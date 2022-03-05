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موتو جي بي / جائزة قطر الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: باستيانيني يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في قطر وكوارتارارو خارج العشرة الأوائل

تصدّر إينيا باستيانيني حصّة التجارب الحرّة الثالثة لجائزة قطر الكبرى الافتتاحيّة لموسم 2022 من بطولة الموتو جي بي، وذلك في الوقت الذي سيتعيّن فيه على حامل اللقب فابيو كوارتارارو المشاركة في القسم الأوّل من التصفيات.

موتو جي بي: باستيانيني يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في قطر وكوارتارارو خارج العشرة الأوائل

في ظلّ إقامة التجارب الثالثة في النهار وفي أجواء مغبرّة أكثر من أمسٍ الجمعة، فإنّ التحسينات على الجدول المزدوج لم تكن كثيرة اليوم السبت.

ووضع أليكس رينز درّاج سوزوكي ومتصدّر مجريات الجمعة المعيار مبكّرًا في الحصّة، قبل أن يتقدّم عليه أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا.

لكنّ رينز عاد إثر ذلك ليُسجّل 1:54.803 دقيقة في ظلّ مواصلة درّاجة سوزوكي الجديدة إثارة الإعجاب.

وتداول عددٌ من الدرّاجين على الصدارة إثر ذلك، واختار بعض الدرّاجين الدخول على إطار ليّن جديد في نهاية الحصّة لمحاولة تحسين أزمنتهم المدمجة.

وتمكّن باستيانيني من تسجيل 1:53.382 دقيقة في مرحلة أولى، لكنّ ذلك الزمن شُطب لتجاوزه حدود المسار في المنعطف الأخير من حلبة لوسيل.

لكنّه عاد في لفّته الأخيرة ليُسجّل 1:53.790 دقيقة ويضمن صدارة الحصّة والمركز الخامس في الترتيب المزدوج.

وحلّ بول إسبارغارو ثانيًا في الحصّة، بينما أكمل فرانشيسكو بانيايا ترتيب الثلاثة الأوائل لصالح دوكاتي.

وفي حين أنّ كوارتارارو حلّ رابعًا في الحصّة، إلّا أنّ تحسين باستيانيني لزمنه العام دفع درّاج ياماها إلى خارج العشرة الأوائل وبالتالي اضطراره للمشاركة في القسم الأوّل من التصفيات.

وتواجد براد بيندر في المركز الخامس في الحصّة أمام يوهان زاركو وميغيل أوليفيرا، بينما أكمل الإسبان الثلاثة جوان مير وخورخي مارتن ومافيريك فينياليس ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 15 1:53.790     170.208
2 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 15 1:53.803 0.013 0.013 170.188
3 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 16 1:53.855 0.065 0.052 170.111
4 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 15 1:53.939 0.149 0.084 169.985
5 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 16 1:54.011 0.221 0.072 169.878
6 5 France يوهان زاركو دوكاتي 17 1:54.105 0.315 0.094 169.738
7 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 17 1:54.404 0.614 0.299 169.294
8 36 Spain جوان مير سوزوكي 16 1:54.576 0.786 0.172 169.040
9 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 17 1:54.619 0.829 0.043 168.977
10 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 15 1:54.658 0.868 0.039 168.919
11 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 13 1:54.798 1.008 0.140 168.713
12 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 15 1:54.815 1.025 0.017 168.688
13 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 15 1:54.902 1.112 0.087 168.561
14 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 14 1:55.016 1.226 0.114 168.393
15 93 Spain مارك ماركيز هوندا 18 1:55.097 1.307 0.081 168.275
16 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 16 1:55.116 1.326 0.019 168.247
17 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 16 1:55.154 1.364 0.038 168.192
18 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 16 1:55.191 1.401 0.037 168.138
19 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 17 1:55.193 1.403 0.002 168.135
20 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 20 1:55.326 1.536 0.133 167.941
21 40 South Africa دارين بيندر ياماها 15 1:55.383 1.593 0.057 167.858
22 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 17 1:55.402 1.612 0.019 167.830
23 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 12 1:55.431 1.641 0.029 167.788
24 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 14 1:55.690 1.900 0.259 167.412
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