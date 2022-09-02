موتو جي بي: باستيانيني يتقدّم رباعيّة دوكاتي في التجارب الثانية في ميزانو
تقدّم إينيا باستيانيني أربعة درّاجين من دوكاتي خلال التجارب الحرّة الثانية من جائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي في الوقت الذي سقط فيه زميله المستقبلي فرانشيسكو بانيايا.
دخل بانيايا فترة ما بعد الظهر بعد تلقيه عقوبة التراجع 3 مراكز لإعاقته أليكس ماركيز وباستيانيني في الحصّة الأولى.
وازداد يوم الإيطالي سوءًا عندما تعرّض لحادث على سرعة عالية في طريقه نحو المنعطف الـ 13 بعد مرور 15 دقيقة من الحصّة.
وكان الإيطالي قادرًا على استئناف برنامجه إثر ذلك، لكنّ باستيانيني حرمه الصدارة بفارق 0.114 ثانية في اللفّات الناريّة الختاميّة.
وبالتدرّج في مجريات الحصّة فقد وضع يوهان زاركو المعيار في البداية لصالح براماك دوكاتي، لكنّه سقط فورًا في المنعطف الأوّل بعد أن فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته.
وتلاه ماركو بيزيكي في الصدارة بعد أن سجّل 1:32.759 دقيقة، لكنّ فابيو كوارتارارو متصدّر الحصّة الأولى تفوّق عليه بنصف ثانية.
وجاء الدور إثر ذلك على مافيريك فينياليس الذي سجّل سلسلة من اللفّات السريعة في منتصف الحصّة لينزل تحت عتبة الـ 1:32 دقيقة.
وفي حين أنّ كوارتارارو عاد لاحقًا لتسجيل 1:31.878 دقيقة ليتقدّم إلى الصدارة مجدّدًا، إلّا أنّه كان عاجزًا عن صدّ زحف دوكاتي.
إذ قدّم بانيايا لفّة صاروخيّة أخيرة، وكان باستيانيني خلفه مستفيدًا من عامل السحب ليُسجّل الإيطالي الشاب 1:31.517 دقيقة متفوّقًا بـ 0.114 ثانية على بانيايا.
وذهب المركز الثالث إلى جاك ميلر الذي تفوّق على زاركو، بينما كان فينياليس سادسًا خلف كوارتارارو.
وتواجد أليكس إسبارغارو في المركز السابع أمام خورخي مارتن وبيزيكي، بينما أكمل فرانكو موربيديللي زميل كوارتارارو ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|19
|1:31.517
|166.316
|2
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|13
|1:31.631
|0.114
|0.114
|166.109
|3
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|19
|1:31.702
|0.185
|0.071
|165.981
|4
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|17
|1:31.837
|0.320
|0.135
|165.737
|5
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|21
|1:31.843
|0.326
|0.006
|165.726
|6
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|20
|1:31.882
|0.365
|0.039
|165.655
|7
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|20
|1:31.929
|0.412
|0.047
|165.571
|8
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|19
|1:32.166
|0.649
|0.237
|165.145
|9
|72
|ماركو بيزيتشي
|دوكاتي
|21
|1:32.191
|0.674
|0.025
|165.100
|10
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|18
|1:32.242
|0.725
|0.051
|165.009
|11
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|19
|1:32.301
|0.784
|0.059
|164.903
|12
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|17
|1:32.330
|0.813
|0.029
|164.852
|13
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|19
|1:32.358
|0.841
|0.028
|164.802
|14
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|17
|1:32.365
|0.848
|0.007
|164.789
|15
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|21
|1:32.418
|0.901
|0.053
|164.695
|16
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|21
|1:32.566
|1.049
|0.148
|164.431
|17
|49
|فابيو دي جيانانتونيو
|دوكاتي
|17
|1:32.656
|1.139
|0.090
|164.272
|18
|51
|ميكيلي بيرو
|دوكاتي
|19
|1:32.673
|1.156
|0.017
|164.242
|19
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|19
|1:32.749
|1.232
|0.076
|164.107
|20
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|ياماها
|22
|1:32.894
|1.377
|0.145
|163.851
|21
|6
|ستيفان برادل
|هوندا
|19
|1:32.978
|1.461
|0.084
|163.703
|22
|25
|راؤول فيرنانديز
|كاي تي ام
|19
|1:33.200
|1.683
|0.222
|163.313
|23
|87
|ريمي غاردنر
|كاي تي ام
|17
|1:33.559
|2.042
|0.359
|162.686
|24
|40
|دارين بيندر
|ياماها
|19
|1:33.608
|2.091
|0.049
|162.601
|25
|92
|كازوكي واتانابي
|سوزوكي
|23
|1:36.019
|4.502
|2.411
|158.518
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