موتو جي بي: باستيانيني يتّجه لقيادة كاي تي ام في 2025
سيتسابق إينيا باستيانيني على متن درّاجة كاي تي ام في العام المقبل من بطولة الموتو جي بي بعد إتمامه صفقة مع الصانع النمساوي الذي يُخطّط لتوفير أربع درّاجات متطابقة في 2025 وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
كُشف عن مصير الفائز بخمسة سباقات في الموتو جي بي مع دوكاتي أمسٍ الإثنين عندما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن قرار الصانع الإيطالي ترقية مارك ماركيز إلى صفوفه.
وفي حين أنّ الإعلان الرسمي من دوكاتي لم يأتِ بعد، فإنّ ذلك تأكّد عبر إعلان أبريليا مساء الإثنين عن تعاقدها مع خورخي مارتن.
وسيخوض باستيانيني موسمه الخامس في الفئة العليا، حيث حقّق ما مجموعه 5 انتصارات و24 منصّة تتويج وتسعة أقطاب انطلاقٍ أولى.
واختارت مجموعة بيرر موبيليتي، التي تدير الفريق المصنعي لكاي تي ام والفريق الرديف تيك3 غاسغاس، تعديل استراتيجيّتها عبر توفير أربع درّاجات "آر.سي16" تتسابق باللون البرتقالي الشهير.
ولا تزال هويّة من سيكون زميلًا لباستيانيني في الفريق الثاني لكاي تي ام العام المقبل غير معروفة، وذلك بعد تأكيد ترقية بيدرو أكوستا للفريق المصنعي لمجاورة براد بيندر.
ومن المتوقّع أن يأتي الإعلان الرسمي من قبل كاي تي ام حول التعاقد باستيانيني قريبًا.
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