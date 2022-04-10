موتو جي بي: باستيانيني يُحقّق الفوز وسط تعافي ماركيز المثير في أوستن

قدّم جاك ميلر انطلاقة قويّة وتمكّن من انتزاع الصدارة من مارتن بالوصول إلى المنعطف الأوّل، في حين خسر زميله بانيايا عدّة مراكز بعد أن حُشر في الخطّ الداخلي.

في المقابل قدّم ماركيز انطلاقة كارثيّة أدّت إلى تراجعه إلى المركز الأخير، لكنّه بدأ بالتقدّم بشكلٍ تدريجي إثر ذلك إلى أن عاد لارتكاب خطأ عند الكبح للمنعطف الأوّل.

لكنّ الإسباني واصل التقدّم إلى أن وصل إلى المركز العاشر متجاوزًا زميله بول إسبارغارو مع بقاء 13 لفّة على النهاية.

بالعودة إلى الأمام بدأ أليكس رينز بالتقدّم إلى الأمام مع انتصاف السباق تقريبًا، حيث تجاوز يوهان زاركو، وأتبعه إثر ذلك بإنيا باستيانيني لكنّ الأخير استعاد مركزه.

ولم تمضِ سوى لفّة قبل أن يخسر مارتن مركزين لصالح باستيانيني ورينز ليتراجع إلى المركز الرابع.

في الأثناء واصل ماركيز زحفه إلى الأمام متجاوزًا أليكس إسبارغارو ويوهان زاركو وفابيو كوارتارارو مع بقاء 6 لفّات على النهاية، قبل أن يُتبعهما لاحقًا بمارتن ليُصبح سادسًا.

وانقضّ باستيانيني على ميلر مع بقاء 4 لفّات على النهاية لينتزع الصدارة ويشرع في الابتعاد وحيدًا في الأمام، إلى أن عبر خطّ النهاية مُحقّقًا فوزه الثاني هذا الموسم بعد فوزه في الجولة الافتتاحيّة في قطر.

واستغلّ رينز اهتراء إطارات ميلر ليطيح به إلى المركز الثالث في اللفّة الختاميّة.

بدوره تمكّن زميله جوان مير من التفوّق على فرانشيسكو بانيايا في اللفّات الأخيرة ليُحرز المركز الرابع.

وبعد انطلاقته الكارثية فقد تعافى ماركيز وصدّ هجمات كوارتارارو المتأخّرة ليحلّ سادسًا، في حين ذهب المركز الثامن إلى مارتن.

وكان المركز التاسع من نصيب زاركو، في حين أكمل مافيريك فينياليس ترتيب العشرة الأوائل لصالح أبريليا.

نتيجة السباق: