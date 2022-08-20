موتو جي بي: باستيانيني يخطف قطب الانطلاق الأول لجولة النمسا

تفوق باستيانيني على بانيايا بفارق 0.024 ثانية في التصفيات النارية على حلبة ريد بُل رينغ.

وبعد التأهل من القسم الأول، سجل أليكس أسبارغارو الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة 29.255 ثانية، قبل أن يكسره جاك ميلر دراج دوكاتي بعد قليل.

وتبادل الدراجان مركز الصدارة قبل أن يسجل ميلر دقيقة و28.898 ثانية، بينما تراجع أسبارغارو حتى الخامس بعد الطلعات الأولى ولم ينجح بتحسين زمنه بعد شطب لفته السريعة لخروجه عن المسار.

ومع بقاء ثلاث دقائق فقط من القسم الثاني، تفوق بانيايا على زمن ميلر، وبدا أنه على طريق تحقيق الزمن الأسرع، لكن باستيانيني خطف قطب الانطلاق الأول مع دقيقة و28.772 ثانية.

بينما أكمل ميلر ترتيب المراكز الثلاثة الأولى أمام خورخي مارتيني رابعاً وفابيو كوارتارارو خامساً.

يوهان زاركو أنهى الحصة سادساً متقدماً على مافيريك فينياليس، بينما اكتفى جوان مير بالمركز الثامن أمام أليكس أسبارغارو.

أما فابيو دي جيانتاونيو فأكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.