موتو جي بي: باستيانيني يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في قطر وكوارتارارو خارج العشرة الأوائل

في ظلّ إقامة التجارب الثالثة في النهار وفي أجواء مغبرّة أكثر من أمسٍ الجمعة، فإنّ التحسينات على الجدول المزدوج لم تكن كثيرة اليوم السبت.

ووضع أليكس رينز درّاج سوزوكي ومتصدّر مجريات الجمعة المعيار مبكّرًا في الحصّة، قبل أن يتقدّم عليه أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا.

لكنّ رينز عاد إثر ذلك ليُسجّل 1:54.803 دقيقة في ظلّ مواصلة درّاجة سوزوكي الجديدة إثارة الإعجاب.

وتداول عددٌ من الدرّاجين على الصدارة إثر ذلك، واختار بعض الدرّاجين الدخول على إطار ليّن جديد في نهاية الحصّة لمحاولة تحسين أزمنتهم المدمجة.

وتمكّن باستيانيني من تسجيل 1:53.382 دقيقة في مرحلة أولى، لكنّ ذلك الزمن شُطب لتجاوزه حدود المسار في المنعطف الأخير من حلبة لوسيل.

لكنّه عاد في لفّته الأخيرة ليُسجّل 1:53.790 دقيقة ويضمن صدارة الحصّة والمركز الخامس في الترتيب المزدوج.

وحلّ بول إسبارغارو ثانيًا في الحصّة، بينما أكمل فرانشيسكو بانيايا ترتيب الثلاثة الأوائل لصالح دوكاتي.

وفي حين أنّ كوارتارارو حلّ رابعًا في الحصّة، إلّا أنّ تحسين باستيانيني لزمنه العام دفع درّاج ياماها إلى خارج العشرة الأوائل وبالتالي اضطراره للمشاركة في القسم الأوّل من التصفيات.

وتواجد براد بيندر في المركز الخامس في الحصّة أمام يوهان زاركو وميغيل أوليفيرا، بينما أكمل الإسبان الثلاثة جوان مير وخورخي مارتن ومافيريك فينياليس ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: