موتو جي بي: باستيانيني يضرب بقوّة ويُحقّق الفوز في لومان

على عكس توقّعات الأرصاد الجويّة التي أشارت إلى تهاطل أمطار غزيرة يوم الأحد، جاء السباق جافًا، حيث قدّم جاك ميلر انطلاقة قويّة من المركز الثاني لينتزع الصدارة من زميله بانيايا.

في الأثناء قفز رينز عدّة مراكز ليُصبح ثالثًا بنهاية اللفّة الافتتاحيّة، لكنّ فرحة رينز سرعان ما انتهت بعد ذلك بلفّة عندما عبر بسرعة صاروخيّة على المنطقة الحصويّة في المنعطف الرابع وسقط حال عودته على المسار.

واستغلّ بانيايا خطأ زميله ميلر في المنعطف السابع في اللفّة الرابعة لينتزع منه الصدارة، وانضمّ لهما إنيا باستيانيني إثر ذلك وشرع ثلاتهم في الابتعاد في الأمام.

وتمكّن باستيانيني من الإطاحة بميلر مع انتصاف السباق، وبدأ بالضغط إثر ذلك على بانيايا المتصدّر.

في الأثناء سقط جوان مير درّاج سوزوكي الآخر، لتتفاقم بذلك خيبة أمل الصانع الياباني المتّجه إلى مغادرة البطولة.

ونجح باستيانيني بالفعل في الإطاحة ببانيايا مع بقاء 7 لفّات على النهاية، لكن في حين أنّ الأخير استعاد صدارته بعد ذلك بمنعطفين، إلّا أنّه أخطأ في الكبح إثر ذلك وخرج عن المسار ما أهدى الصدارة لباستيانيني بفارق قرابة ثانية عنه.

ولم يدم سباق بانيايا إثر ذلك إلّا منعطفات إضافيّة أخرى قبل أن يسقط بشكلٍ مفاجئ في المنعطف ما قبل الأخير.

ووجد ميلر باستيانيني نفسه في صدارة مريحة إثر ذلك في ظلّ تواصل تراجع ميلر خلفه، في حين اتّجهت الأنظار صوب المعركة على آخر مراكز منصّة التتويج بين أليكس إسبارغارو وكوارتارارو.

وعبر باستيانيني خطّ النهاية أوّلًا ليُحقّق فوزه الثالث هذا الموسم بعد فوزه في كلٍ من قطر والولايات المتّحدة الأمريكيّة.

وحقّق ميلر مركزًا ثانيًا مثيرًا لصالح دوكاتي، في حين تشبّث إسبارغارو أمام كوارتارارو ليضمن منصّة تتويج جديدة لصالح أبريليا، ليُقلّص بذلك الفارق مع كوارتارارو متصدّر الترتيب العام إلى 4 نقاطٍ فقط.

وذهب المركز الخامس إلى يوهان زاركو الذي تقدّم على مارك ماكرزي وتاكاكي ناكاغامي.

أمّا براد بيندر فقد كان أفضل درّاجي كاي تي ام في المركز الثامن، في حين أكمل لوكا ماريني ومافيريك فينياليس ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: