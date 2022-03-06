موتو جي بي: باستيانيني يُحدث المفاجأة ويفوز بسباق قطر الافتتاحيّ

قدّم خورخي مارتن انطلاقة ضعيفة من المركز الأوّل وكاد أن يقع أصلًا ما تسبّب في تراجعه إلى الخلف كثيرًا.

في الأثناء قفز بول إسبارغارو إلى الصدارة أمام زميله ماركيز، بينما كان براد بيندر ثالثًا.

وبدأ ثنائيّ سوزوكي بالتقدّم من الخلف في ذات الوقت، وذلك في ظلّ تقديم الدرّاجة الجديدة لسرعة عالية على الخطوط المستقيمة، حيث وصل مير إلى المركز الرابع خلال اللفّة الرابعة.

لكنّ الوتيرة كانت بطيئة في المقدّمة وهو ما سمح ببقاء عددٍ من الدرّاجين متقاربين.

وتمكّن بيندر وباستيانيني من التقدّم على ماركيز على مدار اللفّتين التاليتين، وذلك في ظلّ غياب الفريق المصنعيّ لدوكاتي بعد انسحاب جاك ميلر وتواجد فرانشيسكو بانيايا في الخلف في المركز التاسع أمام بطل العالم فابيو كوارتارارو.

وجاءت الكارثة أكثر لدوكاتي مع انتصاف السباق، عندما كان بانيايا بصدد تجاوز مارتن عند المنعطف الأوّل، لكنّه سقط وأطاح بمارتن معه لينسحبا من السباق.

بالتوازي مع ذلك بدأ بول إسبارغارو بالابتعاد تدريجيًا في الصدارة ليرفع أفضليّته إلى ثانية مع بقاء 8 لفّات حتّى النهاية.

أمذا باستيانيني – درّاج دوكاتي الوحيد المتبقي في الصدارة - فقد تجاوز بيندر نحو المركز الثاني وبدا أنّه بصدد تقليص الفارق مع إسبارغارو المتصدّر. وبالفعل وصل باستيانيني إلى إسبارغارو مع بقاء 5 لفّات على النهاية.

ومع بداية اللفّة التالية فقد تمكّن باستيانيني من انتزاع الصدارة، وتزامن ذلك مع خطأ في الكبح من قبل بول إسبارغارو في المنعطف الأوّل تسبّب في خروجه عن المسار ومن ثمّ تراجعه خلف بيندر الثالث.

وتمكّن باستيانيني من عبور خطّ النهاية أوّلًا مُحقّقًا فوزه الأوّل في البطولة أمام بيندر الذي تشبّث أمام بول إسبارغارو الذي أكمل مراكز منصّة التتويج.

وحلّ أليكس إسبارغارو رابعًا مارك ماركيز الذي صمد أمام ثنائيّ سوزوكي جوان مير وأليكس رينز.

وتواجد يوهان زاركو في المركز الثامن أمام فابيو كوارتارارو، بينما أكمل تاكاكي ناكاغامي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: