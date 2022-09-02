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موتو جي بي / جائزة سان مارينو الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: باستيانيني يتقدّم رباعيّة دوكاتي في التجارب الثانية في ميزانو

تقدّم إينيا باستيانيني أربعة درّاجين من دوكاتي خلال التجارب الحرّة الثانية من جائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي في الوقت الذي سقط فيه زميله المستقبلي فرانشيسكو بانيايا.

موتو جي بي: باستيانيني يتقدّم رباعيّة دوكاتي في التجارب الثانية في ميزانو

دخل بانيايا فترة ما بعد الظهر بعد تلقيه عقوبة التراجع 3 مراكز لإعاقته أليكس ماركيز وباستيانيني في الحصّة الأولى.

وازداد يوم الإيطالي سوءًا عندما تعرّض لحادث على سرعة عالية في طريقه نحو المنعطف الـ 13 بعد مرور 15 دقيقة من الحصّة.

وكان الإيطالي قادرًا على استئناف برنامجه إثر ذلك، لكنّ باستيانيني حرمه الصدارة بفارق 0.114 ثانية في اللفّات الناريّة الختاميّة.

وبالتدرّج في مجريات الحصّة فقد وضع يوهان زاركو المعيار في البداية لصالح براماك دوكاتي، لكنّه سقط فورًا في المنعطف الأوّل بعد أن فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته.

وتلاه ماركو بيزيكي في الصدارة بعد أن سجّل 1:32.759 دقيقة، لكنّ فابيو كوارتارارو متصدّر الحصّة الأولى تفوّق عليه بنصف ثانية.

وجاء الدور إثر ذلك على مافيريك فينياليس الذي سجّل سلسلة من اللفّات السريعة في منتصف الحصّة لينزل تحت عتبة الـ 1:32 دقيقة.

وفي حين أنّ كوارتارارو عاد لاحقًا لتسجيل 1:31.878 دقيقة ليتقدّم إلى الصدارة مجدّدًا، إلّا أنّه كان عاجزًا عن صدّ زحف دوكاتي.

إذ قدّم بانيايا لفّة صاروخيّة أخيرة، وكان باستيانيني خلفه مستفيدًا من عامل السحب ليُسجّل الإيطالي الشاب 1:31.517 دقيقة متفوّقًا بـ 0.114 ثانية على بانيايا.

وذهب المركز الثالث إلى جاك ميلر الذي تفوّق على زاركو، بينما كان فينياليس سادسًا خلف كوارتارارو.

وتواجد أليكس إسبارغارو في المركز السابع أمام خورخي مارتن وبيزيكي، بينما أكمل فرانكو موربيديللي زميل كوارتارارو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 19 1:31.517     166.316
2 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 13 1:31.631 0.114 0.114 166.109
3 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 19 1:31.702 0.185 0.071 165.981
4 5 France يوهان زاركو دوكاتي 17 1:31.837 0.320 0.135 165.737
5 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 21 1:31.843 0.326 0.006 165.726
6 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 20 1:31.882 0.365 0.039 165.655
7 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 20 1:31.929 0.412 0.047 165.571
8 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 19 1:32.166 0.649 0.237 165.145
9 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 21 1:32.191 0.674 0.025 165.100
10 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 18 1:32.242 0.725 0.051 165.009
11 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 19 1:32.301 0.784 0.059 164.903
12 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 17 1:32.330 0.813 0.029 164.852
13 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 19 1:32.358 0.841 0.028 164.802
14 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 17 1:32.365 0.848 0.007 164.789
15 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 21 1:32.418 0.901 0.053 164.695
16 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 21 1:32.566 1.049 0.148 164.431
17 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 17 1:32.656 1.139 0.090 164.272
18 51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 19 1:32.673 1.156 0.017 164.242
19 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 19 1:32.749 1.232 0.076 164.107
20 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 22 1:32.894 1.377 0.145 163.851
21 6 Germany ستيفان برادل هوندا 19 1:32.978 1.461 0.084 163.703
22 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 19 1:33.200 1.683 0.222 163.313
23 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 17 1:33.559 2.042 0.359 162.686
24 40 South Africa دارين بيندر ياماها 19 1:33.608 2.091 0.049 162.601
25 92 كازوكي واتانابي سوزوكي 23 1:36.019 4.502 2.411 158.518
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