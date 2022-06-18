موتو جي بي: بانيايا الأسرع في التجارب الثالثة بزمنٍ قياسي جديد في ألمانيا

بالرغم من الظروف المثاليّة في بداية الحصّة، إلّا أنّ التحسينات على صعيد الجدول المزدوج كانت قليلة ومتباعدة في أغلب فتراتها.

ووضع بانيايا متصدّر مجريات الجمعة المعيار مبكّرًا عندما سجّل 1:20.690 دقيقة، وبقي ذلك الزمن ثابتًا إلى حين دخول الدقائق الـ 20 الأخيرة عندما سجّل ميغيل أوليفيرا 1:20.554 دقيقة وسرعان ما تقدّم عليه جوان مير درّاج سوزوكي بـ 1:20.549 دقيقة.

ومن ثمّ جاء الدور على أليكس إسبارغارو الذي سجّل 1:20.007 دقيقة، لكنّه كان محبطًا بعد تعطيله من قبل فرانكو موربيديللي في المنعطف الأخير، حيث تُحقّق إدارة السباق في الواقعة.

في الأثناء كان بانيايا بصدد إشعال الأزمنة، حيث أصبح أخيرًا أوّل من يكسر حاجز الـ 80 ثانية عبر تسجيله 1:19.833 دقيقة، قبل أن يُواصل ضغطه ويُحسن زمنه ليُصبح 1:19.765 دقيقة، وبقي ذلك الزمن صامدًا ليضمن له صدارة الحصّة.

وحسّن أليكس إسبارغارو زمنه إثر ذلك ليتواجد على بُعد 0.064 ثانية عنه، بينما أكمل جاك ميلر ترتيب الثلاثة الأوائل أمام ثنائيّ براماك دوكاتي يوهان زاركو وخورخي مارتين اللذين كانا آخر من يكسر عتبة الـ 1:20 دقيقة.

في المقابل واجه كوارتارارو حامل اللقب نهاية غريبة لحصّته عندما كان متّجهًا للتغلّب على زمن بانيايا.

إذ أُجبر درّاج ياماها على التخلي عن لفّته بسبب حادث أليكس ماركيز، وذلك بالتوازي مع انكسار حاجب خوذته أثناء نظره خلفه وتخفيف سرعته.

وحاول كوارتارارو بشكلٍ يائس إرجاع الحاجب إلى مكانه كي يتمكّن من إكمال لفّة أخرى، لكنّه لم يُفلح وأجبر على العودة إلى خطّ الحظائر.

وتعرّض تاكاكي ناكاغامي لحادث ما تسبّب في رفع المزيد من الأعلام الصفراء وهو ما صبّ في صالح كوارتارارو كونه منع العديد من الدرّاجين من تحسين أزمنتهم.

نتيجة الحصّة: