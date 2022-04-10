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موتو جي بي: باستيانيني يُحقّق الفوز وسط تعافي ماركيز المثير في أوستن

قدّم إنيا باستيانيني سباقًا مدروسًا في طريقه لتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم ضمن جائزة الأمريكيّتين الكبرى للموتو جي بي بعد تفوّقه على أليكس رينز وجاك ميلر درّاج الفريق المصنعي لدوكاتي الذي تصدّر معظم لفّات السباق.

موتو جي بي: باستيانيني يُحقّق الفوز وسط تعافي ماركيز المثير في أوستن

قدّم جاك ميلر انطلاقة قويّة وتمكّن من انتزاع الصدارة من مارتن بالوصول إلى المنعطف الأوّل، في حين خسر زميله بانيايا عدّة مراكز بعد أن حُشر في الخطّ الداخلي.

في المقابل قدّم ماركيز انطلاقة كارثيّة أدّت إلى تراجعه إلى المركز الأخير، لكنّه بدأ بالتقدّم بشكلٍ تدريجي إثر ذلك إلى أن عاد لارتكاب خطأ عند الكبح للمنعطف الأوّل.

لكنّ الإسباني واصل التقدّم إلى أن وصل إلى المركز العاشر متجاوزًا زميله بول إسبارغارو مع بقاء 13 لفّة على النهاية.

بالعودة إلى الأمام بدأ أليكس رينز بالتقدّم إلى الأمام مع انتصاف السباق تقريبًا، حيث تجاوز يوهان زاركو، وأتبعه إثر ذلك بإنيا باستيانيني لكنّ الأخير استعاد مركزه.

ولم تمضِ سوى لفّة قبل أن يخسر مارتن مركزين لصالح باستيانيني ورينز ليتراجع إلى المركز الرابع.

في الأثناء واصل ماركيز زحفه إلى الأمام متجاوزًا أليكس إسبارغارو ويوهان زاركو وفابيو كوارتارارو مع بقاء 6 لفّات على النهاية، قبل أن يُتبعهما لاحقًا بمارتن ليُصبح سادسًا.

وانقضّ باستيانيني على ميلر مع بقاء 4 لفّات على النهاية لينتزع الصدارة ويشرع في الابتعاد وحيدًا في الأمام، إلى أن عبر خطّ النهاية مُحقّقًا فوزه الثاني هذا الموسم بعد فوزه في الجولة الافتتاحيّة في قطر.

واستغلّ رينز اهتراء إطارات ميلر ليطيح به إلى المركز الثالث في اللفّة الختاميّة.

بدوره تمكّن زميله جوان مير من التفوّق على فرانشيسكو بانيايا في اللفّات الأخيرة ليُحرز المركز الرابع.

وبعد انطلاقته الكارثية فقد تعافى ماركيز وصدّ هجمات كوارتارارو المتأخّرة ليحلّ سادسًا، في حين ذهب المركز الثامن إلى مارتن.

وكان المركز التاسع من نصيب زاركو، في حين أكمل مافيريك فينياليس ترتيب العشرة الأوائل لصالح أبريليا.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل
1   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 20 -  
2   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 20 2.058 2.058
3   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 20 2.312 0.254
4   36 Spain جوان مير سوزوكي 20 3.975 1.663
5   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 20 6.045 2.070
6   93 Spain مارك ماركيز هوندا 20 6.617 0.572
7   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 20 6.760 0.143
8   89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 20 8.441 1.681
9   5 France يوهان زاركو دوكاتي 20 12.375 3.934
10   12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 20 12.642 0.267
11   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 20 12.947 0.305
12   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 20 13.376 0.429
13   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 20 17.961 4.585
14   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 20 18.770 0.809
15   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 20 29.129 10.359
16   4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 20 29.319 0.190
17   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 20 29.630 0.311
18   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 20 32.002 2.372
19   25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 20 37.062 5.060
20   87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 20 42.442 5.380
21   49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 20 42.887 0.445
22   40 South Africa دارين بيندر ياماها 20 1:42.171 59.284
23 انسحب 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 5    
24 انسحب 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 2    
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