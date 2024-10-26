موتو جي بي: باستيانيني يفوز بالسباق القصير ومارتن يُوسع صدارته
كان باستيانيني في عالم لوحده في السباق القصير في الوقت الذي خرج فيه مارتن منتصرًا من معركة حامية مع بانيايا غريمه على اللقب.
الانطلاقة
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
حقّق باستيانيني انتصاره الثاني في سباقٍ قصير هذا الموسم متغلّبًا على المتنافسين على اللقب في تايلاند.
واستغلّ درّاج الفريق المصنعيّ لدوكاتي المعركة بين مارتن وبانيايا في المنعطف الأوّل لينتزع الصدارة ويتحكّم في السباق حتّى عبوره خطّ النهاية.
وتحدّدت معالم السباق بعد لحظات من الانطلاقة عندما انغمس مارتن على الخطّ الداخلي في المنعطف الأوّل ما تسبّب في عبوره بشكلٍ واسع دافعًا بانيايا خارجًا نحو منطقة الخروج الآمن وبالتالي السماح لباستيانيني بانتزاع الصدارة.
وحال تواجده في الأمام، فرض باستيانيني سيطرته ورفع الفارق إلى 1.5 ثانية عند خطّ النهاية.
في الأثناء كان سباق مارتن أكثر صعوبة كونه تراجع إلى المركز الخامس على إثر واقعة المنعطف الأوّل.
بالرغم من ذلك نجح الإسباني في تجاوز كلٍ من بيدرو أكوستا ومارك ماركيز، وبدأ بالضغط من أجل اللحاق ببانيايا الثاني ونجح في الإطاحة به عبر تجاوزٍ مثيرٍ في المنعطفين 10 و11.
وتمكّن مارتن منذ ذلك الحين من التحكم بمركزه الثاني وتوسيع أفضليّته قليلًا إلى أن عبر خطّ النهاية مع اقتراب الموسم من نهايته.
وذهب المركز الخامس إلى ماركيز الذي غاب عن معركة منصّة التتويج، لكنّه تقدّم بأريحيّة كبيرة على شقيقه أليكس صاحب المركز الخامس بعد تعرّض أكوستا لحادث.
وجاء خروج أكوستا ليسمح لدوكاتي بحجز المراكز الثمانية الأولى، وذلك بتقدّم الشقيقين ماركيز على كلٍ من فرانكو موربيديلي، وماركو بيزيكي وفابيو دي جيانأنطونيو.
وأكمل براد بيندر وفابيو كوارتارارو ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة السباق
|
1-
2
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|الانسحاب
|النقاط
|1
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|Ducati
|13
|
19:31.131
|181.9
|12
|2
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|Ducati
|13
|
+1.357
19:32.488
|1.357
|181.7
|9
|3
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|Ducati
|13
|
+2.372
19:33.503
|1.015
|181.6
|7
|4
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|Ducati
|13
|
+5.402
19:36.533
|3.030
|181.1
|6
|5
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|Ducati
|13
|
+10.140
19:41.271
|4.738
|180.4
|5
|6
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|Ducati
|13
|
+11.087
19:42.218
|0.947
|180.2
|4
|7
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|Ducati
|13
|
+11.538
19:42.669
|0.451
|180.2
|3
|8
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|Ducati
|13
|
+11.680
19:42.811
|0.142
|180.1
|2
|9
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|KTM
|13
|
+13.692
19:44.823
|2.012
|179.8
|1
|10
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|Yamaha
|13
|
+14.483
19:45.614
|0.791
|179.7
|11
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|KTM
|13
|
+18.397
19:49.528
|3.914
|179.1
|12
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|Honda
|13
|
+18.544
19:49.675
|0.147
|179.1
|13
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|Honda
|13
|
+19.265
19:50.396
|0.721
|179.0
|14
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|13
|
+19.688
19:50.819
|0.423
|178.9
|15
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|Aprilia
|13
|
+19.988
19:51.119
|0.300
|178.9
|16
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|KTM
|13
|
+21.298
19:52.429
|1.310
|178.7
|17
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|Yamaha
|13
|
+21.413
19:52.544
|0.115
|178.7
|18
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|Honda
|13
|
+23.400
19:54.531
|1.987
|178.4
|19
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|Honda
|13
|
+23.979
19:55.110
|0.579
|178.3
|20
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|Aprilia
|13
|
+29.474
20:00.605
|5.495
|177.5
|21
|ل. سافادوري فريق تراك هوس
|32
|Aprilia
|13
|
+39.389
20:10.520
|9.915
|176.0
|dnf
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|KTM
|10
|
+3 Laps
15:44.928
|3 Laps
|173.4
|الانسحاب
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