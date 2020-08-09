موتو جي بي: الناشئ بيندر يحرز أول فوز لفريق "كاي تي ام" في برنو

خلال ثالث سباقاته فقط ضمن الفئة الأولى، نجح بيندر بطل موتو 3 لموسم 2016، بتحقيق فوز مفاجئ لصالح فريقه.

وعانى يوهان زاركو حامل قطب الانطلاق الأول خلال الانطلاقة ليتراجع إلى المركز السادس، بينما وضع فرانكو موربيديللي دراجته "بيتروناس أس.آر.تي" في الصدارة.

وتابعه زميله فابيو كوارتارارو في المركز الثاني، لكن سرعان ما أخذ أليكس أسبارغارو ذلك المركز في المنعطف الرابع.

لكن كوارتارارو استعاد المركز مجدداً في اللفة الثانية، لكن موربيديللي كان بالفعل قد تقدم أكثر في الصدارة.

في الخلف، كان دراجا "كاي تي ام" بول أسبارغارو وبيندر يتبادلان المركز الرابع، لينجح الأخير في التقدم على زميله إلى المركز الثالث في اللفة الثالثة.

وسرعان ما بدأ بيندر بالضغط على كوارتارارو، لينتزع منه المركز في اللفة التاسعة.

ولحقه بول أسبارغارو في نفس اللفة، قبل أن يخرج عن خط التسابق ما سمح للفرنسي بالعودة مجدداً.

هذه المعركة سمحت لزاركو بالاقتراب من أسبارغارو ليتلامسا ومن ثم يتعرضا لحادثة، حيث تلقى زاركو عقوبة في اللفة 14.

في المقدمة، بدأ بيندر بالضغط على موربيديللي المتصدر لينتزع المركز الأول في اللفة 13 ويبدأ مباشرة ببناء فارق.

وواصل الجنوب أفريقي توسيع صدارته ليقطع خط النهاية بفارق 5.2 ثانية، ليصبح أول دراج ناشئ يحرز الفوز بأحد السباقات منذ فوز مافيريك فينياليس في 2013.

موربيديللي اكتفى بالمركز الثاني، أمام زاركو الذي واجه معركة شرسة مع أليكس رينز.

أما فالنتينو روسي فقد أحرز المركز الخامس منطلقاً من العاشر، ليسجل أفضل نتائج ياماها.

المركز السادس كان من نصيب ميغيل أوليفيرا أمام كوارتارارو، تاكاكي ناكاغامي، جاك ميلر وأسبارغارو.

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