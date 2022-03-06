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موتو جي بي / جائزة قطر الكبرى تقرير السباق

موتو جي بي: باستيانيني يُحدث المفاجأة ويفوز بسباق قطر الافتتاحيّ

حقّق إنيا باستيانيني انتصاره الأوّل في الموتو جي بي ليُعوّض خيبة أمل انسحاب ثلاث درّاجات دوكاتي الأخرى مُتفوّقًا على براد بيندر وبول إسبارغارو في جائزة قطر الكبرى الافتتاحيّة لموسم 2022 من بطولة الموتو جي بي.

موتو جي بي: باستيانيني يُحدث المفاجأة ويفوز بسباق قطر الافتتاحيّ

قدّم خورخي مارتن انطلاقة ضعيفة من المركز الأوّل وكاد أن يقع أصلًا ما تسبّب في تراجعه إلى الخلف كثيرًا.

في الأثناء قفز بول إسبارغارو إلى الصدارة أمام زميله ماركيز، بينما كان براد بيندر ثالثًا.

وبدأ ثنائيّ سوزوكي بالتقدّم من الخلف في ذات الوقت، وذلك في ظلّ تقديم الدرّاجة الجديدة لسرعة عالية على الخطوط المستقيمة، حيث وصل مير إلى المركز الرابع خلال اللفّة الرابعة.

لكنّ الوتيرة كانت بطيئة في المقدّمة وهو ما سمح ببقاء عددٍ من الدرّاجين متقاربين.

وتمكّن بيندر وباستيانيني من التقدّم على ماركيز على مدار اللفّتين التاليتين، وذلك في ظلّ غياب الفريق المصنعيّ لدوكاتي بعد انسحاب جاك ميلر وتواجد فرانشيسكو بانيايا في الخلف في المركز التاسع أمام بطل العالم فابيو كوارتارارو.

وجاءت الكارثة أكثر لدوكاتي مع انتصاف السباق، عندما كان بانيايا بصدد تجاوز مارتن عند المنعطف الأوّل، لكنّه سقط وأطاح بمارتن معه لينسحبا من السباق.

بالتوازي مع ذلك بدأ بول إسبارغارو بالابتعاد تدريجيًا في الصدارة ليرفع أفضليّته إلى ثانية مع بقاء 8 لفّات حتّى النهاية.

أمذا باستيانيني – درّاج دوكاتي الوحيد المتبقي في الصدارة - فقد تجاوز بيندر نحو المركز الثاني وبدا أنّه بصدد تقليص الفارق مع إسبارغارو المتصدّر. وبالفعل وصل باستيانيني إلى إسبارغارو مع بقاء 5 لفّات على النهاية.

ومع بداية اللفّة التالية فقد تمكّن باستيانيني من انتزاع الصدارة، وتزامن ذلك مع خطأ في الكبح من قبل بول إسبارغارو في المنعطف الأوّل تسبّب في خروجه عن المسار ومن ثمّ تراجعه خلف بيندر الثالث.

وتمكّن باستيانيني من عبور خطّ النهاية أوّلًا مُحقّقًا فوزه الأوّل في البطولة أمام بيندر الذي تشبّث أمام بول إسبارغارو الذي أكمل مراكز منصّة التتويج.

وحلّ أليكس إسبارغارو رابعًا مارك ماركيز الذي صمد أمام ثنائيّ سوزوكي جوان مير وأليكس رينز.

وتواجد يوهان زاركو في المركز الثامن أمام فابيو كوارتارارو، بينما أكمل تاكاكي ناكاغامي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 22 -    
2   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 22 0.346 0.346 0.346
3   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 22 1.351 1.351 1.005
4   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 22 2.242 2.242 0.891
5   93 Spain مارك ماركيز هوندا 22 4.099 4.099 1.857
6   36 Spain جوان مير سوزوكي 22 4.843 4.843 0.744
7   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 22 8.810 8.810 3.967
8   5 France يوهان زاركو دوكاتي 22 10.536 10.536 1.726
9   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 22 10.543 10.543 0.007
10   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 22 14.967 14.967 4.424
11   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 22 16.712 16.712 1.745
12   12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 22 23.216 23.216 6.504
13   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 22 27.283 27.283 4.067
14   4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 22 27.374 27.374 0.091
15   87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 22 41.107 41.107 13.733
16   40 South Africa دارين بيندر ياماها 22 41.119 41.119 0.012
17   49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 22 41.349 41.349 0.230
18   25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 22 42.357 42.357 1.008
  dnf 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 11      
  dnf 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 11      
  dnf 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 10      
  dnf 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 9      
  dnf 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 6      
  dnf 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 6      
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