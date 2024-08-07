موتو جي بي: باستيانيني لا يرى نفسه في معركة اللقب بالرغم من فوزه المزدوج في سيلفرستون

قال باستيانيني درّاج الفريق المصنعيّ لدوكاتي أنّه لا يرى نفسه منافسًا على لقب الموتو جي بي لهذا العام بالرغم من تحقيقه لانتصارٍ مزدوجٍ في جائزة بريطانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

قدّم باستيانيني واحدة من أفضل تأدياته هذا العام ليفوز بالسباقين القصير والرئيسي في سيلفرستون، متفوّقًا بأريحيّة على زميله فرانشيسكو بانيايا وكذلك خورخي مارتن درّاج براماك دوكاتي.

ودفعته تلك النتيجة إلى المركز الثالث في الترتيب العام أمام مارك ماركيز درّاج غريسيني دوكاتي، على بُعد 49 نقطة عن المتصدّر مارتن وذلك مع تبقي 370 نقطة متاحة في النصف الثاني من الموسم.

لكنّ الإيطالي لا يعتقد بأنّه سيُنافس على البطولة هذا العام، حيث يشعر بأنّه يفتقر لثبات الأداء المطلوب.

وقال: "لا أعتقد بأنّني منافسٌ على اللقب في الوقت الحاضر لأنّ بيكو وخورخي أظهرا سرعة ثابتة أكثر بالمقارنة معي في كلّ سباق. هما في القمّة".

وأضاف: "أمّا في حالتي، فإنّني أشعر بأنّني أفتقر لشيء ما، أو أنّني متأخّرٌ عنهما على الحلبة. لو أردت أن أكون منافسًا على اللقب، فعليّ التحسّن في ذلك الجانب".

وأكمل: "الفوز في سيلفرستون نقطة بداية جيّدة، لكنّني أريد المواصلة على هذا النوح في بقيّة الموسم. في حال برزت لي فرصة في نهاية البطولة، فسنرى حينها ماذا سيحدث".

وكان مارتن وبانيايا أكثر استقرارًا بالفعل على صعيد التواجد في المقدّمة بالمقارنة مع باستيانيني خلال النصف الأوّل من الموسم.

لكنّ بانيايا يعتقد بأنّ زميله لا يزال قادرًا على جعل المعركة ثلاثيّة، حيث يعتقد بأنّ نجاحه الباهر في بريطانيا قد يدفعه لتقديم أداء أكثر قوّة في الجولات العشر الأخيرة.

وقال بطل العالم مرّتين: "دائمًا ما كان في المعركة. يحتاج فقط للتمتّع باستقرار أكبر، ويُمكن لهذه النتيجة تحفيزه للتواجد في ذلك المستوى بشكلٍ دائم".