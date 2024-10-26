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موتو جي بي جائزة تايلاند الكبرى

موتو جي بي: باستيانيني يفوز بالسباق القصير ومارتن يُوسع صدارته

كان باستيانيني في عالم لوحده في السباق القصير في الوقت الذي خرج فيه مارتن منتصرًا من معركة حامية مع بانيايا غريمه على اللقب.

تم التحديث:
الانطلاقة

الانطلاقة

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

حقّق باستيانيني انتصاره الثاني في سباقٍ قصير هذا الموسم متغلّبًا على المتنافسين على اللقب في تايلاند.

واستغلّ درّاج الفريق المصنعيّ لدوكاتي المعركة بين مارتن وبانيايا في المنعطف الأوّل لينتزع الصدارة ويتحكّم في السباق حتّى عبوره خطّ النهاية.

وتحدّدت معالم السباق بعد لحظات من الانطلاقة عندما انغمس مارتن على الخطّ الداخلي في المنعطف الأوّل ما تسبّب في عبوره بشكلٍ واسع دافعًا بانيايا خارجًا نحو منطقة الخروج الآمن وبالتالي السماح لباستيانيني بانتزاع الصدارة.

وحال تواجده في الأمام، فرض باستيانيني سيطرته ورفع الفارق إلى 1.5 ثانية عند خطّ النهاية.

في الأثناء كان سباق مارتن أكثر صعوبة كونه تراجع إلى المركز الخامس على إثر واقعة المنعطف الأوّل.

بالرغم من ذلك نجح الإسباني في تجاوز كلٍ من بيدرو أكوستا ومارك ماركيز، وبدأ بالضغط من أجل اللحاق ببانيايا الثاني ونجح في الإطاحة به عبر تجاوزٍ مثيرٍ في المنعطفين 10 و11.

وتمكّن مارتن منذ ذلك الحين من التحكم بمركزه الثاني وتوسيع أفضليّته قليلًا إلى أن عبر خطّ النهاية مع اقتراب الموسم من نهايته.

وذهب المركز الخامس إلى ماركيز الذي غاب عن معركة منصّة التتويج، لكنّه تقدّم بأريحيّة كبيرة على شقيقه أليكس صاحب المركز الخامس بعد تعرّض أكوستا لحادث.

وجاء خروج أكوستا ليسمح لدوكاتي بحجز المراكز الثمانية الأولى، وذلك بتقدّم الشقيقين ماركيز على كلٍ من فرانكو موربيديلي، وماركو بيزيكي وفابيو دي جيانأنطونيو.

وأكمل براد بيندر وفابيو كوارتارارو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س الانسحاب النقاط
1 Italy إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 Ducati 13

19:31.131

   181.9   12
2 Spain خ. مارتن براماك ريسينغ 89 Ducati 13

+1.357

19:32.488

 1.357 181.7   9
3 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 Ducati 13

+2.372

19:33.503

 1.015 181.6   7
4 Spain م. ماركيز غريسيني موتو2 93 Ducati 13

+5.402

19:36.533

 3.030 181.1   6
5 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 13

+10.140

19:41.271

 4.738 180.4   5
6 Italy ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 Ducati 13

+11.087

19:42.218

 0.947 180.2   4
7 Italy م. بيزيتشي فريق في آر46 72 Ducati 13

+11.538

19:42.669

 0.451 180.2   3
8 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 13

+11.680

19:42.811

 0.142 180.1   2
9 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 13

+13.692

19:44.823

 2.012 179.8   1
10 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 13

+14.483

19:45.614

 0.791 179.7    
11 Australia ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 KTM 13

+18.397

19:49.528

 3.914 179.1    
12 France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 13

+18.544

19:49.675

 0.147 179.1    
13 Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 13

+19.265

19:50.396

 0.721 179.0    
14 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 13

+19.688

19:50.819

 0.423 178.9    
15 Spain أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 Aprilia 13

+19.988

19:51.119

 0.300 178.9    
16 Spain ا. فيرنانديز تيك 3 37 KTM 13

+21.298

19:52.429

 1.310 178.7    
17 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 13

+21.413

19:52.544

 0.115 178.7    
18 Japan ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 Honda 13

+23.400

19:54.531

 1.987 178.4    
19 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 13

+23.979

19:55.110

 0.579 178.3    
20 Spain م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 Aprilia 13

+29.474

20:00.605

 5.495 177.5    
21 Italy ل. سافادوري فريق تراك هوس 32 Aprilia 13

+39.389

20:10.520

 9.915 176.0    
dnf Spain ب. أكوستا تيك 3 31 KTM 10

+3 Laps

15:44.928

 3 Laps 173.4 الانسحاب  
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