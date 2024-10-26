موتو جي بي: باستيانيني يفوز بالسباق القصير ومارتن يُوسع صدارته

حقّق باستيانيني انتصاره الثاني في سباقٍ قصير هذا الموسم متغلّبًا على المتنافسين على اللقب في تايلاند.

واستغلّ درّاج الفريق المصنعيّ لدوكاتي المعركة بين مارتن وبانيايا في المنعطف الأوّل لينتزع الصدارة ويتحكّم في السباق حتّى عبوره خطّ النهاية.

وتحدّدت معالم السباق بعد لحظات من الانطلاقة عندما انغمس مارتن على الخطّ الداخلي في المنعطف الأوّل ما تسبّب في عبوره بشكلٍ واسع دافعًا بانيايا خارجًا نحو منطقة الخروج الآمن وبالتالي السماح لباستيانيني بانتزاع الصدارة.

وحال تواجده في الأمام، فرض باستيانيني سيطرته ورفع الفارق إلى 1.5 ثانية عند خطّ النهاية.

في الأثناء كان سباق مارتن أكثر صعوبة كونه تراجع إلى المركز الخامس على إثر واقعة المنعطف الأوّل.

بالرغم من ذلك نجح الإسباني في تجاوز كلٍ من بيدرو أكوستا ومارك ماركيز، وبدأ بالضغط من أجل اللحاق ببانيايا الثاني ونجح في الإطاحة به عبر تجاوزٍ مثيرٍ في المنعطفين 10 و11.

وتمكّن مارتن منذ ذلك الحين من التحكم بمركزه الثاني وتوسيع أفضليّته قليلًا إلى أن عبر خطّ النهاية مع اقتراب الموسم من نهايته.

وذهب المركز الخامس إلى ماركيز الذي غاب عن معركة منصّة التتويج، لكنّه تقدّم بأريحيّة كبيرة على شقيقه أليكس صاحب المركز الخامس بعد تعرّض أكوستا لحادث.

وجاء خروج أكوستا ليسمح لدوكاتي بحجز المراكز الثمانية الأولى، وذلك بتقدّم الشقيقين ماركيز على كلٍ من فرانكو موربيديلي، وماركو بيزيكي وفابيو دي جيانأنطونيو.

وأكمل براد بيندر وفابيو كوارتارارو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق