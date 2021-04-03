موتو جي بي: الناشئ مارتن يتقدم ثنائية براماك وينطلق أولًا في جائزة الدوحة الكبرى

كان مارتن من بين أوائل من وقعت معهم دوكاتي لموسم 2021 العام الماضي، إذ وبعد بداية قوية لمسيرته في الموتو جي بي في جائزة قطر الكبرى، تفوق على يوهان زاركو بفارق 0.157 ثانية في اللحظات الأخيرة في تصفيات السبت مسجلًا قطب الانطلاق الأول له.

وقد سجل مارتن الزمن الأسرع مبكرًا ضمن ظهوره الأول في القسم الثاني للتصفياتـ حيث سجّل دقيقة و53.892 ثانية في محاولته الأولى.

ولكن سرعان ما أطاح به فرانكو موربيديللي درّاج "بيتروناس اس آر تي" مع دقيقة و53.794 ثانية، قبل أن يستعيد مارتن الصدارة في المحاولة التالية مع دقيقة و53.587 ثانية.

ومن ثم أتى الدور على الدراج المصنعي لياماها فابيو كوارتارارو ليتقدم إلى الصدارة بفارق 0.017 ثانية، في الوقت الذي كان فيه الفائز بجائزة قطر الكبرى مافيريك فينياليس في المركز التاسع مع انتهاء القسم وبدا محبطًا جدًا.

بيد أنّ الإسباني عاد ليعتلي الصدارة المؤقتة مع دقيقة و53.383 ثانية خلال لفته الأولى، قبل أن يحسن زمنه إلى دقيقة.53.267 ثانية، ما بدا كافيًا ليؤمن له قطب الانطلاق الأوّل.

لكن زاركو فاجأ الجميع بتسجيل دقيقة و53.263 ثانية ليقتنص الصدارة المؤقتة من فينياليس، في الوقت الذي عاد فيه مارتن خلال لفته السريعة الأخيرة مع دقيقة و53.106 ثانية.

وقد أكمل فينياليس الصف الأول، في حين لم يتمكن جاك ميلر سوى من تسجيل المركز الرابع على متن الدراجة المصنعية لدوكاتي أمام كوارتارارو وفرانشيسو بانيايا.

المركز السابع كان من نصيب أليكس إسبارغارو أمام ثنائي سوزوكي أليكس رينز وبطل العالم جوان مير.

وقد أكمل موربيديللي ترتيب المراكز العشرة الأولى، أما روسي فحل في المركز قبل الأخير.

نتيجة التصفات: