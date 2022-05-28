موتو جي بي: بانيايا الأسرع في التجارب الحرة الثالثة في موجيللو

على الرُغم من أنه المفضّل على حلبة موجيللو، فقد شهدت التجارب الثالثة بداية كارثية للصانع الإيطالي دوكاتي.

حيث خرج فابيو دي جيانانطونيو ناشئ غريسيني عن المسار إلى المنطقة الحصوية في بداية الحصة، في ذات الوقت الذي حصل فيه ذات الأمر مع ماركو بيزيتشي دراج "في آر46"، ولكن مع سقوط الأخير.

ولم تم لحظات قبل أن يتوقف جاك ميلر الدراج المصنعي لدوكاتي عند المنعطف الثامن جراء مشكلة تقنية، بينما سقط زميله بانيايا عند المنعطف الـ 12 بعد ذلك بفترة قصيرة.

واستمر مسلسل حوادث دراجات دوكاتي مع سقوط خورخي مارتين دراج براماك مع بقاء أقل من نصف ساعة على نهاية الحصة.

ولم تشهد الأزمنة الإجمالية تحسينات كثيرة، حيث لم تكن هنالك تغييرات على ترتيب العشرة الأوائل الأكثر أهمية من أجل تأمين وصول مباشر إلى القسم الثاني للتصفيات حتى الدقائق الـ 15 الأخيرة.

وكان مافيريك فينياليس دراج أبريليا أول من حسّن زمنه، حيث تقدم إلى المركز الثالث الإجمالي مع دقيقة و46.121 ثانية قبل 20 دقيقة من النهاية.

بينما دخل جوان مير دراج سوزوكي ضمن العشرة الأوائل في وقت لاحق، ما دفع بدوره فابيو كوارتارارو حامل اللقب مؤقتًا خارج مراكز القسم الثاني للتصفيات، حيث عاد للتواجد تاسعًا بعد محاولته الأولى.

في الأثناء كان بانيايا يقدم لفة صاروخية سجل من خلالها دقيقة و45.393 ثانية قبل 11 دقيقة من النهاية ليتقدم بفارق نصف ثانية تقريبًا عن منافسيه ضمن الأزمنة المجمعة.

وكان ذلك الزمن كافيًا ليضمن له صدارة الحصة أمام أليكس إسبارغارو الذي حسّن زمنه إلى دقيقة و45.669 ثانية.

لوكا ماريني أكمل الثلاثة الأوائل على متن دراجته "في آر46 دوكاتي" أمام كل من زاركو، بيزيتشي، إينيا باستيانيني ومارتين.

بينما أكمل بول إسبارغارو دراج هوندا وتاكاكي ناكاغامي دراج ال سي آر وكوارتارارو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة: