارغارو 17 1:45.669 0.276
3 10 Italy لوكا ماريني 20 1:45.762 0.369
4 5 France يوهان زاركو 18 1:45.767 0.374
5 72 Italy ماركو بيزيتشي 17 1:45.853 0.460
6 23 Italy إنيا باستيانيني 15 1:45.860 0.467
7 89 Spain خورخي مارتن 15 1:45.879 0.486
8 44 Spain بول إسبارغارو 17 1:45.880 0.487
9 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 18 1:45.999 0.606
10 20 France فابيو كوارتارارو 20 1:46.032 0.639
11 12 Spain مافيريك فينياليس 17 1:46.060 0.667
12 42 Spain أليكس رينز 20 1:46.064 0.671

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