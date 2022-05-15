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موتو جي بي / جائزة فرنسا الكبرى تقرير السباق

موتو جي بي: باستيانيني يضرب بقوّة ويُحقّق الفوز في لومان

حقّق إنيا باستيانيني فوزه الثالث في هذا الموسم من بطولة العالم للموتو جي بي بعد أداء باهر تزامن مع سقوط فرانشيسكو بانيايا متصدّر أغلب السباق.

موتو جي بي: باستيانيني يضرب بقوّة ويُحقّق الفوز في لومان

على عكس توقّعات الأرصاد الجويّة التي أشارت إلى تهاطل أمطار غزيرة يوم الأحد، جاء السباق جافًا، حيث قدّم جاك ميلر انطلاقة قويّة من المركز الثاني لينتزع الصدارة من زميله بانيايا.

في الأثناء قفز رينز عدّة مراكز ليُصبح ثالثًا بنهاية اللفّة الافتتاحيّة، لكنّ فرحة رينز سرعان ما انتهت بعد ذلك بلفّة عندما عبر بسرعة صاروخيّة على المنطقة الحصويّة في المنعطف الرابع وسقط حال عودته على المسار.

واستغلّ بانيايا خطأ زميله ميلر في المنعطف السابع في اللفّة الرابعة لينتزع منه الصدارة، وانضمّ لهما إنيا باستيانيني إثر ذلك وشرع ثلاتهم في الابتعاد في الأمام.

وتمكّن باستيانيني من الإطاحة بميلر مع انتصاف السباق، وبدأ بالضغط إثر ذلك على بانيايا المتصدّر.

في الأثناء سقط جوان مير درّاج سوزوكي الآخر، لتتفاقم بذلك خيبة أمل الصانع الياباني المتّجه إلى مغادرة البطولة.

ونجح باستيانيني بالفعل في الإطاحة ببانيايا مع بقاء 7 لفّات على النهاية، لكن في حين أنّ الأخير استعاد صدارته بعد ذلك بمنعطفين، إلّا أنّه أخطأ في الكبح إثر ذلك وخرج عن المسار ما أهدى الصدارة لباستيانيني بفارق قرابة ثانية عنه.

ولم يدم سباق بانيايا إثر ذلك إلّا منعطفات إضافيّة أخرى قبل أن يسقط بشكلٍ مفاجئ في المنعطف ما قبل الأخير.

ووجد ميلر باستيانيني نفسه في صدارة مريحة إثر ذلك في ظلّ تواصل تراجع ميلر خلفه، في حين اتّجهت الأنظار صوب المعركة على آخر مراكز منصّة التتويج بين أليكس إسبارغارو وكوارتارارو.

وعبر باستيانيني خطّ النهاية أوّلًا ليُحقّق فوزه الثالث هذا الموسم بعد فوزه في كلٍ من قطر والولايات المتّحدة الأمريكيّة.

وحقّق ميلر مركزًا ثانيًا مثيرًا لصالح دوكاتي، في حين تشبّث إسبارغارو أمام كوارتارارو ليضمن منصّة تتويج جديدة لصالح أبريليا، ليُقلّص بذلك الفارق مع كوارتارارو متصدّر الترتيب العام إلى 4 نقاطٍ فقط.

وذهب المركز الخامس إلى يوهان زاركو الذي تقدّم على مارك ماكرزي وتاكاكي ناكاغامي.

أمّا براد بيندر فقد كان أفضل درّاجي كاي تي ام في المركز الثامن، في حين أكمل لوكا ماريني ومافيريك فينياليس ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات الفارق الفاصل
1   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 27    
2   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 27 2.718 2.718
3   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 27 4.182 1.464
4   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 27 4.288 0.106
5   5 France يوهان زاركو دوكاتي 27 11.139 6.851
6   93 Spain مارك ماركيز هوندا 27 15.155 4.016
7   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 27 16.680 1.525
8   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 27 18.459 1.779
9   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 27 20.541 2.082
10   12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 27 21.486 0.945
11   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 27 22.707 1.221
12   72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 27 23.408 0.701
13   49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 27 26.432 3.024
14   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 27 28.710 2.278
15   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 27 29.433 0.723
16   4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 27 38.149 8.716
17   40 South Africa دارين بيندر ياماها 27 59.748 21.599
  انسحب 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 24    
  انسحب 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 20    
  انسحب 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 16    
  انسحب 36 Spain جوان مير سوزوكي 13    
  انسحب 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 6    
  انسحب 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 5    
  انسحب 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 3    
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