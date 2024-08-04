موتو جي بي: باستيانيني يُحلّق في سباق سيلفرستون ويتقدّم خماسيّة دوكاتي
أحرز إينيا باستيانيني فوزًا مثيرًا في سباق جائزة بريطانيا الكبرى للموتو جي بي بعد تمتّعه بوتيرة صاروخيّة في اللفّات الختاميّة، وذلك في ظلّ حجز دوكاتي للمراكز الخمسة الأولى.
إنيا باستيانيني، فريق دوكاتي
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
تعثّرت صدارة فرانشيسكو بانيايا للترتيب العام بعد حلوله ثالثًا خلف غريمه المباشر خورخي مارتن، لكنّ الوضع كان ليكون أسوأ لولا انتزاع زميله باستيانيني للفوز في اللحظات الختاميّة.
تقدّم حامل اللقب فرانشيسكو بانيايا إلى الصدارة عند الانطلاقة، بينما خسر أليكس إسبارغارو حامل قطب الانطلاق الأوّل ثلاثة مراكز دفعة واحد ليُصبح خلف خورخي مارتن وإينيا باستيانيني كذلك.
لكنّ إسبارغارو عاد لاسترجاع المركز الثالث من باستيانيني بعد ثلاث لفّات، وبقي الترتيب ثابتًا مع ابتعاد خماسيّ الصدارة في الأمام في كوكبة متقاربة.
في الأثناء جمعت معركة نارية بين فابيو دي جيانأنطونيو وأليكس ماركيز على المركز السادس، وتبادلا المراكز عدّة مرّات لكنّ الإيطالي حسمها لصالحه.
أمّا في الأمام فقد بدأت ملامح معركة ناريّة بين بانيايا ومارتن تلوح في الأفق مع انتصاف السباق، حيث كان عُشران من الثانية فقط يفصلان بينها في ظلّ ابتعادهما بأكثر من ثانية عن الثلاثي خلفهما.
بالتزامن مع ذلك نجح باستيانيني في استعادة المركز الثالث من إسبارغارور مع نهاية اللفّة الـ 11 وبدأ بتقديم أدائه القويّ المعهود في النصف الثاني من السباقات.
وبعد لحظات قليلة من ذلك، أقدم مارتن على محاولة ناجحة عند المنعطف الثالث انتزع بها صدارة السباق من غريمه بانيايا.
وبالفعل لحق باستيانيني بزميله بانيايا مع تبقي 7 لفّات على النهاية، حيث بدأ بتسليط ضغطٍ كبيرٍ عليه، إلى أن ارتكب بانيايا خطأ عند الكبح في المنعطف السابع، وكاد أن يقع، وهو ما سمح لباستيانيني بتجاوزه بسهولة.
وانهارت وتيرة بانيايا بعد ذلك، بينما بدأ باستيانيني بتقليص الفارق تدريجيًا ليُصبح خلفه مباشرة مع تبقي 3 لفّات على النهاية، وكان من الواضح أنّ إطاراته في حال أفضل.
لكنّ مهمّته أصبحت سهلة عندما ارتكب مارتن خطأ أثناء الكبح عند المنعطف الثالث من اللفّة ما قبل الأخيرة.
وغرّد باستيانيني وحيدًا في الصدارة فيما تبقى من السباق، بينما اختار مارتن عدم المجازفة والتفكير في البطولة، خاصة كون وتيرة باستيانيني كانت خارقة ولم يكن أحدٌ قادرٌ على مجاراتها في تلك المرحلة من السباق.
وبالكاد تشبّث بانيايا في النهاية ليحلّ ثالثًا مكملًا مراكز منصّة التتويج التي ذهبت بالكامل إلى دوكاتي، وذلك بعد أن لحق به مارك ماركيز في المراحل الأخيرة.
وانتزع مارتن صدارة الترتيب العام مجدّدًات عبر هذه النتيجة، لتلتهب المعركة على اللقب، كما أنّ باستيانيني ليس بعيدًا جدًا عنهما.
وذهب المركز الخامس إلى فابيو دي جيانأنطونيو مكملًا سيطرة دوكاتي على مراكز المقدّمة.
وعلى عكس المتوقّع فإنّ أبريليا لم تكن بالقوّة المعهودة في سيلفرستون هذا العام، حيث انتهى المطاف بإسبارغارو صاحب قطب الانطلاق الأوّل سادسًا أمام أليكس ماركيز وماركو بيزيكي، بينما أكمل بيدرو أكوستا وفرانكو موربيديللي ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة السباق:
|المركز
|الدراج
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|النقاط
|1
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|20
|
-
|25
|2
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|20
|
+1.931
1.931
|1.931
|20
|3
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|20
|
+5.866
5.866
|3.935
|16
|4
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|20
|
+6.906
6.906
|1.040
|13
|5
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|20
|
+7.736
7.736
|0.830
|11
|6
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|20
|
+9.514
9.514
|1.778
|10
|7
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|20
|
+9.741
9.741
|0.227
|9
|8
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|20
|
+14.016
14.016
|4.275
|8
|9
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|20
|
+16.386
16.386
|2.370
|7
|10
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|20
|
+23.609
23.609
|7.223
|6
|11
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|20
|
+24.202
24.202
|0.593
|5
|12
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|20
|
+25.767
25.767
|1.565
|4
|13
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|20
|
+26.751
26.751
|0.984
|3
|14
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|20
|
+26.953
26.953
|0.202
|2
|15
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|20
|
+31.507
31.507
|4.554
|1
|16
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|20
|
+37.278
37.278
|5.771
|17
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|20
|
+37.605
37.605
|0.327
|18
|ر. غاردنر ياماها فاكتوري ريسينغ
|87
|20
|
+59.137
59.137
|21.532
|انسحب
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|11
|
9 لفّة
|انسحب
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|0
|
20 لفّة
|انسحب
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|0
|
20 لفّة
|انسحب
|م. أوليفيرا فريق تراك هوس
|88
|0
|
20 لفّة
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