موتو جي بي: باستيانيني يقدّم وتيرة قياسيّة في ظلّ سيطرة دوكاتي في إندونيسيا

بعد أيام قليلة من تحقيقه فوزه الثاني هذا الموسم في جائزة إميليا رومانيا الكبرى، ظهر باستيانيني في المقدمة مرة أخرى مع نهاية أحداث يوم الجمعة في الحلبة الواقعة في لومبوك بفضل زمن قياسي جديد مذهل قبل أقل من عشر دقائق من انتهاء الحصّة.

ومع تقدم الإيطالي أسطور دوكاتي في المراكز 1-2-3-4-5، مع هيمنة الصانع الإيطالي بضمان سبعة من المراكز العشرة العابرة بشكلٍ مباشرٍ إلى القسم الثاني من التصفيات، فإن الهامش الضئيل البالغ 0.370 ثانية الذي يغطي العشرة الأوائل كان مؤشرًا على الهوامش الدقيقة بين المتصدّرين.

وفي البداية بدا أن خورخي مارتن يتّجه لسيطرته المعتادة بعد أن سجل زمنًا قياسيًا هائلاً بلغ دقيقة و29.670 ثانية قبل حوالي 15 دقيقة من نهاية الحصّة، وهو ما يقرب من ثلاثة أعشار من الثانية تحت الزمن القياسي السابق للوكا ماريني من فريق دوكاتي.

ومع ذلك انطلق باستيانيني إلى قمة جدول المتصدرين بزمن غير مسبوق بلغ دقيقة و29.630 ثانية قبل ثماني دقائق من نهاية الحصّة.

وضمن باستيانيني ومارتن المركزين الأول والثاني في النهاية، ولاحقهما فرانكو موربيديلي في المركز الثالث، حيث عزز الإيطالي - الذي كان الأسرع في التجارب الحرة الأولى - اليوم الافتتاحي القوي لكل من نفسه وفريق براماك دوكاتي لينهي السباق بفارق أقل من عُشر من الثانية عن الصدارة.

وبعد أن أمضى معظم الحصّة الأولى في ضبط إعدادات السباق، نجح بيكو بانيايا في تجنب بعض الحرج بصعود متأخر من خارج العشرة الأوائل إلى المركز الرابع في نهاية المطاف، بينما ترك ماركو بيزيكي الأمر حتى الثواني الأخيرة ليُكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

وانتهى اليوم فابيو كوارتارارو باعتباره صاحب أعلى مركز خارج دوكاتي في المركز السادس، وأظهر الفرنسي مرة أخرى بصيصًا من الأمل في أن ياماها تتجه نحو تحسّن أدائها التنافسي من خلال حجز مكانه بسهولة في القسم الثاني من التصفيات.