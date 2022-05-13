موتو جي بي: باستيانيني الأسرع بزمن قياسي في التجارب الحرة الثانية في فرنسا

كما كان الحال في الحصة الصباحية، سجّل أليكس رينز دراج سوزوكي الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة و32.192 ثانية في بداية الحصة، في الوقت الذي اتجه فيه معظم الدراجين إلى اعتماد تركيبة ميديوم على الإطاراين الأمامي والخلفي.

بعد لحظات، تعرض جوان مير زميل رينز لحادثة عند المنعطف السابع وألحق أضرارًا بالغة بدراجته سوزوكي، لكن بطل العالم لموسم 2020 خرج دون إصابات وعاد لاحقًا على دراجته الثانية.

في الأثناء تمكن البطل المحلي فابيو كوارتارارو من تصدّر قائمة الأزمنة على متن دراجته ياماها مع دقيقة و31.991 ثانية، قبل أن يحسنه ويتجاوز زمن بول إسبارغارو من الحصة الأولى مع دقيقة و31.635 ثانية.

لكن صدارة الفرنسي لم تدم طويلًا، حيث تقدم عليه فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي مع دقيقة و31.635 ثانية.

بعد ذلك شهدت قائمة الأزمنة هدوءًا حتى الدقائق الخمس الأخيرة مع انتقال الدراجين إلى إطارات سوفت.

حيث كان أليكس إسبارغارو دراج أبريليا أول من يتقدم إلى الصدارة على هذه التركيبة مع دقيقة و31.574 ثانية.

لكن وضمن محاولته الأخيرة، تمكن باستيانيني من تسجيل دقيقة و31.148 ثانية ليحسم الصدارة لصالحه ويكسر الزمن القياسي التاريخي للحلبة مُكملًا مجريات الجمعة في الصدارة، على الرُغم من إنهائه الحصة بسقوط عند منعطف دنلوب المزدوج.

أليكس إسبارغارو كان أقرب الملاحقين لباستيانيني بفارق 0.202 ثانية وأمام رينز، يوهان زاركو وبانيايا.

كوارتارارو حل سادسًا أمام براد بايندر دراج "كاي تي ام"، مير، خورخي مارتين وجاك ميلر.

متصدر الحصة الصباحية بول إسبارغارو اكتفى بالمركز الـ 13 لصالح هوندا أمام زميله ماركيز الذي حل بالمركز الـ 14.

نتيجة التجارب الحرة الثانية: