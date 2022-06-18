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موتو جي بي: بانيايا الأسرع في التجارب الثالثة بزمنٍ قياسي جديد في ألمانيا

سجّل فرانشيسكو بانيايا زمنًا قياسيًا جديدًا ليتصدّر التجارب الحرّة الثالثة من جائزة ألمانيا الكبرى للموتو جي بي، وذلك في الوقت الذي ضمن فيه فابيو كوارتارارو عبوره المباشر على القسم الثاني بالرغم من انكسار حاجب خوذته في مرحلة متأخّرة.

موتو جي بي: بانيايا الأسرع في التجارب الثالثة بزمنٍ قياسي جديد في ألمانيا

بالرغم من الظروف المثاليّة في بداية الحصّة، إلّا أنّ التحسينات على صعيد الجدول المزدوج كانت قليلة ومتباعدة في أغلب فتراتها.

ووضع بانيايا متصدّر مجريات الجمعة المعيار مبكّرًا عندما سجّل 1:20.690 دقيقة، وبقي ذلك الزمن ثابتًا إلى حين دخول الدقائق الـ 20 الأخيرة عندما سجّل ميغيل أوليفيرا 1:20.554 دقيقة وسرعان ما تقدّم عليه جوان مير درّاج سوزوكي بـ 1:20.549 دقيقة.

ومن ثمّ جاء الدور على أليكس إسبارغارو الذي سجّل 1:20.007 دقيقة، لكنّه كان محبطًا بعد تعطيله من قبل فرانكو موربيديللي في المنعطف الأخير، حيث تُحقّق إدارة السباق في الواقعة.

في الأثناء كان بانيايا بصدد إشعال الأزمنة، حيث أصبح أخيرًا أوّل من يكسر حاجز الـ 80 ثانية عبر تسجيله 1:19.833 دقيقة، قبل أن يُواصل ضغطه ويُحسن زمنه ليُصبح 1:19.765 دقيقة، وبقي ذلك الزمن صامدًا ليضمن له صدارة الحصّة.

وحسّن أليكس إسبارغارو زمنه إثر ذلك ليتواجد على بُعد 0.064 ثانية عنه، بينما أكمل جاك ميلر ترتيب الثلاثة الأوائل أمام ثنائيّ براماك دوكاتي يوهان زاركو وخورخي مارتين اللذين كانا آخر من يكسر عتبة الـ 1:20 دقيقة.

في المقابل واجه كوارتارارو حامل اللقب نهاية غريبة لحصّته عندما كان متّجهًا للتغلّب على زمن بانيايا.

إذ أُجبر درّاج ياماها على التخلي عن لفّته بسبب حادث أليكس ماركيز، وذلك بالتوازي مع انكسار حاجب خوذته أثناء نظره خلفه وتخفيف سرعته.

وحاول كوارتارارو بشكلٍ يائس إرجاع الحاجب إلى مكانه كي يتمكّن من إكمال لفّة أخرى، لكنّه لم يُفلح وأجبر على العودة إلى خطّ الحظائر.

وتعرّض تاكاكي ناكاغامي لحادث ما تسبّب في رفع المزيد من الأعلام الصفراء وهو ما صبّ في صالح كوارتارارو كونه منع العديد من الدرّاجين من تحسين أزمنتهم.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 20 1:19.765     164.508
2 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 20 1:19.829 0.064 0.064 164.376
3 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 23 1:19.873 0.108 0.044 164.285
4 5 France يوهان زاركو دوكاتي 22 1:19.959 0.194 0.086 164.109
5 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 20 1:19.969 0.204 0.010 164.088
6 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 23 1:20.038 0.273 0.069 163.947
7 36 Spain جوان مير سوزوكي 21 1:20.098 0.333 0.060 163.824
8 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 21 1:20.181 0.416 0.083 163.654
9 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 18 1:20.245 0.480 0.064 163.524
10 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 21 1:20.265 0.500 0.020 163.483
11 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 16 1:20.408 0.643 0.143 163.192
12 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 21 1:20.437 0.672 0.029 163.133
13 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 20 1:20.456 0.691 0.019 163.095
14 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 21 1:20.529 0.764 0.073 162.947
15 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 23 1:20.588 0.823 0.059 162.828
16 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 21 1:20.588 0.823 0.000 162.828
17 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 20 1:20.613 0.848 0.025 162.777
18 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 20 1:20.647 0.882 0.034 162.709
19 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 24 1:20.659 0.894 0.012 162.684
20 40 South Africa دارين بيندر ياماها 22 1:20.696 0.931 0.037 162.610
21 6 Germany ستيفان برادل هوندا 23 1:20.773 1.008 0.077 162.455
22 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 21 1:20.821 1.056 0.048 162.358
23 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 20 1:21.037 1.272 0.216 161.926
24 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 22 1:21.307 1.542 0.270 161.388
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