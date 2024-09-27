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موتو جي بي جائزة إندونيسيا الكبرى

موتو جي بي: باستيانيني يقدّم وتيرة قياسيّة في ظلّ سيطرة دوكاتي في إندونيسيا

استأنف إينيا باستيانيني أداءه من حيث توقف في ميزانو قبل أقل من أسبوع حيث تصدر جدول الأزمنة في مانداليكا خلال تجارب اليوم الجمعة لجائزة إندونيسيا الكبرى.

تم التحديث:
فرانكو موربيديللي، براماك دوكاتي

فرانكو موربيديللي، براماك دوكاتي

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

بعد أيام قليلة من تحقيقه فوزه الثاني هذا الموسم في جائزة إميليا رومانيا الكبرى، ظهر باستيانيني في المقدمة مرة أخرى مع نهاية أحداث يوم الجمعة في الحلبة الواقعة في لومبوك بفضل زمن قياسي جديد مذهل قبل أقل من عشر دقائق من انتهاء الحصّة.

ومع تقدم الإيطالي أسطور دوكاتي في المراكز 1-2-3-4-5، مع هيمنة الصانع الإيطالي بضمان سبعة من المراكز العشرة العابرة بشكلٍ مباشرٍ إلى القسم الثاني من التصفيات، فإن الهامش الضئيل البالغ 0.370 ثانية الذي يغطي العشرة الأوائل كان مؤشرًا على الهوامش الدقيقة بين المتصدّرين.

وفي البداية بدا أن خورخي مارتن يتّجه لسيطرته المعتادة بعد أن سجل زمنًا قياسيًا هائلاً بلغ دقيقة و29.670 ثانية قبل حوالي 15 دقيقة من نهاية الحصّة، وهو ما يقرب من ثلاثة أعشار من الثانية تحت الزمن القياسي السابق للوكا ماريني من فريق دوكاتي.

ومع ذلك انطلق باستيانيني إلى قمة جدول المتصدرين بزمن غير مسبوق بلغ دقيقة و29.630 ثانية قبل ثماني دقائق من نهاية الحصّة.

وضمن باستيانيني ومارتن المركزين الأول والثاني في النهاية، ولاحقهما فرانكو موربيديلي في المركز الثالث، حيث عزز الإيطالي - الذي كان الأسرع في التجارب الحرة الأولى - اليوم الافتتاحي القوي لكل من نفسه وفريق براماك دوكاتي لينهي السباق بفارق أقل من عُشر من الثانية عن الصدارة.

وبعد أن أمضى معظم الحصّة الأولى في ضبط إعدادات السباق، نجح بيكو بانيايا في تجنب بعض الحرج بصعود متأخر من خارج العشرة الأوائل إلى المركز الرابع في نهاية المطاف، بينما ترك ماركو بيزيكي الأمر حتى الثواني الأخيرة ليُكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

وانتهى اليوم فابيو كوارتارارو باعتباره صاحب أعلى مركز خارج دوكاتي في المركز السادس، وأظهر الفرنسي مرة أخرى بصيصًا من الأمل في أن ياماها تتجه نحو تحسّن أدائها التنافسي من خلال حجز مكانه بسهولة في القسم الثاني من التصفيات.

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 دوكاتي 25

1:29.630

   173.111
2 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 دوكاتي 25

+0.040

1:29.670

 0.040 173.034
3 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 دوكاتي 21

+0.079

1:29.709

 0.039 172.959
4 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 دوكاتي 23

+0.082

1:29.712

 0.003 172.953
5 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 دوكاتي 28

+0.140

1:29.770

 0.058 172.841
6 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 ياماها 29

+0.214

1:29.844

 0.074 172.699
7 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 دوكاتي 27

+0.255

1:29.885

 0.041 172.620
8 ب. أكوستا تيك 3 31 كاي تي ام 20

+0.331

1:29.961

 0.076 172.474
9 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 دوكاتي 24

+0.356

1:29.986

 0.025 172.426
10 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 أبريليا 26

+0.370

1:30.000

 0.014 172.400
11 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 هوندا 26

+0.456

1:30.086

 0.086 172.235
12 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 هوندا 26

+0.466

1:30.096

 0.010 172.216
13 أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 ياماها 27

+0.559

1:30.189

 0.093 172.038
14 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 كاي تي ام 26

+0.573

1:30.203

 0.014 172.012
15 أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 أبريليا 25

+0.675

1:30.305

 0.102 171.817
16 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 كاي تي ام 27

+0.781

1:30.411

 0.106 171.616
17 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 هوندا 26

+0.813

1:30.443

 0.032 171.555
18 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 أبريليا 26

+0.977

1:30.607

 0.164 171.245
19 ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 هوندا 25

+1.162

1:30.792

 0.185 170.896
20 ا. فيرنانديز تيك 3 37 كاي تي ام 25

+1.265

1:30.895

 0.103 170.702
21 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 دوكاتي 21

+1.368

1:30.998

 0.103 170.509

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