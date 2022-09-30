موتو جي بي: الهند تحجز مكاناً ضمن روزنامة موسم 2023
أكدت بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" رسمياً أن الهند ستتواجد كجولة ضمن مجريات موسم 2023 المقبل، بينما سيتم تأكيد الروزنامة الكاملة قريباً.
ظهرت تقارير مؤخراً مفادها أن الهند ستتواجد كجولة بالفعل ضمن الموسم المقبل، وهذا ما أكده كارميلو وكارلوس إيزبيليتا مديرا "دورنا سبورتس" مالكة الحقوق التجارية للبطولة.
ومع تواجد البطولة كذلك على حلبة سوكول في كازاخستان، فسيصبح لدى "موتو جي بي" حضور آسيوي قوي للغاية.
حيث ستقام سباقات في اليابان، ماليزيا، تايلاند، إندونيسيا وقطر.
"يملؤنا الفخر لإعلان تواجد الهند مع حلبة بوذا الدولية ضمن روزنامة موسم 2023" قال كارميلو إيزبيليتا، المدير التنفيذي لدى "دورنا".
وأكمل: "لدينا الكثير من المتابعين في الهند، ونحن متحمسون لجلب هذه الرياضة إليهم".
مارك ماركيز، ريبسول هوندا
تصوير: دورنا
وكانت "موتو جي بي" قد تواجدت بالفعل على حلبة بوذا الدولية بين موسمي 2011 و2013، لكن الهند خرجت من الروزنامة في 2014 لأسباب مالية وأخرى لها علاقة بالضرائب والبيروقراطية.
ومن المتوقع أن تعلن البطولة عن الروزنامة الكاملة قريباً حيث ستكون الأطول في تاريخها مع 22 جولة.
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