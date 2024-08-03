موتو جي بي: باستيانيني يفوز بالسباق القصير في سيلفرستون

أحرز إنيا باستيانيني الفوز لصالح فريق دوكاتي المصنعي ضمن السباق القصير لجائزة بريطانيا الكبرى، لكن حادثة تعرض لها زميله بالفريق فرانشيسكو بانيايا سمحت لخورخي ماتن بالاقتراب منه في معركة لقب الدراجين.

تصدّر مارتن السباق لفترة طويلة حتى تجاوزه باستيانيني في اللفة 7 من أصل 10 لفات، مسجلًا فوزه الأول من أي نوع في الموتو جي بي منذ جائزة ماليزيا 2023، في حين عاد أليكس إسبارغارو من انطلاقته البطيئة ليكمل مراكز منصة التتويج لصالح أبريليا.

وكان بانيايا قد نجح باقتناص الصدارة من المركز الثاني على الانطلاقة متجاوزًا صاحب البول بوزيشن إسبارغارو، لكن سرعان ما تم تجاوز كليهما من قبل مارتن دراج براماك.

كما نجح باستيانيني كذلك في تجاوز إسبارغارو وبانيايا، ليضع نفسه مباشرة خلف المتصدر الجديد مارتن.

وجمعت معركة شد وجذب بين باستيانيني ومارتن خلال المرحلة اللاحقة من السباق، فيما ابتعد خلفهما كل من إسبارغارو وبانيايا.

لكن وبعد أن رفع بانيايا من وتيرته وسجل الزمن الأسرع في اللفة الرابعة، فقد دراج دوكاتي المصنعي السيطرة على القسم الأمامي من دراجته عند المنعطف الرابع ليسقط وينسحب على الفور من السباق.

لاحقًا، ضاعف باستيانيني من الضغط على ماتن وأقدم على تجاوزه بالتوجه إلى منعطف كوبس قبل أن يخرج قليلًا عن المسار ويسمح للإسباني بالتقدم بعض الشيء.

لكن وفي اللفة التالية، أنجح باستيانيني تجاوزه بالتوجه إلى منعطف ستو قبل أن يتقدم على غريمه ويحرز الفوز بفارق 1.094 ثانية.

فيما تعين على مارتن الاكتفاء بالمركز الثاني وتقليص الفارق مع بانيايا في ترتيب الدراجين إلى نقطة يتيمة.

مستفيدًا من فقدان مارك ماركيز السيطرة على دراجته وخروجه عن المسار في اللفة ما قبل الأخيرة، تقدم براد بيندر ليقتنص المركز الرابع أمام بيدرو أكوستا، أليكس ماركيز وجاك ميلر.

فيما أكمل مافيريك فينياليس، فابيو دي جيانانتونيو وميغيل أوليفيرا ترتيب المراكز العشرة الأولى.