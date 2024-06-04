موتو جي بي: باستيانيني يتّجه لقيادة كاي تي ام في 2025

كُشف عن مصير الفائز بخمسة سباقات في الموتو جي بي مع دوكاتي أمسٍ الإثنين عندما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن قرار الصانع الإيطالي ترقية مارك ماركيز إلى صفوفه.

وفي حين أنّ الإعلان الرسمي من دوكاتي لم يأتِ بعد، فإنّ ذلك تأكّد عبر إعلان أبريليا مساء الإثنين عن تعاقدها مع خورخي مارتن.

وسيخوض باستيانيني موسمه الخامس في الفئة العليا، حيث حقّق ما مجموعه 5 انتصارات و24 منصّة تتويج وتسعة أقطاب انطلاقٍ أولى.

واختارت مجموعة بيرر موبيليتي، التي تدير الفريق المصنعي لكاي تي ام والفريق الرديف تيك3 غاسغاس، تعديل استراتيجيّتها عبر توفير أربع درّاجات "آر.سي16" تتسابق باللون البرتقالي الشهير.

ولا تزال هويّة من سيكون زميلًا لباستيانيني في الفريق الثاني لكاي تي ام العام المقبل غير معروفة، وذلك بعد تأكيد ترقية بيدرو أكوستا للفريق المصنعي لمجاورة براد بيندر.

ومن المتوقّع أن يأتي الإعلان الرسمي من قبل كاي تي ام حول التعاقد باستيانيني قريبًا.