موتو جي بي: باستيانيني يحقق فوزًا مثيرًا للجدل وبانيايا يتعرّض لحادث في ميزانو

تجاوز باستيانيني غريمه مارتن في اللفّة الأخيرة ليُحقّق فوزًا مثيرًا للجدل بجائزة إيميليا رومانيا الكبرى، في الوقت الذي تعرّض فيه بانيايا لحادث.

امتصّ درّاج براماك ضغط باستيانيني بنجاحٍ إلى حين دفع الإيطالي درّاجته على الخطّ الداخلي للمنعطف الرابع من اللفّة الأخيرة.

وأُجبر مارتن على الخروج عن المسار ورفع يده معبّرًا عن انزعاجه، في الوقت الذي واصل فيه باستيانيني طريقه ليُحقّق فوزه الثاني في موسم 2024.

لكنّ المركز الثاني مثّل نتيجة قويّة بالرغم من ذلك بالنسبة لمارتن ضمن سعيه وراء لقب بطولة الدرّاجين، وذلك على إثر ارتكاب غريمه الرئيسي بانيايا لخطأ فادح مع تبقي ستّ لفّات على النهاية لينسحب من السباق.

وبالعودة إلى مجريات السباق فقد أقدم مارتن على محاولة في المنعطف الأوّل لكنّ بانيايا استعاد صدارته، وحاول مارتن بعد ذلك مرّتين في اللفّة الثالثة، لكنّه فشل في إيقاف درّاجته في الوقت الكافي في كلّ مرّة ما ترك الترتيب على حاله.

لكنّه تمكّن من انتزاع المركز الأوّل في اللفّة الرابعة، ووجد الإسباني سهولة في الابتعاد أمام درّاج الفريق المصنعي لدوكاتي حينها، وذلك بالتوازي مع تراجع الأخير نحو براثن زميله باستيانيني ليخسر مركز الوصافة في اللفّة التالية.

ومن ثمّ بدأ باستيانيني بالضغط على مارتن خاصة في المراحل الختاميّة، في الوقت الذي استمرّ فيه تراجع بانيايا.

وبحلول اللفّة الـ 23، عبر مارتن المنعطف الثامن بشكلٍ واسع ما ترك باستيانيني ضمن المعركة مباشرة.

وبدأ مارتن اللفّة الأخيرة في الصدارة لكن بالوصول إلى منطقة الكبح القويّة في المنعطف الرابع، أقدم باستيانيني على تجاوزه في المنعطف الرابع دافعًا إيّاه خارج المسار.

وعبر مارتن خطّ النهاية متأخّرًا بخمس ثوانٍ عن باستيانيني الذي احتفل بانتصار دوكاتي الـ 100 في الفئة العليا.

وكان بانيايا متّجهًا لتحقيق المركز الثالث بعد أن رفع وتيرته، لكنّه فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته ليسقط في اللفّة الـ 21. واستغلّ مارك ماركيز ذلك ليضمن منصّة تتويجٍ جديدة.

وحلّ ماركو بيزيكي رابعًا أمام فرانكو موربيديللي الذي أكمل ترتيب الخمسة الأوائل لصالح براماك.

وتقدّم ثنائيّ أبريليا مافيريك فينياليس وأليكس إسبارغارو ليعبرا خطّ النهاية في المركزين السادس والثامن تواليًا، وتوسّطهمًا فابيو كورتارارو درّاج ياماها.