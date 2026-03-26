تتواصل المناقشات الجارية بين شركة "دورنا سبورتس" (التي أعيدت تسميتها مؤخراً لتصبح مجموعة "موتو جي بي للترفيه الرياضي") ورابطة المصنعين (MSMA)، إلى جانب الفرق، منذ ما يقرب من عام.

والمطروح على الطاولة هو اتفاقية جديدة تغطّي الفترة ما بين 2027 و2031، وتحدد الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين، بالإضافة إلى آلية توزيع الإيرادات.

يُنظر إلى هذه الاتفاقية المحتملة على أنها مشابهة لاتفاقية "كونكورد" في عالم الفورمولا 1، والتي تنظم الهيكل التجاري والتنظيمي لتلك الرياضة.

وعقب سلسلة من الاجتماعات الفردية والجماعية، أشارت معلومات موقعنا "موتورسبورت.كوم" إلى أن مواقف الأطراف قد تقاربت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة.

وقد عزّز ذلك من احتمالية تحقيق تقدم كبير في المفاوضات ربما في وقت قريب، قد يصل إلى نهاية هذا الأسبوع خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن.

سيتواجد المسؤولون التنفيذيون من شركة "ليبرتي ميديا" (المالكة للبطولة) في حلبة "الأمريكيتين"، مما يوفر أجواءً مثالية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

كما أوضح ماسيمو ريفولا، الرئيس التنفيذي لفريق "أبريليا ريسينغ" والرئيس الحالي لرابطة المصنعين (MSMA)، إلى أنه رغم عدم السماح له بمناقشة التفاصيل، لكنّ أوستن تُعد مكاناً مناسباً لإجراء هذه المحادثات.

ماسيمو ريفولا، الرئيس التنفيذي ل أبريليا ريسينغ ولين جارفيس، المُدير الإداري لفريق ياماها

لقد أثبتت المفاوضات تعقيدها، حيث كانت الشروط المالية هي نقطة الخلاف الرئيسية.

وبينما تقترح "موتو جي بي" دفعة سنوية ثابتة تبلغ حوالي 9 ملايين يورو لكل فريق (وهو رقم تذبذب قليلاً في الأسابيع الأخيرة)، تسعى الفرق إلى نموذج هيكلي لمشاركة الموارد يشبه ذلك المتبع في الفورمولا 1.

بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية، تبرز قضية مثيرة للجدل وهي ملكية مواقع الانطلاق على الحلبة، التي تسيطر عليها "دورنا" حالياً. وترغب الفرق في تغيير هذه السياسة لزيادة قيمة مثل هذه المشاركات ضمن المفاوضات مع الرعاة والمستثمرين المحتملين.

لن توفر هذه الاتفاقية راحة فورية للأطراف المعنية فحسب، بل قد تطلق أيضاً سلسلة من الإعلانات المتعلقة بسوق الانتقالات والشراكات بين الفرق والمصنعين بدءاً من عام 2027.

وحتى الآن، تم تأكيد تجديد عقد ماركو بيزيكي مع "أبريليا" فقط، وهي خطوة يُعتقد أنها جزء من استراتيجية أوسع صممتها رابطة المصنعين للضغط على المروج.

ورغم ذلك، حقق المصنعون بالفعل تقدماً كبيراً في مشاريعهم لعام 2027، والتي ستعتمد على لوائح المحركات الجديدة سعة 850 سم مكعب.

